ICEHL: Bullen zu stark fÃ¼r die Haie

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt in Salzburg mit 1:3. Wieder hatten die Haie lange mit Ladehemmung zu kämpfen. In...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt in Salzburg mit 1:3. Wieder hatten die Haie lange mit Ladehemmung zu kämpfen.

In Salzburg war diesmal für den HC TIWAG Innsbruck nichts zu holen. Obwohl die Haie einiges aufs Eis gebracht haben, was es braucht, um in Salzburg zu bestehen (gutes PK, gute Defensive, starkes Goaltending) waren sie weit von Punkten entfernt. Vorne fehlte bei den durchaus vorhandenen Chancen die Kaltschnäuzigkeit.

Die Haie liefern, mit etwas veränderten Linien im Vergleich zu den letzten Spielen, ein ordentliches erstes Drittel ab. Zwar hat Salzburg wie erwartet mehr vom Spiel, doch auch die Tiroler setzen sich offensiv in Szene, und finden einige Möglichkeiten vor. Die größte hat Kevin Roy nach gerade einmal 25 Sekunden. Der Kanadier vergibt aber aus kurzer Distanz. Dass die Bullen nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung liegen, verdanken sie ihrem Topscorer. Peter Schneider fälscht einen Robertson-Schuss unhaltbar für HCI-Goalie Buitenhuis zur Führung ab.

Die Salzburger treten dann im Mitteldrittel dominanter auf, und sind vor Allem das effizientere Team. Während die Haie die sich bietenden Chancen nicht nutzen (z.B. Lattner im Powerplay, Rockwood alleine auf Goalie Tolvanen), können die Bullen auf 3:0 erhöhen. Tim Harnisch trifft zunächst aus dem Slot zum 2:0 (32.), Florian Baltram legt eine Minute vor Drittelende im Powerplay nach, nachdem die Haie bis dahin auch in ihrer dritten Unterzahl des Spiels sehr gut aufgestellt waren. Drei Tore Rückstand nach 40 Minuten in Salzburg – Die Haie-Coaches waren in der Drittelpause gefordert.

Im Schlussdrittel kontrollieren die Bullen die Partie, sind dem vierten Tor lange näher als die Haie ihrem ersten. Kevin Roy und Co. lassen weiter die wenigen guten Möglichkeiten ungenützt, Bullen-Goalie Atte Tolvanen ist für die Tiroler lange unbezwingbar. Weil die Salzburger es verabsäumen das Spiel endgültig zu entscheiden (Buitenhuis hält die Haie mit einigen Paraden im Spiel) wird es gegen Ende noch einmal spannend. Brady Shaw verkürzt im Powerplay etwas glücklich (die Scheibe wird zwei Mal abgefälscht) auf 1:3, der Treffer kommt aber zu spät.

EC Red Bull Salzurg – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 3:1 (1:0,2:0,0:1)

Tore: Schneider (12.), Harnisch (32.), Baltram (39./PP1) bzw. Shaw (56./PP1);

6050 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten