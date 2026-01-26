ICEHL: Ein gutes Drittel ist zu wenig für die Haie / Siege für Capitals und Red Bulls

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI unterliegt Linz mit 2:3. Die Haie brauchen gegen die Black Wings zu lange, um ins Spiel zu finden.

Die Haie erwischen gegen Linz einen guten Start, und zeigen in den ersten zwei Minuten gleich offensive Akzente. Danach kommen auch die Black Wings langsam in die Gänge, große Chancen bleiben vorerst aber aus. In Minute 13 kommt Marcel Witting aus aussichtsreicher Position zum Schuss, scheitert aber an Goalie Tirronen. Praktisch im Gegenzug deutet Romig nach einer schönen Aktion seine Gefährlichkeit an, findet aber in Vernon seinen Meister. Die Linzer haben im ersten Drittel aber etwas mehr vom Spiel, und gehen in der 15. Minute auch in Führung. St-Amant drückt die von der Bande kommende Scheibe aus spitzem Winkel über die Linie. Die Haie haben zwei Minuten später die große Chance auf den Ausgleich, Devin Steffler verfehlt das Tor nach einem scharfen Pass aber um Zentimeter. Im Konter stellen die Black Wings auf 0:2. Lebler überwindet Vernon mit einem scharfen Schuss ins kurze Eck. Die Haie liegen nach 20 Minuten mit 0:2 zurück, zeigen offensiv zu wenig, und liegen in der Schussstatistik mit 5:16 zurück.

Gleich in der ersten Minute des zweiten Abschnitts finden beide Teams gute Möglichkeiten vor. Sowohl Benker auf der einen als auch Lebler auf der anderen Seite, verziehen aber knapp. Linz ist danach das bestimmende Team, die Haier finden offensiv lange nicht statt. Wie aus dem Nichts fällt dann der Anschlusstreffer für den HCI. Stefan Klassek zieht ansatzlos von links ab und trifft genau ins lange Kreuzeck (28.). Wenig später überstehen die Haie zwei Minuten in doppelter Unterzahl, Matt Vernon und zahlreiche geblockte Schüsse halten die Haie im Spiel. Der HCI hat in Drittel zwei selbst sein erstes Powerplay, produziert hier aber wenig Gefährliches. Nach 40 Minuten führt Linz mit 2:1. Die Haie sind vor Allem dank eines starken Matt Vernon und trotz eines Schussverhältnisses von 7:30 noch im Spiel.

Der Schlussabschnitt beginnt zerfahren, Höhepunkte bleiben aus. Benker nimmt aus Sicht der Haie in Minute 44 zum ersten Mal das Linz-Tor ins Visier. Die Tiroler sind im dritten Drittel aber viel präsenter als zuvor, haben auch längere Phasen in der Offensivzone, tun sich aber schwer, Chancen herauszuspielen. Mitte des Drittels kommen die Linzer wieder besser auf, und erzielen durch Ograjensek knapp zehn Minuten vor dem Ende das 1:3. Die Haie schlagen aber wenig später im Powerplay durch Matt Wilkins zurück (53.), und sind kurze Zeit später, wieder im Powerplay, einige Male ganz knapp am Ausgleich dran. Dazu reicht es an diesem Abend aber nicht, die Haie sind in diesem Spiel etwas zu spät aufgewacht.

Vor der Olympia-Pause geht es für die Haie noch nach Wien und Graz, ehe es am 21.02. mit dem Heimspiel gegen Budapest weiter geht.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Steinbach Black Wings Linz 2:3 (0:2,1:0,1:1)

Torfolge: 0:1 St-Amant (15./EQ), 0:2 Lebler (17./EQ), 1:2 Klassek (28./EQ), 1:3 Ograjensek (51./EQ/GWG), 2:3 Wilkins (53./PP1);

Capitals feiern gegen Bozen dritten Sieg in Folge

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals gewinnen am Sonntagabend gegen den HCB Südtirol Alperia mit 3:0.

