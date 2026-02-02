ICEHL: Bozen feiert klaren 7:2-Derbysieg gegen Pustertal / KAC mit Shutout-Sieg gegen Linz

Bozen. (PM HCB) Ein weiterer groÃŸer Derbyabend in der Sparkasse Arena in Bozen.

Nach dem 9:1 vom 31. Oktober setzt sich der HCB SÃ¼dtirol Alperia klar mit 7:2 gegen die Rivalen des HC Falkensteiner Pustertal durch und sichert sich damit â€“ bereits zum dritten Mal in dieser Saison â€“ das Derby. Die WeiÃŸ-Roten dominierten die ersten 40 Minuten, mit McClure als Protagonisten seines siebten Doppelpacks der Saison und seines achten Mehrtore-Spiels. FÃ¼r Bozen sind es drei wichtige Punkte fÃ¼r die Tabelle: Die Foxes kehren damit auf Rang vier zurÃ¼ck, mit vier Punkten RÃ¼ckstand auf Salzburg (das ein Spiel mehr absolviert hat) sowie mit drei Punkten Vorsprung auf Olimpija und fÃ¼nf auf die WÃ¶lfe.

Der Spielverlauf: Coach Shedden verzichtet auf den verletzten Barberio und schont im Rahmen der Rotation Gibson, Gennaro und Marchetti. Im Tor steht Harvey.

Die Foxes nutzen gleich zu Beginn zwei Powerplays und erzielen sofort zwei Treffer: In der 2. Minute bedient McClure Schneider, der allein vor Rabanser keine MÃ¼he hat zu verwandeln. In der 5. Minute folgt das 2:0: Der Schuss von Pollock wird vom TorhÃ¼ter der Schwarz-Gelben abgewehrt, doch Mantenuto steht goldrichtig und schiebt ein. Pustertal gibt jedoch nicht auf und prÃ¼ft Harvey immer wieder, beendet das erste Drittel sogar mit mehr TorschÃ¼ssen als die WeiÃŸ-Roten. Dennoch trifft Bozen erneut: In der 16. Minute belohnt Bradley den VorstoÃŸ von McClure, der den Verteidiger ausspielt und den Puck zum 3:0 ins Kreuzeck jagt.

Die WÃ¶lfe kommen zu Beginn des Mitteldrittels durch Ticar zu guten Chancen, der zweimal den Anschlusstreffer verpasst. Der Slowene wandert anschlieÃŸend wegen Protesten auf die Strafbank, und die Foxes ziehen weiter davon: In der 22. Minute prallt Gazleys Schuss vom Schlittschuh Zanattas ab und rutscht Rabanser zwischen den Beinen hindurch ins Tor. Die WeiÃŸ-Roten sind nun nicht zu stoppen, spielen erneut in Ãœberzahl und erzielen in der 31. Minute auch den fÃ¼nften Treffer: Ein schwerer Fehler von Rueschhoff, der beim Versuch Zeit zu schinden einen RÃ¼ckpass spielt, der jedoch bei Pollock landet â€“ dieser bleibt allein vor Rabanser eiskalt. 72 Sekunden spÃ¤ter fÃ¤llt auch das 6:0: Digiacinto sieht den einlaufenden Di Perna, der entscheidend abfÃ¤lscht. In der 36. Minute macht Bozen im Powerplay das 5 von 5 perfekt und trifft zum 7:0 durch McClure mit einem Schuss ins Kreuzeck, nachdem Schneider kurz zuvor noch den Pfosten getroffen hatte.

Im Schlussdrittel gestalten die GÃ¤ste das Ergebnis etwas freundlicher: In der 45. Minute verwertet Ticar ein Powerplay. Bozen sucht danach den achten Treffer, bleibt mit Mantenuto vor Rabanser jedoch ohne Erfolg. Harvey muss wegen KrÃ¤mpfen das Eis verlassen und wird durch Vallini ersetzt. Die Uhr lÃ¤uft herunter, und in der 54. Minute erzielt Bowlby den zweiten Treffer der Schwarz-Gelben, indem er einen Abpraller vor dem Tor verwertet. Es ist das letzte Highlight der Partie â€“ die drei Punkte gehen an die Foxes.

Nun steht die olympische Pause an. Acht Foxes-Spieler wurden fÃ¼r die Nationalmannschaft einberufen, fÃ¼r alle anderen gibt es eine Woche Erholung, bevor es zurÃ¼ck aufs Eis geht, um die letzte Phase der Regular Season und anschlieÃŸend die Playoffs vorzubereiten. Der Hockeybetrieb ruht jedoch nicht: In Erwartung der nÃ¤chsten Heimspiele am 20. und 21. Februar gegen Graz und FehÃ©rvÃ¡r findet am Mittwoch, den 4. Februar, um 19:30 Uhr das Freundschaftsspiel zwischen Italien und Deutschland statt. Der Eintritt kostet fÃ¼r alle HCB-Abonnenten 1 â‚¬. Vorverkauf am Montag und Dienstag jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr.

