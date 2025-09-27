ICEHL: Denkzettel für Linz – Auch Salzburg und Wien patzen

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz unterliegen dem VSV mit einem deutlichen 3:8.

Die Villacher konnten sich im ersten Drittel in Führung bringen und diese stetig weiter ausbauen. Obwohl sich die Linzer kurzzeitig zurück kämpften reichte es nicht und die Adler gingen als klare Sieger vom Eis.

Steinbach Black Wings Linz – EC iDM Wärmepumpen VSV 3:8 (0:2, 2:4, 1:2)

Torschützen: 0:1 Paul Sintschnig (8. Min), 0:2 Steven Strong (19. Min), 0:3 Nikita Scherbak (26. Min), 0:4 Guus Van Nes (33. Min/PP), 1:4 Emilio Romig (34. Min), 2:4 Brian Lebler (36. Min), 2:5 Adam Helewka (39. Min), 2:6 Guus Van Nes (39. Min), 2:7 Kevin Hancock (45. Min/PP), 3:7 Niklas Würschl (51. Min/PP), 3:8 Paul Sintschnig (55. Min)

Besucher: 4.118

Nach zwei Wochen kehrten die Steinbach Black Wings wieder auf heimisches Eis zurück. Am Freitagabend trafen die Linzer nach zwei Auswärtsspielen zu Hause auf den VSV. Wie schon in den vergangenen Partien konnte Head Coach Philipp Lukas auch diesmal nicht auf sein komplettes Line-up zurückgreifen. Luis Lindner, der sich im Spiel gegen Wien verletzte, musste weiterhin pausieren. Auch Ken Ograjensek fehlte aufgrund einer Unterkörperverletzung, und Greg Moro fiel kurzfristig krankheitsbedingt aus. Aufs Eis geführt wurden die Hausherren diesmal von Schlussmann Thomas Höneckl.

Nach knapp eineinhalb Minuten setzte Logan Roe den ersten Warnschuss ab. Sein Versuch ins lange Eck ging jedoch nur um wenige Zentimeter am Tor vorbei. Im Gegenzug prüfte Guus van Nes den Linzer Goalie zwei Minuten später gleich zweimal, doch Höneckl blieb souverän und lenkte die Scheibe jeweils rechtzeitig ab. In der 4. Minute brachte Luka Maver den Puck über die neutrale Zone nach vorne, verlor ihn aber in einem Zweikampf mit zwei Verteidigern. Zwei Minuten später machte Christoph Tialler auf sich aufmerksam: Dem Verteidiger gelang es, die Scheibe ins Angriffsdrittel zu tragen und kurzzeitig zu Brian Lebler abzulegen. Der Kapitän fackelte nicht lange und zog ab, doch Gäste-Torhüter Joe Cannata parierte rechtzeitig mit dem Schienbeinschoner und verhinderte den Führungstreffer der Oberösterreicher. In der 8. Minute schlugen die Gäste zu: Nach einem Assist von Alexander Rauchenwald fand der erst 16-jährige Paul Sintschnig eine Lücke und stellte auf 0:1. Nur drei Minuten später hatte der Youngster erneut eine große Chance, doch Gerd Kragl und Thomas Höneckl verhinderten gemeinsam einen weiteren Treffer. Kurz darauf bot sich den Hausherren wieder eine gute Möglichkeit. Jonathan Oschgan brachte die Scheibe vors Tor, wo Luka Maver von der rechten Seite nachstocherte. Doch Cannata behielt die Übersicht und begrub den Puck unter sich. Wenige Augenblicke vor der ersten Pause erhöhten die Villacher schließlich auf 0:2. Nach einem Pass gelangten die Kärntner zurück in den Slot, wo kein Linzer Verteidiger zur Stelle war. Steven Strong nutzte die Gelegenheit und traf über die Fanghand von Höneckl ins Netz (19. Minute). Kurz später verabschiedeten sich die Linzer mit dem Rückstand in die erste Pause der Partie.