Damit feiert das Team von Head-Coach Kevin Constantine den dritten Sieg in Folge. Geburtstagskind Benjamin Lanzinger (13.), Mitch Hults (36.) und Carter Souch (45./PP1) treffen für die Wiener. Caps-Goalie Sebastian Wraneschitz pariert alle 27 Schüsse auf sein Tor und sichert den Donaustädtern damit das erste Shutout der Saison. Die Kagraner schieben sich mit diesem Erfolg in der Tabelle auf Platz sieben. Am kommenden Mittwoch sind die Capitals beim EC iDM Wärmepumpen VSV zu Gast (19.15 Uhr).

Die einzige Änderung, die das Trainerteam der Vienna Capitals vornahm, betraf das Tor. Sebastian Wraneschitz ersetzte Evan Cowley, der am Freitag beim 4:3-Sieg über den HC Falkensteiner Pustertal das Gehäuse der Wiener hütete. Den ersten Abschluss des Spiels fand Dominic Hackl in der ersten Minute vor, HCB-Goalie Sam Harvey hatte damit allerdings keine Probleme. Brett Pollock kam in der vierten Minute aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, verfehlte aber das Caps-Tor. Senna Peeters lenkte einen Distanzschuss von Randy Gazzola ab, Harvey konnte die Scheibe in höchster Not sichern. Jason Seed probierte es in Minute sieben, scheiterte aber an Wraneschitz. In der achten Minute sprachen die Unparteiischen eine Strafe wegen angeblichen Beinstellens gegen Scott Kosmachuk aus. Erst kurz vor Ende des Powerplays wurden die Gäste gefährlich. Wraneschitz hielt seinen Kasten allerdings sauber, unter anderem gegen Cole Schneider, der an der zweiten Stange einschussbereit war. Carter Souch konnte vor Harvey mit der Backhand abschließen, der HCB-Goalie war allerdings auf seinem Posten. In der zwölften Minute fuhr Dustin Gazley allein auf Wraneschitz zu, der Caps-Goalie stoppte den Schuss des Bozner Angreifers aber mit einem fabelhaften Save. Linden Vey kam kurz darauf zum Abschluss, verfehlte aber das Tor. Geburtstagskind Benjamin Lanzinger probierte es in Minute 13, Harvey parierte aber mit dem Blocker. In der 13. Minute gingen die Capitals in Führung. Der seit heute 26-Jährige machte sich mit der nächsten Aktion selbst das beste Geschenk. Lanzinger nahm die Scheibe nach einem Fehlpass von Philip Samuelsson hinter dem Tor der Gäste auf und verlud Harvey mit der Rückhand. Peeters fuhr in der 15. Minute allein auf Harvey zu, Matt Cairns brachte den Angreifer der Wiener per Beinstellen zu Fall, was das erste Caps-Powerplay zur Folge hatte. Die beste Möglichkeit der Überzahl fand Jérémy Grégoire vor. Der Kanadier schupfte den Puck vor Harvey am Tor vorbei. Bozen hielt sich in dieser Unterzahl schadlos. Die Caps durften es in der 39. Minute erneut in Überzahl probieren, da sich Pollock zu einem Crosscheck hinreißen ließ. Großartig gefährlich wurden die Wiener vor Ertönen der Pausensirene nicht.

In den verbliebenen 35 Sekunden Powerplay im Mitteldrittel schrieben die Caps nicht an. Kosmachuk probierte es in der 24. Minute von der rechten Seite, scheiterte aber an Harvey. Der HCB-Goalie sicherte kurz darauf einen Weitschuss von Zane Franklin. Max Gildon ließ in der 27. Minute einen Distanzschuss auf das Tor der Wiener los, Wraneschitz sicherte die Scheibe. Souch kam nach einer ansehnlichen Kombination zum Abschluss, verfehlte aber das Tor. Enrico Miglioranzi versuchte es in Minute 29 aus der Distanz, scheiterte aber ebenso an Wraneschitz. In der 32. Minute gab es die nächste Strafe gegen die Caps. Lorenz Lindner erwischte es wegen hohen Stocks. Die Gäste waren in Überzahl weitgehend ungefährlich. Elf Sekunden vor Ablauf der Sanktion gegen Lindner wurde Armin Preiser wegen Hakens auf die Strafbank geschickt. Die Caps waren kurzzeitig mit nur drei Feldspielern unterwegs, kassierten aber keinen Gegentreffer, weil das Penalty Killing großartig funktionierte und der bestens aufgelegte Wraneschitz den Rest erledigte. Das Publikum in der STEFFL Arena honorierte dies lautstark. Mitch Hults ließ die Caps-Fans mit seinem Treffer in Minute 36 endgültig explodieren. Der ehemalige Bozen-Angreifer traf mit seinem Schuss die Latte, der Puck sprang aber von Harveys Rücken über die Linie. Im Anschluss war Wraneschitz wieder gefordert, hielt seinen Kasten aber weiter sauber. Simon Bourque kam in der 39. Minute zweimal vor Harvey zum Abschluss, konnte seinen ehemaligen Teamkollegen aber nicht bezwingen.

Ex-Caps-Angreifer Matt Bradley hatte die erste Chance des Schlussdrittels, Wraneschitz entschärfte den Versuch des Italo-Kanadiers aus nächster Nähe. In der 44. Minute wurde die nächste Strafe gegen die Gäste ausgesprochen. Pollock setzte einen Stockschlag gegen Peeters. In der 45. Minute erhöhten die Wiener in Überzahl. Souch wurde an der zweiten Stange sträflich alleingelassen. Nach Pass von Franklin schob der beste Torschütze der Capitals ein (45./PP1). Kurz darauf ließen die Angreifer der ersten Linie, Kosmachuk, Vey und Peeters, einige Schüsse los, konnten die Scheibe aber nicht ins Tor befördern. In der 49. Minute legte Kosmachuk mustergültig auf die linke Seite zu Vey ab, der Caps-Kapitän traf aber nur das Außennetz. Pollock konnte in der 52. Minute aus dem Zentrum abziehen, schoss aber über das Tor. Die Gefährlichkeit der Gäste hielt sich im Schlussdrittel in Grenzen. Samuelsson scheiterte beispielsweise in der 56. Minute an Wraneschitz. Letztendlich behielt der 23-Jährige sein Shutout. Die Caps gaben im Verlauf des Spiels 24 Torschüsse ab, die Gäste deren 27. Durch den heutigen 3:0-Sieg entschieden die Wiener auch die Season Series mit den Foxes mit drei zu eins Siegen für sich.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals „Das war ein großartiges Spiel von uns, es hat viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Es ist immer so wichtig, das erste Tor zu erzielen, Bens Treffer war daher für uns essentiell. Ein weiterer wichtiger Moment in diesem Spiel waren die knapp vier Minuten Unterzahl, die wir überstehen mussten. Unser Penalty Killing hat einen soliden Job gemacht, wir haben kaum Möglichkeiten zugelassen. Mir hat gefallen, wie wir mit der Führung umgegangen sind. Wir haben weiterhin Chancen generiert, aber kaum Schüsse zugelassen. Die Mannschaft hat einen großartigen Job gemacht. Sebastian hat heute die wichtigen Saves gemacht und damit großen Anteil am Sieg.“

Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore Caps: Benjamin Lanzinger (13.), Mitch Hults (36.), Carter Souch (45./PP1)

Sieg im Top-Spiel | Red Bulls gewinnen in Klagenfurt mit 4:3

Salzburg hat damit einen fixen Playoff-Startplatz

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Top-Spiel der win2day ICE Hockey League mit verjüngtem Kader gegen den EC-KAC in Klagenfurt mit 4:3 und bezwingt damit nach dem Sieg vor zwei Tagen in Graz auf dem Road-Trip auch den Tabellenführer.

In einem unglaublichen ersten Drittel mit fünf Toren gab es gleich zwei Führungswechsel, die Red Bulls nahmen das 3:2 mit in die erste Pause. Im ausgeglichenen zweiten Drittel erhöhten die Red Bulls die Führung bei guter Defensivarbeit auf 4:2 und verteidigten am Ende bravourös, nachdem der KAC nochmal auf 3:4 herankam. Die Red Bulls mit einem starken Atte Tolvanen im Tor und den Torschützen Philipp Wimmer, Brandon Coe, Peter Schneider und Nash Nienhuis feierten schließlich einen vollen Erfolg beim Tabellenführer, bleiben auf dem zweiten Tabellenplatz und haben damit auch das Playoff-Ticket gelöst.

Spielverlauf

Im Schlager gegen den KAC mussten die Red Bulls ohne die Rekonvaleszenten Dennis Robertson, Florian Baltram und Peter Hochkofler sowie den gesperrten Tyler Lewington auskommen. Dafür gab Ali Wukovits sein Comeback auf der Eishockeybühne, der Stürmer hat heute sein erstes Saisonspiel bestritten. Für den 19-jährigen gebürtigen Salzburger Fabian Baumann aus dem Team der Red Bull Hockey Juniors war es hingegen das Debüt in der win2day ICE Hockey League.

Der Start war verheißungsvoll. Philipp Wimmer zog aus dem linken Bullykreis ab und traf mit seinem ersten Saisontor in der ersten Minute zur frühen Führung. Die Partie nahm sofort Fahrt auf und die Hausherren drehten das Spiel mit einem Doppelschlag. Matt Fraser traf im Powerplay mit einem platzierten Schuss aus Halbdistanz ins Kreuzeck (7.) und Nick Petersen keine 30 Sekunden danach freigespielt nach schöner Kombination (8.). Nur sieben Sekunden dauerte es dann aber, bis Salzburgs Brandon Coe die Antwort hatte und die Scheibe aus dem Lauf ins Kreuzeck zimmerte (8.). Nach nicht einmal acht Minuten hatten beide Goalies, Salzburgs Atte Tolvanen und Klagenfurts Sebastian Dahm, schon zweimal hinter sich gegriffen. Die Klagenfurter waren danach im Powerplay brandgefährlich, doch es war Peter Schneider, der in der Schlussminute des ersten Abschnitts in Überzahl mit einem Hammer aus dem linken Bullykreis die 3:2-Pausenführung erzielte.

Im zweiten Durchgang wurde die Intensität weiter gesteigert, beide Teams erspielten sich wechselseitig gute Chancen. Anfänglich waren die Hausherren drückender. Simeon Schwinger kam zu einem Solo, wurde aber noch bedrängt und Atte Tolvanen klärte (26.). Dann wechselte das Momentum, die Red Bulls bekamen die Oberhand. Devante Stephens‘ guter Versuch vom linken Bullykreis war nicht platziert genug (29.), aber gegen den Schuss von Nash Nienhuis – das erste Saisontor des Verteidigers – von gleicher Stelle war kein Kraut gewachsen (36.). Auch danach schwamm die Klagenfurter Defensive, Troy Bourke verpasste seine Rebound-Chance direkt vorm Tor nur knapp (38.). Nach anschließenden eineinhalb Minuten Unterzahlspiel nahmen die Red Bulls eine 4:2-Führung in die zweite Pause mit.

Im Schlussabschnitt blieb das Tempo hoch, aber die Red Bulls spielten defensiv abgeklärt und ließen zunächst kaum Torgefahr aufkommen, waren nach vorn auch einen Tick gefährlicher als die Hausherren. Aber der KAC kämpfte sich in die Partie zurück und Fabian Hochegger traf im Nachschuss zum 3:4-Anschluss (52.). Danach gehörte das Spiel den Hausherren, die in der Offensivzone aus allen Lagen schossen und den Red Bulls in der Verteidigung alles abverlangten. Die aber ließen mit höchstem Einsatz keinen Gegentreffer mehr zu und feierten zum Abschluss des Road-Trips einen 4:3-Auswärtssieg gegen den Tabellenführer KAC.

Statement Manny Viveiros „Es ist wirklich nicht einfach, in Klagenfurt zu spielen. Ich bin stolz auf die Spieler, wie sie heute geschlossen aufgetreten sind. Von Defensive bis Offensive haben alle eine starke Leistung gezeigt. Wir sind auch anfangs nach dem schnellen Führungswechsel nicht in Panik verfallen und haben danach lange kaum gute Chancen zugelassen. Die starke Defensive war am Ende ausschlaggebend für den Sieg.“

win2day ICE Hockey League

EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Tore:

0:1 | 00:43 | Philipp Wimmer

1:1 | 06:45 | Matt Fraser | PP

2:1 | 07:12 | Nick Petersen

2:2 | 07:19 | Brandon Coe

2:3 | 19:15 | Peter Schneider | PP

2:4 | 35:15 | Nash Nienhuis

3:4 | 51:45 | Fabian Hochegger

Zuschauer: 4.296