HCB SÃ¼dtirol Alperia â€“ HC Falkensteiner Pustertal 7 â€“ 2 [3-0; 4-0; 0-2]

Tore: 01:33 Cole Schneider PP1 (1-0); 04:59 Daniel Mantenuto PP1 (2-0); 15:14 Brad McClure (3-0); 21:37 Dustin Gazley PP1 (4-0); 30:31 Brett Pollock PP1 (5-0); 31:13 Dylan Di Perna (6-0); 35:01 Brad McClure PP1 (7-0); 42:42 Rok Ticar PP1 (7-1); 53:34 Henry Bowlby (7-2)

TorschÃ¼sse: 29-41

Strafminuten: 8-10

Schiedsrichter: Ofner, Sternat / Fleischmann, Mantovani

Zuschauer: 6.738 (sold out)

Linzer abermals erfolglos gegen den KAC

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz mÃ¼ssen sich auch im vierten Aufeinandertreffen mit dem KAC geschlagen geben.

Die Rotjacken prÃ¤sentierten sich Ã¼ber weite Strecken spielbestimmend und nutzten ihre Chancen konsequent, wÃ¤hrend die StahlstÃ¤dter trotz Einsatz und einzelner guter Phasen ohne Torerfolg blieben.

EC KAC â€“ Steinbach Black Wings Linz 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

TorschÃ¼tzen: 1:0 Nick Petersen (7. Min), 2:0 Finn Van Ee (8. Min), 3:0 Simeon Schwinger (33. Min), 4:0 Matt Fraser (60. Min/PP)

Im letzten Spiel vor der Olympia-Pause forderten die StahlstÃ¤dter auswÃ¤rts den KAC. Gegen seinen Heimatverein kehrte Niklas WÃ¼rschl nach Ã¼berstandener Krankheit ins Line-up der OberÃ¶sterreicher zurÃ¼ck. Rasmus Tirronen fÃ¼hrte seine Mannschaft wie gewohnt auf das Eis. Es waren die Linzer, die den ersten VorstoÃŸ wagten: Jonathan Oschgan gab von der rechten Seite einen Versuch auf das kurze Eck ab. Sebastian Dahm wehrte die Scheibe in die Mitte ab, wo Andreas Kristler jedoch nicht vor einem Verteidiger an den Puck kam. Auf Seiten des KAC wurde Mathias From erstmals gefÃ¤hrlich, doch Rasmus Tirronen lenkte den Puck mit der Stockhand Ã¼ber das GehÃ¤use. Der Linzer Schlussmann musste wenig spÃ¤ter erneut eingreifen, als ein verdeckter Schuss von der blauen Linie auf ihn zusegelte. Im letzten Moment lenkte der Finne das SpielgerÃ¤t zur Seite ab. In der siebten Minute musste Tirronen dann jedoch hinter sich greifen: Nick Petersen kam nach einem guten Pass von Simeon Schwinger auf der linken Seite zum Abschluss, legte sich die Scheibe auf die Backhand und verwandelte Ã¼ber die Schulter des Linzer TorhÃ¼ters zum 1:0 fÃ¼r den KAC. Die Rotjacken erwischten einen starken Start und legten nur wenige Sekunden spÃ¤ter nach. Mathias From spielte einen perfekten Pass quer durch die Defensivzone der OberÃ¶sterreicher zu Finn van Ee, der per One-Timer auf 2:0 stellte (8. Minute). Die StahlstÃ¤dter taten sich in der Folge schwer, offensive Akzente zu setzen, wÃ¤hrend die Hausherren Brian Lebler und Co. frÃ¼h unter Druck setzten. Der TabellenfÃ¼hrer hatte deutlich mehr Spielanteile und kombinierte sich immer wieder sehenswert durch die Defensivreihen der Linzer. Raphael Herburger kam aus zentraler Position zum Abschluss, doch Yohann Auvitu zeigte einen wichtigen Block vor dem eigenen Kasten. Nach einer weiteren starken Kombination kam Clemens Unterweger zum nÃ¤chsten Schussversuch, diesmal warf sich Travis Barron in die Schusslinie und blockte die nÃ¤chste Chance fÃ¼r die Rotjacken. Kurz darauf kassierten die Linzer die erste Strafe der Partie: Julian Pusnik musste aufgrund eines Stockschlags fÃ¼r zwei Minuten auf die Strafbank. In Unterzahl Ã¼berzeugten die GÃ¤ste jedoch mit starker Defensivarbeit, attackierten die Rotjacken frÃ¼h und konnten sich immer wieder befreien. Wieder vollzÃ¤hlig startete Sean Collins einen Gegenangriff, brachte die Scheibe jedoch nicht an Sebastian Dahm vorbei. In den Schlussminuten des ersten Abschnitts kippte das Momentum etwas auf die Seite der OberÃ¶sterreicher. Die StahlstÃ¤dter setzten sich im Defensivdrittel der Hausherren fest, fanden jedoch keine Wege, um wirklich gefÃ¤hrliche Chancen zu kreieren. Somit verabschiedeten sich beide Mannschaften mit einer 2:0-FÃ¼hrung fÃ¼r den KAC in die erste Pause.

