IceFighters Leipzig verpflichten DEL-erfahrenen Offensivverteidiger

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig haben mit Steve Hanusch einen neuen Offensivverteidiger verpflichtet.

Der gebürtige Cottbusser erhielt seine Jugendausbildung in Weißwasser und stand zuletzt beim Zweitligisten Selber Wölfe unter Vertrag.

Mit rund 200 Spielen in der DEL für die Eisbären Berlin und die Krefeld Pinguine sowie fast 500 Einsätzen in Deutschland zweithöchster Spielklasse, unter anderem in Dresden und Weißwasser, bringt der 34-jährige Rechtsschütze jede Menge Erfahrung mit nach Leipzig.

„Steve passt als offensivstarker Verteidiger und Rechtsschütze haargenau in unserer Anforderungsprofil. Er wird mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten das Team enorm verstärken“, ist sich IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach sicher und fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass wir Steve vom Standort Leipzig überzeugen und ihn langfristig binden konnten, da er mehrere Angebote hatte und sich letztendlich für uns entschieden hat“.

Steve Hanusch wird am 7. Januar zum Team der KSW IceFighters Leipzig stoßen.

