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IceFighters verpflichten DNL-Champion und vermelden eine Vertragsverlängerung

6. Mai 20261 Mins read91
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Leon Kreps von den Jungadler Mannheim mit Pokal - © Mathias Renner / City-Press
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Leipzig. (PM IceFighters) Anfang April wurde er mit den Jungadlern Mannheim deutscher U20-Meister, ab der kommenden Saison stürmt er für die KSW IceFighters – Leon Kreps.

Der 19-jährige gebürtige Hamburger war in der abgelaufenen Saison bester Torschütze und zweitbester Scorer seines Teams und trug damit entscheidend zum Erfolg der Mannheimer bei, die sich in der finalen Best-of-Five-Serie mit einem Sweep gegen Ingolstadt durchsetzen konnten.

Leon Kreps begann seine Eishockeylaufbahn in Hamburg und wechselte im frühen Teenageralter nach Köln, wo er etwas mehr als zwei Saisons für die U15 und die U17 der Junghaie stürmte. 2022 erfolgte der Wechsel zur Düsseldorfer EG. Dort ging er für die U17 und für die U20 auf Torejagd und hatte in der Saison 2024/2025 bereits einen ersten Einsatz in der Oberliga Nord (Moskitos Essen). In der abgelaufenen Saison erzielte der Linksschütze in 47 DNL-Spielen 23 Tore und lieferte 21 Torvorlagen. Mit einer Förderlizenz ausgestattet absolvierte Leon Kreps zudem 16 Spiele in der Oberliga Süd für die Stuttgart Rebels, wo er sich ebenfalls in die Torschützen- und Scorerliste eintragen konnte.

„Leon ist läuferisch und technisch sehr gut ausgebildet und die Oberliga-Erfahrung, die er bereits mitbringt, wird ihm helfen, schnell bei uns Fuß zu fassen. Wir sind froh, einen solch talentierten Spieler verpflichtet zu haben und sind gespannt auf seine weitere Leistungsentwicklung“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Max Herzog verlängert in Leipzig

Stürmer Max Herzog trägt auch in der kommenden Saison das Trikot der KSW IceFighters Leipzig. Der 20-jährige Linksschütze war 2025 vom letztjährigen DNL-U20-Meister Jungadler Mannheim nach Leipzig gewechselt. Für die KSW IceFighters absolvierte der gebürtige Heilbronner in der vergangenen Spielzeit 42 Spiele und erzielte 15 Scorerpunkte. Aufgrund einer Verletzung fiel er in der Saisonschlussphase bedauerlicherweise aus.

„Max hat im Verlauf der Saison den Sprung vom Nachwuchsbereich in den Spielbetrieb der Profis mit Bravour gemeistert und sein Talent bei uns deutlich unter Beweis gestellt. Wir hoffen, dass seine Genesung weiterhin gut voranschreitet und er in der kommenden Saison seine positive Entwicklung fortsetzen wird“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

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