Linzer finden keine LÃ¶sungen

Zu Beginn des zweiten Abschnitts kam Shawn St-Amant aus der Mitte zum Abschluss, zog jedoch etwas zu zentral ab, sodass Sebastian Dahm die Scheibe ohne groÃŸe Probleme entschÃ¤rfen konnte. Kurz darauf folgte die nÃ¤chste Strafe gegen die OberÃ¶sterreicher: Andi Kristler musste fÃ¼r zwei Minuten auf die Strafbank. In Unterzahl fingen die OberÃ¶sterreicher aber aufeinmal Feuer und wurden immer wieder gefÃ¤hrlich. Collins zog von der Mitte auf die linke Seite, doch erneut war Dahm zur Stelle und fing den Puck sicher mit der Fanghand. Auch St-Amant versuchte es mit einem verdeckten Schuss, fand jedoch kein Mittel gegen den Schlussmann des KAC. Auf der Gegenseite visierte Mathias From das kurze Eck an, doch Rasmus Tirronen zeigte sich aufmerksam und verhinderte den nÃ¤chsten Gegentreffer. Wenig spÃ¤ter tauchte From erneut in einem Zwei-gegen-eins auf, wartete auf den mitgelaufenen Mitspieler, doch die Linzer Verteidiger rÃ¼ckten schnell zurÃ¼ck und hinderten den Topscorer der Rotjacken erfolgreich am Abschluss. Der nÃ¤chste Treffer fÃ¼r die Hausherren fiel schlieÃŸlich nach einem Angriff Ã¼ber die rechte Seite: Petersen brachte die Scheibe Richtung Tor, Simeon Schwinger reagierte am schnellsten auf den Rebound und stellte auf 3:0 (33. Minute). Auch in Unterzahl kamen die StahlstÃ¤dter vermehrte zu Chancen, Henrik Neubauer hatte die MÃ¶glichkeit auf den Shorthander, scheiterte jedoch an Clemes Unterweger, der entschlossen dagegenhielt. Wenig spÃ¤ter waren die Teams wieder vollzÃ¤hlig, als Neubauer erneut von der rechten Seite zum Abschluss kam. Travis Barron lauerte bereits auf der linken Seite, doch Neubauer entschied sich selbst zu schieÃŸen und fand abermals in Sebastian Dahm seinen Meister. Mit zwei Minuten auf der Uhr kamen die Linzer, nach einer Strafe gegen Thimo Nickel, zu ihrem ersten Powerplay. Aber auch die Hausherren zeigten ein starkes Unterzahlspiel und hinderten die StahlstÃ¤dter an gefÃ¤hrlichen AbschlÃ¼ssen. Mit einer 3:0 FÃ¼hrung fÃ¼r die Rotjacken ging es in die zweite Pause des Abends.

KAC macht den Deckel drauf

Das letzte Drittel startete mit einem Schuss von der blauen von Auvitu, den Sebastian Dahm im Kasten des KAC aber entschÃ¤rfen konnte. Die Linzer suchten zunehmend den direkten Zug zum Tor und positionierten sich immer wieder gut vor dem GehÃ¤use, um Sebastian Dahm die Sicht zu nehmen. Deshalb versuchte es Greg Moro wenig spÃ¤ter ebenfalls aus der Distanz, Dahm wehrte in die Mitte ab, wo Kristler den Rebound aber nicht rechtzeitig erreichte. Kurz darauf folgte die zweite Strafe gegen Klagenfurt: Raphael Herburger musste wegen Haltens fÃ¼r zwei Minuten auf die Strafbank. In Ãœberzahl eroberte Simeon Schwinger die Scheibe von Graham Knott in der neutralen Zone, zog entschlossen in Richtung Tor, verfehlte das GehÃ¤use jedoch nur knapp. Wenig spÃ¤ter kam Niklas WÃ¼rschl auf der linken zum One-Timer, lieÃŸ dabei jedoch nur den Pfosten erklingen. Kurz darauf dann die nÃ¤chste Strafe gegen die Hausherren. Tobias Sablattnig nahm aufgrund Hakens fÃ¼r zwei Minuten auf der Strafbank Platz. Head Coach Philipp Lukas nahm daraufhin das Time-Out und nahm Rasmus Tirronen fÃ¼r einen ZusÃ¤tzlichen Feldspieler vom Eis. In doppelter Ãœberzahl visierte Travis Barron von der rechten Seite das kurze Eck an, verfehlte sein Ziel jedoch um wenige Zentimeter. Nach Ablauf der Strafzeit kehrte Tirronen zwischen die Pfosten zurÃ¼ck und musste sich wenig spÃ¤ter abermals geschlagen geben. Nach einem guten Pass durch die Box kam Matt Fraser in Scheibenbesitz und stellte auf den 4:0 Endstand fÃ¼r die Rotjacken (60. Minute).

Nach der zweiwÃ¶chigen Olympia-Pause reisen die Steinbach Black Wings am 18. Februar zu den Pioneers nach Vorarlberg. Das nÃ¤chste Heimspiel steigt dann am 20.02 gegen die Vienna Capitals. Tickets sind online unter tickets.blackwings.at sowie an der Abendkasse erhÃ¤ltlich.