Linzer versuchen dagegen zu halten

Die Hausherren starteten mit neuer Energie in den mittleren Spielabschnitt, und bereits nach zwei Minuten bot sich Shawn St-Amant eine gute Chance. Er tauchte allein vor dem Tor auf, wo jedoch zwei Verteidiger der Villacher bereitstanden. Unbeeindruckt kämpfte sich St-Amant durch, scheiterte aber schließlich am Goalie, der den Puck rechtzeitig zur Seite lenkte. In der 23. Minute drängten die Linzer erneut nach vorne: Christoph Tialler setzte Graham Knott in Szene, der direkt vor dem Kasten der Adler lauerte. Doch auch diesmal war beim starken Schlussmann Endstation. Nur zwei Minuten später gelang den Kärntnern der Anschlusstreffer: Nikita Scherbak verwertete einen perfekten Pass von Mark Katic und traf ins kurze Eck – zum dritten Mal an diesem Abend durften die mitgereisten Fans jubeln (25. Minute). Zur Halbzeit des zweiten Drittels prüften die Gäste Linz-Goalie Thomas Höneckl mit einem Drei-auf-eins-Konter, doch dieser behielt die Nerven und entschärfte die Situation souverän. Kurz darauf kam es beinahe zum ersten Fight der Partie, der aber rasch unterbrochen wurde. Graham Knott musste dennoch wegen übertriebener Härte für zwei Minuten in die Kühlbox. Das folgende Powerplay nutzte der VSV sofort zu seinen Gunsten. In der 32. Minute erhöhten die Villacher auf 0:4. Doch nur zwei Minuten später konnten auch die Linzer endlich jubeln: Emilio Romig luchste Scherbak die Scheibe ab und versenkte sie im langen Eck zum 1:4 (34. Minute). Die Hausherren witterten nun ihre Chance, und Brian Lebler verkürzte in der 36. Minute weiter auf 2:4. Das Momentum blieb jedoch nicht lange auf Linzer Seite. Villach antwortete noch vor der Drittelpause mit einem Doppelschlag. Adam Helewka stellte in der 39. Minute auf 2:5, und nur Sekunden später traf auch Guus Van Nes. Kurz danach verabschiedeten sich beide Teams ein letztes Mal in die Kabinen.

Villach nicht zu bremsen

Nach dem 2:6-Rückstand wechselten die Oberösterreicher den Schlussmann, und Rasmus Tirronen übernahm die Position im Tor. Zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt schwächten sich die Gastgeber selbst, als Christoph Tialler für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde. Das Feuer, das die Stahlstädter gegen Ende des Mitteldrittels entfacht hatten, wurde in der 45. Minute erneut eingedämmt, als Villach den siebten Treffer erzielte. Die Adler stellten sich geschickt vor das Gehäuse der Hausherren, und Kevin Hancock erhöhte mit dem 2:7. Wenig später bot sich zur rechten Zeit das erste Powerplay für die Black Wings: Nico Uschan musste nach einem Beinstellen für zwei Minuten in die Kühlbox. Dieses Überzahlspiel nutzten die Linzer in der 51. Minute. Ryan MacKinnon eroberte den Puck und spielte zu Niklas Würschl, der auf der linken Seite lauerte. Mit einem schnellen Abschluss brachte er die Scheibe ins lange Eck und verkürzte auf 3:7. Trotz des dritten Treffers konnten die Stahlstädter das Spiel nicht lange auf ihre Seite ziehen. Fünf Minuten vor Schluss legte Villach noch einmal nach: Thomas Vallant zog bis vor Tirronen und brachte den Puck hinter dem Linzer Goalie über die Linie. Trotz des deutlichen Fünf-Tore-Rückstandes bewiesen die Hausherren aber weiterhin Kampfgeist. Luca Erne kam in der 58. Minute gefährlich ans Tor, doch Ryan MacKinnon verstellte ihm den Weg. Der rechte Flügel ließ sich davon nicht beirren, doch erneut war es Ryan MacKinnon, der rechtzeitig zur Stelle war und den Abschluss des Stürmers mit seinem Schläger blockierte. Zwei Minuten später ertönte die Schlusssirene und der VSV verließ das Eis mit einem klaren Sieg.

Bereits am Sonntag geht es für die Steinbach Black Wings Linz weiter nach Bozen. Nächste Woche erwartet die Linzer dann ein Heimspiel-Wochenende mit zwei Schlagern. Vor heimischem Publikum treffen die Linzer dabei auf den KAC und Salzburg. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

Pustertal fügt den Red Bulls erste Niederlage zu

Zweites Drittel war entscheidend für die knappe 1:2-Niederlage

Bruneck. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen den HC Falkensteiner Pustertal Wölfe mit 1:2 geschlagen geben.

Nach einer frühen Führung durch Connor Corcoran drehten die Hausherren die Partie im zweiten Abschnitt mit zwei Toren zu ihren Gunsten. Im starken Schlussabschnitt hatten die Red Bulls den Ausgleich mehrmals vor Augen, fanden aber gegen die gute Pustertaler Verteidigung keine Mittel, die Scheibe noch einmal im Netz unterzubringen. Die Red Bulls unterlagen damit nach vier Siegen erstmals im noch jungen Grunddurchgang der ICE Hockey League.

Spielverlauf

Gleich mit dem ersten Powerplay gingen die Red Bulls in Bruneck in Führung. Nach guter Vorarbeit der Linienkollegen kam die Scheibe bei viel Verkehr am linken Pfosten auf den Schläger von Connor Corcoran, der sich die Chance nicht nehmen ließ und bereits sein fünftes Tor erzielte (6.). Bei gleicher Mannschaftsstärke waren die Red Bulls druckvoller, aber beide Teams verhinderten lange Zeit allzu große Möglichkeiten. Ab der 10. Minute spielten die Salzburger fünf Minuten in Unterzahl (Spieldauerstrafe für Niki Kraus wegen Kniechecks), lösten das mit Atte Tolvanen im Tor aber bravourös. Nach ausgeglichenem Hin und Her in der verbliebenen Zeit nahmen die Red Bulls die Führung mit in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts setzten die Hausherren die Red Bulls unter Druck und kamen zu guten Chancen. Unterbrochen von einem Solo von Mathias Böhm (26.), der gegen Edward Pasquale nicht durchkam. Dann gelang den Hausherren der Ausgleich, Roc Ticar war beim Rebound nach mehreren guten Abwehraktionen von Atte Tolvanen zur Stelle (28.). Die Pustertaler blieben auch danach der Aktivposten und drehten mit dem Tor von Tommy Purdeller, der bei einem schnellen Gegenstoß aus spitzem Winkel einnetzte, die Partie (32.). Erst dann trat auch Salzburgs Offensive wieder auf den Plan, jetzt war es ein intensives Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams abwechselnd gut zum Tor arbeiteten. Es blieb aber bei der 2:1-Führung der Hausherren nach 40 Minuten.

Im Schlussdrittel rissen die Red Bulls das Spiel zunächst an sich und wurden auch gefährlich. Aber Bruneck kam schnell wieder rein und so entwickelte sich neuerlich ein intensiver Schlagabtausch. Benjamin Nissner probierte es im Powerplay aus spitzem Winkel (51.). Edward Pasquale hatte aber bei jedem Schuss eine Antwort, ließ sich auch von ansatzlosen verdeckten Schüssen nicht überraschen. In der zweiten Hälfte des Schlussdrittels spielten fast nur noch die Red Bulls, aber Pustertal konnte sich irgendwie immer befreien, den Rest besorgte der starke Schlussmann. Noch in den letzten Sekunden hatte Lucas Thaler direkt vorm Tor den Ausgleich auf dem Schläger, aber es sollte einfach nicht sein. Die Red Bulls, in deren Reihen der Salzburger Alexander Rebernig sein Profi-Debüt gab, unterlagen trotz starken Schlussdrittels in Bruneck mit 1:2.

Statement Manny Viveiros „Wir haben im ersten und im letzten Drittel gut gespielt. Im zweiten Durchgang haben wir aber nicht unsere beste Form gezeigt. Ein paar Fehler haben uns zwei Tore gekostet. Man muss auch anerkennen, wie Pustertal zu Beginn des zweiten Abschnitts gedrückt hat. Dennoch hatten wir am Ende genug Chancen, den Ausgleich zu erzielen, was trotz der Niederlage positiv zu sehen ist.“

win2day ICE Hockey League

HC Falkensteiner Pustertal Wölfe – EC Red Bull Salzburg 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Tore:

0:1 | 05:26 | Connor Corcoran | PP

1:1 | 27:32 | Rok Ticar

2:1 | 31:40 | Tommy Purdeller

Zuschauer: 2.616

Capitals können gegen Feldkirch wieder nicht gewinnen

Feldkirch. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verlieren in der fünften Runde der win2day ICE Hockey League bei den Pioneers Vorarlberg mit 2:4.

Damit beziehen die Wiener gegen die Feldkircher saisonübergreifend die bereits sechste Niederlage in Serie. Daniel Woger bringt die Hausherren in Minute drei in Führung, sechs Minuten später gleicht Leon Wallner aus (9.). Ivan Korecky sorgt mit seinem Tor aber für die Pausenführung der Westösterreicher (19.). Kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts gleicht Christof Kromp aus (23.). Nathan Burke (30./PP1) und Collin Adams (39.) fixieren letztendlich den ersten Saisonsieg der Pioneers. Schon morgen geht es für die Capitals mit einem Gastspiel beim HC TIWAG Innsbruck weiter (17.30 Uhr). Die Tiroler erleiden ihrerseits heute Abend eine 3:9-Klatsche gegen Tabellenführer Olimpija Ljubljana.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming konnte gegen die Pioneers wieder auf Kapitän Linden Vey, der am vergangenen Sonntag gegen Salzburg verletzt passen musste, zurückgreifen. Dafür fehlten erneut die verletzten Jérémy Grégoire, Felix Koschek und Senna Peeters. Wie gegen die Mozartstädter stand auch heute Evan Cowley im Caps-Tor. Der 30-Jährige musste schon in der dritten Minute hinter sich greifen. Cowley hatte gegen Daniel Woger, der nach einem schnellen Gegenzug treffen konnte, das Nachsehen. In der achten Minute leitete Vey eine Druckphase ein, in der die Wiener drei Topchancen hatten. Leon Wallner nutze eine solche zum Ausgleich (8.). Die Capitals drückten in weiterer Folge auf den Führungstreffer. Maximilian Theirich, Dominic Hackl oder Carter Souch scheiterten in den beiden Minuten nach dem Ausgleichstreffer an Pioneers-Goalie Alex Caffi. In weiterer Folge kamen die Wiener durch Sam Antonitsch, Nelson Nogier und Armin Preiser zu weiteren Möglichkeiten, den Führungstreffer erzielten aber erneut die Pioneers. Ivan Korecky kam von der rechten Seite zum Abschluss, Cowley konnte den Schuss aber nicht entschärfen. Die Scheibe überquerte die Torlinie, bevor Simon Bourque zu spät klären konnte. Die Caps drückten noch vor der ersten Pause auf den Ausgleich, doch erneut hatten die Gastgeber Glück, dass Vey mehrfach an Caffi scheiterte.

Kurz nach Wiederbeginn glichen die Capitals erneut aus. Benjamin Lanzingers Schuss aus der Drehung wurde von Christof Kromp erfolgreich abgefälscht. Die Wiener arbeiteten in weiterer Folge eifrig am Führungstreffer, doch Marco Richter und erneut Souch kamen nicht an Caffi vorbei. In der 29. Minute gab es wegen Haltens von Nogier die erste Strafe des Spiels. Die Pioneers nutzten diese zur neuerlichen Führung. Nathan Burke erzielte in der 30. Minute das erste Powerplaytor der Vorarlberger in der laufenden Saison. Nur 18 Sekunden nach dem Treffer wurde die nächste Strafe gegen die Caps ausgesprochen. Diesmal traf es Vey wegen Hakens. Dieses Unterzahlspiel überstanden die Wiener unbeschadet. In weiterer Folge lief auf beiden Seiten relativ wenig offensiv zusammen. Erst in Minute 39 lag die Scheibe wieder im Tor. Cole Gallant konnte direkt vor Cowley auf Collin Adams querlegen. Letzterer nutzte die Chance zu seinem ersten Saisontreffer (39.).

Die erste Hälfte des Schlussdrittels verlief zäh, keine der beiden Mannschaften konnte für sonderlich viel Gefahr sorgen. In weiterer Folge erhöhten die Wiener aber die Schlagzahl, Lanzinger, Wallner und Vey prüften Pioneers-Goalie Caffi. In der 56. Minute gab es das erste Powerplay für die Wiener, da Adams wegen Beinstellens bestraft wurde. 30 Sekunden nach Ausspruch der Strafe setzte sich Ramon Schnetzer wegen eines Stockschlags zu seinem Teamkollegen dazu. Das eigentlich gefährliche Caps-Powerplay konnte aus 90 Sekunden doppelter Überzahl allerdings kein Kapital schlagen. Auch die Strafe gegen Schnetzer resultierte nicht in einem Treffer. Cowley ging in der letzten Minute für einen weiteren Angreifer vom Eis, das änderte nichts an der mangelnden Gefährlichkeit der Wiener, die die dritte Saisonniederlage hinnehmen mussten.

