IceFighters verabschieden sich von sieben Spielern

Leipzig. (PM IceFighters) Den ersten Team News Tuesday in dieser Sommerpause nutzen die IceFighters, um sieben Spieler der letztjährigen Mannschaft zu verabschieden.

Mit Oliver Eckl, Nicolas Sauer, Niklas Heyer und Luis Rentsch sind es gleich vier „junge Wilde“, die sich neue Herausforderungen für die Zukunft suchen werden. Alle vier kamen im letzten Sommer in die Messestadt.

Nikolas Sauer erzielte das erste Saisontor bereits nach 14 Sekunden im ersten Spiel in Rostock und kam insgesamt auf zehn Treffer und 17 Vorlagen. In den Playoffs gelang dem gebürtigen Regensburger noch ein weiterer Treffer.

Oliver Eckl schaffte es, in seiner ersten Saison bei den Senioren in 49 Spielen fünf Tore und fünf Vorlagen zu erzielen. In fünf Spielen trug er außerdem das Trikot der Eispiraten Crimmitschau in der DEL2.

Mit Niklas Heyer kam ein junger Verteidiger von den Eispiraten zu den KSW IceFighters Leipzig. Mit einem Treffer und 15 Vorlagen deutete er auch offensive Qualitäten an.

Auch Luis Rentsch konnte trotz seiner jungen Jahre schon einiges an DEL2 Erfahrung aufweisen. Er kam aus Weißwasser nach Leipzig. Sechs Tore und fünf Vorlagen gelangen dem gelernten Center.

Der letztjährige Headcoach Sven Gerike bescheinigte seinen Youngsters, eine ordentliche Saison: „Leider waren sie in der Phase, in der wir die vielen Verletzungssorgen hatten, zu sehr gefordert und mussten mit viel Druck umgehen. Das war sicher nicht einfach, aber vielleicht auch gut, direkt ins kalte Wasser zu müssen.“

Des Weiteren verabschieden die Eiskämpfer drei gestandene Stürmer. Dominik Piskor zieht nach einem Jahr in Leipzig weiter. Mit acht Toren und 20 Vorlagen konnte er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllen. „Ich weiß aus den Gesprächen mit ihm, wie sehr er sich selbst unter Druck setzte und wie sehr er mehr zeigen wollte. Manchmal gibt es solche Situationen. Wir glaubten, dass die Kombination mit Eichi gut funktioniert hätte, aber leider war dieser die meiste Zeit nicht verfügbar“, beschreibt Gerike.

Eine andere Kombination funktionierte immer besser. Jonas Wolter und Joonas Riekkinen spielten zwei Jahre lang gemeinsam für die KSW IceFighters Leipzig und meistens auch in einer Sturmreihe. Das harmonierte speziell in der zweiten Saison immer besser und sorgte dafür, dass die Fans und Sprade-Moderatoren immer wieder vom „JoJo-Effekt“ sprachen. Jonas Wolter kam dabei in zwei Spielzeiten auf 34 Tore und 46 Vorlagen. Speziell in seiner zweiten Saison avancierte der Bayer zum Torjäger des Teams. Sicherlich profitierte er dabei von seinem Center, der mit über 500 Spielen in der finnischen Elite Liga in seiner Vita nach Leipzig kam. Joonas Riekkinen schaffte es, in zwei Jahren das Team zu führen und mitzuziehen. Als Kapitän ging er in der letzten Saison voran und steuerte in den beiden Jahren in 105 Pflichtspielen 32 Tore und 77 Vorlagen bei. Gerike über seinen Teamleader: „Joonas war vom ersten Tag an bereit, das Team mit seiner Erfahrung und taktischen Disziplin zu führen und besser zu machen. Er war ein echter Anführer und ein wichtiger Teil unseres Teams.“ Joonas selbst verabschiedete sich mit folgenden Worten: „Ich bin dankbar für diese zwei Jahre in Leipzig und wünsche den Verantwortlichen, der Organisation, dem Team und den Fans nur das Beste!“

Die KSW IceFighters Leipzig bedanken sich bei allen sieben Spielern für ihre Zeit im Trikot unserer Mannschaft und wünschen natürlich alles Gute für die sportliche und private Zukunft!

