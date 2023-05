IceFighters Leipzig vermelden zwei talentierte Neuzugänge

Leipzig. (PM IceFighters) Gleich zwei neue Spieler können die KSW IceFighters Leipzig zum heutigen #teamnewstuesday bekanntgeben. Mit Robin Thalmeier (Jg. 2002) und Jan-Luca Schumacher...

Leipzig. (PM IceFighters) Gleich zwei neue Spieler können die KSW IceFighters Leipzig zum heutigen #teamnewstuesday bekanntgeben.

Mit Robin Thalmeier (Jg. 2002) und Jan-Luca Schumacher (Jg. 2001) sind das wieder zwei „junge Wilde“, die ab der neuen Saison ihre Schlittschuhe für unsere Eiskämpfer schnüren werden. „Wir haben uns in den letzten Jahren einen guten Namen in der Entwicklung von jungen Spielern gemacht. Manche sehen uns als Sprungbrett, um sich für die DEL 2 zu empfehlen, andere wollen hier gemeinsam mit dem Team wachsen. Die beiden passen perfekt in unser Anforderungsprofil und werden unserem Team helfen“, freut sich Geschäftsführer Sven Gerike über beide Zusagen.

Verteidiger Robin Thalmeier ist kein Unbekannter in der Oberliga Nord. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte der gebürtige Hannoveraner in seiner Geburtsstadt bei den Hannover Indians. Das Eishockeyspielen lernte er allerdings in Rosenheim, wo seine Familie eigentlich ansässig ist. Die Indians waren die erste Station nach seiner Nachwuchszeit und er zeigte zwei Spielzeiten lang eine konstante Leistung. Robin, der bei uns mit der Rückennummer 84 auflaufen wird, gilt eher als defensiver Verteidiger.

„In den Spielen gegen uns und den weiteren Szenen, die wir beobachtet haben, sieht man sein gutes Zweikampfverhalten. Er ist läuferisch und technisch gut ausgebildet und spielt auch gute Pässe aus der Defensive. Bei uns wird er sicherlich einen weiteren guten Schritt in seiner Entwicklung machen“, so Gerike.

Robin Thalmeier selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „In den Spielen gegen Leipzig ging es immer gut zur Sache und die Stimmung im Kohlrabizirkus war auch etwas Besonderes. Ich habe einen sehr guten ersten Eindruck von den IceFighters, der Stadt und dem ganzen Drumherum bekommen und freue mich auf die neue Spielzeit. Wir werden eine tolle Saison haben und können auch einiges erreichen.“

Stürmer Jan-Luca Schumacher wird die Rückennummer 91 tragen. Der gebürtige Essener wurde unter anderem in Krefeld ausgebildet, bevor er zu den Jungadlern nach Mannheim wechselte. Hier durfte er nicht nur die erste Bekanntschaft mit unserem neuen Headcoach Frank Fischöder machen, sondern auch zum Nachwuchs-Nationalspieler heranwachsen. Von Mannheim wechselte er dann in die DEL 2 nach Heilbronn und von den Falken zu den Bayreuth Tigers.

„Jan-Luca war ein Wunschspieler von Frank Fischöder und wir freuen uns, dass der Wechsel gelungen ist. Er bringt einiges an Qualität und Leidenschaft mit und wird uns sicher weiterhelfen“, sagt Sven Gerike.

Jan-Luca fiebert dem Wechsel in unsere Messestadt bereits entgegen: „Als ich die Möglichkeit bekommen habe, nach Leipzig zu wechseln, habe ich mich natürlich mit ein paar Spielern unterhalten und mich informiert. Man hört eigentlich nur Positives – über die Fans, die immer hinter dem Team stehen oder die Stadt, die einfach nur schön sein soll. Ich freue mich darauf, beides zu erleben. Ich selbst möchte gerne wieder ein Arbeiter sein, gegen den es hart ist zu spielen, möchte dem Team helfen, um möglichst viel zu gewinnen und freue mich auf die neuen Mitspieler. Ich bin voller Vorfreude auf die nächste Saison und möchte endlich loslegen, um mit den Fans im Rücken so viele Siege wie möglich einzufahren.“

Neu-Headcoach Frank Fischöder freut sich ebenfalls auf beide Talente: „Robin wird uns in der Defensive noch mehr Stabilität und Kombinationsmöglichkeiten bringen. Ich sehe ihn trotz seines jungen Alters als Verstärkung an. Und genauso ist das mit Jan-Luca, den ich ja schon lange kenne. Er ist ein spielstarker Stürmer, der schon im Nachwuchs seine Führungsqualitäten bewiesen hat. Unter anderem ist er mit der U18 Nationalmannschaft aufgestiegen. Ich hoffe natürlich, dass er sich bei uns in die gleiche Richtung entwickelt und uns aufgrund seines jungen Alters auch langfristig weiterhilft. Und das gilt ebenfalls für Robin.“

