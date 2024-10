ICEHL: Black Wings feiern dritten Sieg in Folge- Shutout-Sieg der Red Bulls gegen spusu Vienna Capitals

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings bleiben auch nach ihrer Pause erfolgreich und feiern ihren dritten Erfolg in Serie. Auch in Innsbruck...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings bleiben auch nach ihrer Pause erfolgreich und feiern ihren dritten Erfolg in Serie.

Auch in Innsbruck drehen die Stahlstädter nach einem Rückstand im Schlussdrittel durch St-Amant, Feldner und Collins das Spiel.

HC Innsbruck – Steinbach Black Wings Linz 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Tore: 1:0 Corey Mackin (7. Min) bzw. 1:1 Shawn St-Amant (15. Min), 1:2 Nico Feldner (42. Min), 1:3 Sean Collins (59. Min)

Nach neun spielfreien Tagen kehrten die Steinbach Black Wings am Sonntagabend in Innsbruck auf das Eis der win2day ICE Hockey League zurück. Den Staub legten die Linzer dabei schnell ab und übernahmen von Beginn an das Spiel mit der Scheibe. In der zweiten Minute war es Greg Moro, der einen ersten gefährlichen Schuss auf das Tor schickte und diesen wenige Millimeter zu weit rechts an die Stange setzte. Wenige Augenblicke später tankte sich Rückkehrer Shawn St-Amant in der Mitte in eine gute Schussposition, sein Versuch wurde aber im letzten Moment von einem Schläger abgewehrt. Die Oberösterreicher starteten druckvoll, hatten bei ihrem nächsten Aufbau aber Pech. Wieder war es Moro, der mit einem Distanzschuss am Block hängenblieb und sich so in einem schnellen Konter der Haie wiederfand. In diesem war Corey Mackin auf der rechten Seite ganz frei, fand die Lücke und erzielte das 1:0 für den HC Innsbruck (7. Minute). Mit der etwas glücklichen Führung im Rücken nahmen die Tiroler Fahrt auf und kamen nur kurz darauf erneut gefährlich vor das Tor von Tirronen. Dieser musste aber nicht eingreifen, denn der Querpass zur Mitte wurde von einem Linzer Verteidiger entschärft.

Auf der Gegenseite versuchten auch die Stahlstädter mit Speed in den Angriff zu kommen. Andreas Kristler probierte es mit einem Schuss aus der Drehung vom linken Bullykreis, konnte Buitenhuis damit aber nicht überrumpeln. Die Steinbach Black Wings antworteten engagiert, jedoch auch zu übermotiviert. Als der Torhüter der Gastgeber hinter seinem Kasten die Scheibe klären wollte, rauschte Luka Maver heran und brachte den Goalie unsanft zu Fall. Dafür musste der Slowene in die Kühlbox und die Steinbach Black Wings erstmals in Unterzahl kämpfen. Dies gelang den Gästen erfolgreich und sie ließen kaum Gefährliches zu. Auch als St-Amant wegen eines Hakens ebenfalls hinaus musste, zog der zurückgekehrte Maver selbst gut eine Strafe und glich so das Personal wieder aus. Im Vier-gegen-Vier brach Graham Knott in der Mitte durch, zielte mit seinem Abschluss aber zu zentral auf Buitenhuis. In der 15. Minute machten es die Steinbach Black Wings aber dann besser. Ian Scheid schlenzte auf das Tor, Shawn St-Amant stand auf der rechten Seite goldrichtig und schob den Nachschuss zum 1:1 über die Linie. Die Steinbach Black Wings blieben auch in der Schlussphase des Anfangsdrittels aggressiv und fanden gute Chancen vor. Zuerst war Kristler auf der linken Seite auf und davon, machte den Winkel aber etwas zu spitz. Eine Minute vor der Pause fuhren dann Feldner und Collins einen Zwei-auf-Eins-Konter, doch beide brachten das Spielgerät mit ihren Abschlüssen nicht an Buitenhuis vorbei. So ging es für beide Teams mit dem Unentschieden zurück in die Kabinen.

