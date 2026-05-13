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IceFighters vermelden eine Vertragsverlängerung und begrüßen erfahrenen Dani Bindels

Robin Thalmeier bleibt ein IceFighter

13. Mai 20261 Mins read62
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Dani Bindels - © Karo Vögel, Bayreuth Tigers Media/PR
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Leipzig. (PM IceFighters) Verteidiger Robin Thalmeier steht auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 für die KSW IceFighters Leipzig auf dem Eis.

Der 23-jährige gebürtige Hannoveraner geht damit bereits in seine vierte Saison bei den Leipzigern. Der 1,82 m große Linksschütze war 2023 von den Hannover Indians, bei denen er zwei Spielzeiten absolviert hatte, aus Niedersachsen nach Sachsen gewechselt. Zuvor hatte er die Nachwuchsstationen in Rosenheim durchlaufen. Für Leipzig hat Robin Thalmeier bislang 137 Pflichtspiele absolviert und ist mit diesem Wert bereits in die Top 30 der Spieler mit den meisten absolvierten Matches seit Gründung der IceFighters vorgedrungen.

„Nach der schweren Verletzung im vergangenen Jahr hat Robin zu Saisonbeginn etwas Zeit gebraucht, um zu alter Stärke zurückzufinden. Der weitere Saisonverlauf war für ihn dann sehr positiv, vor allem sein Zweikampfverhalten hat uns überzeugt. Wir sind sicher, dass seine sportliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und hoffen, dass er weiter in eine Führungsrolle hineinwachsen wird“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Dani Bindels schließt sich den KSW IceFighters an

Vom Ligakonkurrenten Tilburg Trappers wechselt Stürmer Dani Bindels zur kommenden Saison nach Leipzig.

Der 1,87 m große Linksschütze wurde in Geleen in der niederländischen Provinz Limburg geboren und verfügt über die deutsche und die niederländische Staatsbürgerschaft. Ausgebildet wurde er in Köln und hatte seine ersten Einsätze in der Oberliga (Essen) sowie der DEL2 (Frankfurt) in der Saison 2017/2018.

Der 27-jährige ehemalige deutsche U20-Nationalspieler bestritt insgesamt 360 Spiele in der DEL2 – für Frankfurt, Deggendorf, Bad Nauheim, Dresden und Kaufbeuren, bevor er vor einem Jahr zu den Tilburg Trappers stieß.

„Dani ist ein flexibel einsetzbarer Stürmer mit hohem Spielverständnis. Mit seiner Erfahrung und individuellen Klasse wird er für unser Team eine spürbare Verstärkung sein. Wir freuen uns, dass wir ihn vom Standort Leipzig überzeugen konnten“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

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