Statement Gerry Fleming „Unser Puck-Management war heute einfach nicht gut genug. Dadurch haben wir es dem Gegner oft zu leicht gemacht und konnten selbst offensiv nicht genug Akzente setzen. Wir müssen das in Innsbruck morgen unbedingt anders machen. Es wird auch notwendig sein, dass wir die Scheibe schneller aus unserer Defensive zu den Angreifern bringen.“

Pioneers Vorarlberg – Vienna Capitals 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Tore Pioneers: Daniel Woger (3.), Ivan Korecky (19.), Nathan Burke (30./PP1), Collin Adams (39.)

Tore Capitals: Leon Wallner (9.), Christof Kromp (23.)

Bozen holt den dritten Sieg in Serie – Ferencváros in der Sparkasse Arena mit 2:0 geschlagen

Bozen. (PM HCB) Dritter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der nach zwei Wochen Auswärtsspielen vor heimischem Publikum den Liga-Neuling Ferencváros TC mit 2:0 besiegt.

Vor 3.000 Fans in der Sparkasse Arena bringen die Weiß-Roten bereits im ersten Drittel durch Digiacinto die Scheibe im Tor unter und verdoppeln im Mitteldrittel durch Misley. Das reicht, um die kampfstarken Magyaren in Schach zu halten, die jedoch keinen Weg an Gianluca Vallini vorbeifinden: Für den Bozner Torhüter ist es der zweite Shutout in ebenso vielen Einsätzen in dieser Saison. Verschnaufen ist nicht angesagt, denn schon am Sonntag folgt das nächste Heim-Topspiel: Um 18:00 Uhr sind die Black Wings Linz zu Gast.

Der Spielverlauf: Coach Kleinendorst setzt auf dasselbe Lineup wie am vergangenen Wochenende, Miglioranzi bleibt aus taktischen Gründen draußen. Im Tor steht Vallini.

Bozen beginnt druckvoll in den ersten Minuten. Die Foxes lassen die Ungarn kaum ins Spiel kommen, auch wenn klare Torchancen vorerst ausbleiben. Die erste Möglichkeit hat Mantenuto, der heute sein 200. Spiel im weiß-roten Trikot bestreitet. Kurz darauf, ist er es, der Digiacinto mustergültig bedient: Der Stürmer umkurvt elegant einen Verteidiger und jagt die Scheibe unter die Latte – 1:0. Wenig später sorgt Digiacinto erneut für Gefahr, doch Balizs pariert stark. Mit zunehmender Spielzeit kommt auch Ferencváros besser ins Spiel, vor allem dank zweier Powerplays. Vallini bleibt jedoch souverän, insbesondere bei einer Chance von Shaw. Das Penalty Killing der Weiß-Roten funktioniert einwandfrei, und so geht es mit 1:0 in die Pause.

Zu Beginn des Mitteldrittels legt Bozen nach: In der 24. Minute schickt Samuelsson Misley auf die Reise, der eiskalt mit der Rückhand abschließt und den Puck perfekt unter die Latte setzt – 2:0. Ferencváros antwortet mit erneutem Druck im Powerplay und prüft Vallini durch Tammela und Nagy, doch der Bozner Keeper bleibt unüberwindbar. Die Foxes suchen ihrerseits den dritten Treffer und sind mit McClure und Pollock gefährlich nahe dran. Kurz vor Drittelende erzielt Frigo den vermeintlichen dritten Treffer, doch der Schiedsrichter erkennt das Tor wegen Torhüterbehinderung nicht an. Nach 40 Minuten führt Bozen 2:0, muss jedoch die Verletzung von McClure hinnehmen, der mit einer Muskelblessur nicht zurückkehrt.

Im Schlussdrittel nehmen die Foxes etwas Tempo heraus, kontrollieren das Spiel jedoch souverän. Ferencváros versucht, den Druck im Angriffsdrittel zu erhöhen, findet aber weiterhin kein Mittel gegen Vallini. Die große Chance zum Anschlusstreffer ergibt sich fünf Minuten vor dem Ende, als ein Puckverlust Rönni alleine vor das Bozner Tor bringt – doch sein Schuss kracht nur an die Latte. Coach Saarikoski riskiert schließlich mit dem sechsten Feldspieler, doch der Treffer bleibt aus. Beim 2:0 bleibt es bis zur Schlusssirene.

HCB Südtirol Alperia – FTC Telekom 2 – 0 [1-0; 1-0; 0-0]

Tore: 07:59 Cristiano Digiacinto (1-0); 23:07 Bryce Misley (2-0)

Torschüsse: 19-22

Strafminuten: 6-0

Schiedsrichter: Nikolic K., Schauer / Pardatscher, Rigoni

Zuschauer: 2.980