Linzer bleiben schadlos

Angekommen im Mittelabschnitt versuchten es Lebler und Maver mit ersten Schüssen, beide gingen aber deutlich über das Tor. Beide Mannschaften taten sich fortan schwerer, in gefährliche Positionen zu gelangen, ehe die Haie in der 26. Minute zweifach auf die neuerliche Führung drückten. Zuerst versuchte es Jan Lattner mit einem verdeckten Weitschuss, der in der Mitte aber keinen Abnehmer fand. Eine Minute später entwischte Kerber den Oberösterreichern für einen Moment, Tirronen packte im Duell aber sicher zu. Zwei Minuten vor der Halbzeit des Spiels mussten die Oberösterreicher ein weiteres Mal mit einem Mann weniger das 1:1 verteidigen. Erneut standen die Gäste aber kompakt und attackierten den Aufbau der Haie bereits frühzeitig. So erkämpfte Luka Maver eine Scheibe und leitete den Konter ein. Dort legte er in der Mitte ab auf Sean Collins, der aus dem Slot das Tor aber knapp mit seinem Schuss verfehlte. Im Anschluss überbrückten beide Mannschaften das Mitteldrittel schnell, bremsten sich im Angriff aber jeweils gegenseitig aus. In der 32. Minute wurden die Hausherren aktiver und setzten sich vor Tirronen fest. Dieser konnte zwei Schüsse zwar abwehren, musste aber zusehen, wie sich seine Vorderleute mit einem Foul wertvolle Kraft nahmen.

Doch das Penalty-Killing der Steinbach Black Wings blieb ein weiteres Mal voll konzentriert. Erst mit Ablauf der Strafe feuerte Klassek einen Schuss von den linken Hashmarks ab, blieb damit aber erfolglos. Wieder komplett, tauchten die Stahlstädter plötzlich brandgefährlich vor Buitenhuis auf. In einem schönen Konter hämmerte Pusnik einen wuchtigen Wristshot aber nur an die Stange. In der 38. Minute stockte Head Coach Philipp Lukas kurz der Atem, als Ian Scheid im eigenen Drittel den Puck verstolperte. Rassel machte kehrt und stand ganz alleine vor Tirronen, der den Fehler seines Teamkollegen aber mit Bravour ausbesserte und das 1:1 rettete. Der Weckruf war deutlich und so setzten die Steinbach Black Wings auf der anderen Seite selbst nach. Dadurch eroberten die Gäste 30 Sekunden vor der zweiten Pause endlich ein erstes Powerplay. In diesem kam Feldner zu einem guten Schuss von rechts, scheiterte aber ebenso, wie Ograjensek im Nachschuss. So ging es mit dem Remis in ein spannendes Schlussdrittel.

Black Wings erneut mit besserem Ende

In diesem begannen die Linzer mit Restzeit in Überzahl, setzten sich in dieser zwar länger fest, agierten aber ohne die letzte Konsequenz. In der 42. Minute rissen die Steinbach Black Wings aber dann doch die Hände zum Jubeln in die Höhe. Niklas Würschl brachte die Scheibe auf das Tor, wo sie Nico Feldner unhaltbar abfälschte und das 2:1 erzielte. Mit der erstmaligen Führung machten die Gäste Druck und kamen mit einem zweiten Powerplay zu den nächsten Möglichkeiten. Zweimal war es wieder Feldner, der entschlossen abdrückte, doch Buitenhuis kein zweites Mal überwinden konnte. Die Haie überstanden die Unterzahl erneut und schalteten in der 48. Minute wieder in den Angriff. Patrick Grasso kam aus dem halbhohen Slot zum Schuss, doch Tirronen parierte. Das Match bog ein in die Crunchtime, in der Andreas Kristler geschickt das nächste Powerplay eroberte. In diesem agierten die Linzer druckvoll, hatten nach einem Hammer von Ian Scheid aber Pech. Der Verteidiger ließ mit einem Distanzschuss nur die Latte erzittern.

Die Chance auf die Vorentscheidung ausgelassen, rückte im Gegenzug wieder Rasmus Tirronen ins Rampenlicht. Würschl entwischte ein Stürmer und so war dieser auf und davon. Der finnische Schlussmann blieb aber ein weiteres Mal ruhig und bewahrte die Steinbach Black Wings vor dem Ausgleich. Zwei Minuten später war wieder die Schulter des Goalies dran, als Mackin mit Tempo in den Angriff kam, die Lücke aber nicht fand. Das Spiel stand auf Messerschneide, denn auf der anderen Seite schossen die Stahlstädter aus allen Lagen. Moro und Söllinger zielten aber daneben und so kamen die Tiroler wieder zu einem brandgefährlichen Konter. Im letzten Moment warf sich Maver in einen Haken von Dobnig und lenkte den Schuss so am Tor vorbei. Die letzten zwei Minuten im Spiel brachen an und Innsbruck nahm das Time Out. Buitenhuis blieb auf der Bank und die Haie riskierten mit dem zusätzlichen Feldspieler alles. Aber die Oberösterreicher verteidigten abermals geschickt und zwangen den Goalie der Hausherren nochmal zurück ins Spiel. Nach gewonnenem Anspiel, legte Neubauer schließlich ab zur Mitte auf Sean Collins. Dieser zog unbedrängt ab und versenkte eine Minute vor Schluss genau ins Kreuzeck zum 3:1-Endstand.

Die Steinbach Black Wings kehrten damit erfolgreich zurück aus ihrer Pause und feierten den dritten Sieg in Serie. Am kommenden Wochenende steigt für Brian Lebler und Co. ein Heimspiel-Doppel. Nach den grünen Drachen aus Laibach am Freitag, empfangen die Linzer am Sonntag Fehervar AV19. Tickets für beide Spiele sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

3:0 Shutout-Sieg der Red Bulls gegen spusu Vienna Capitals

Mario Huber: „Eine gute Teamleistung mit einem verdienten Sieg“

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen die spusu Vienna Capitals mit 3:0 und brillierte dabei über die gesamte Spielzeit mit einer konstant starken Performance.

Nach ausgeglichenem Beginn erarbeiteten sich die Red Bulls im Verlaufe der Partie mehr Spielanteile und belohnten sich mit drei Toren, während ein starker Torhüter Atte Tolvanen hinter kompakten Verteidigungslinien sein erstes Saison-Shutout feierte. Die Tore erzielten Mario Huber, Troy Bourke und Ali Wukovits.

Spielverlauf

Hochkonzentrierter Beginn auf beiden Seiten. Bei hohem Tempo ging es lange rauf und runter ohne zwingende Torchancen. Die Red Bulls erarbeiteten sich aber nach und nach mehr Puckbesitz und erhöhten auch in den Zweikämpfen merklich den Druck. Troy Bourke hatte die erste Top-Chance (11.), erwischte aber den Puck vor dem Tor nicht richtig. In der 14. Minute verlängerte Mario Huber den Pass von Niki Kraus und traf mit seinem ersten Saison-Tor zum 1:0. Wiens 1,99 Meter großer ehemaliger NHL-Goalie Anders Lindbäck musste den bei seinem Caps-Debüt passieren lassen. Auch Wien kam zu gelegentlichen Schüssen, die für den wieder genesenen Atte Tolvanen kein Problem waren. Wie der harte Schuss von Evan Jasper aus dem Slot (15.). Aber Salzburgs Möglichkeiten wurden besser, Ali Wukovits zeigte einen guten Versuch aus dem linken Bullykreis (17.) und Mario Huber verpasste im Powerplay die Scheibe am Pfosten nur knapp (19.). Die Red Bulls führten nach einem intensiven Startdrittel 1:0.

Zu Beginn des zweiten Drittels spielten die Red Bulls ein tadelloses Unterzahlspiel und erhöhten just an dessen Ende zum 2:0. Troy Bourke netzte den Querpass von Ali Wukovits nach 2 auf 1-Konter ein (25.). Die Red Bulls bestimmten jetzt Großteils das Geschehen, Niki Kraus hatte wiederum nach Konter mit Andrew Rowe die nächste dicke Chance (32.). Aber die Caps blieben gefährlich, wenn sie vors Tor kamen, und zwangen Atte Tolvanen in Abständen zu Paraden. Aber mit einer wunderschönen Kombination über Lucas Thaler und Peter Hochkofler vollendete Ali Wukovits einen Bilderbuch-Angriff (36.) und stellte auf den komfortablen 3:0-Vorsprung nach zwei Dritteln.

Im Schlussdrittel spielten die Gäste noch intensiver auf das erste Tor und hatten bei einem frühen Powerplay einige gute Szenen. Die Red Bulls machten aber auch hinten ihren Job und blockten die meisten Schüsse, bevor sie beim Tor ankamen. Die Salzburger hielten konsequent an ihrem Spiel fest und so ging es bis zum Schluss hin und her mit weiteren guten Schüssen auf beiden Seiten. In der 55. Minute schnappte sich Atte Tolvanen bei freier Sicht für Wiens Niki Hartl die Scheibe nach starker Reaktion mit der Fanghand und sicherte sich damit sein erstes Saison-Shutout, denn die Red Bulls hielten auch in einer nochmal richtig intensiven Schlussphase dagegen und feierten einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen die spusu Vienna Capitals.

Statement Mario Huber „Wir haben defensiv sehr gut gearbeitet und ihnen wenig Chancen gegeben. Im Großen und Ganzen war das echt eine gute Teamleistung mit einem verdienten Sieg. Es war auch gut und wichtig für uns, dass wir die Null halten konnten, da wir zuletzt doch relativ viele Tore hergegeben haben.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Tore:

1:0 | 13:28 | Mario Huber

2:0 | 23:41 | Troy Bourke

3:0 | 35:59 | Ali Wukovits

Zuschauer: 2.421

Die nächsten Spiele der Red Bulls

CHL | Di, 15.10.24 | 20:20 | EC Red Bull Salzburg – Sparta Prag | ORF Sport+

Fr, 18.10.24 | 19:45 | Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Red Bull Salzburg

So, 20.10.24 | 16:30 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC