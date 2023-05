IceFighters Leipzig vermelden einen Neuzugang und eine weitere VertragsverlÃ¤ngerung

Leipzig. (PM IceFighters) Wenn man die Statistiken der Oberligaspieler durchgeht und dabei auf Spielernamen trifft, die zum Teil neun Jahre und mehr Oberligaerfahrung aufweisen...

Einer, der aus dieser Liste heraussticht, ist Erek Virch. Er geht in seine zehnte Saison in der deutschen Oberliga, in seine neunte Saison als IceFighter und ist dabei gerade einmal 25 Jahre alt.

„Das sind schon erstaunliche Werte und Erek schreibt eine Geschichte, die auch perfekt zu unserem Standort passt“, sagt Sven Gerike und fügt zur Vertragsverlängerung seiner Nummer 4 hinzu: „Ich freue mich über die Entwicklung, die Erek bei uns genommen hat. Und ich freue mich, dass er die lange Verletzungspause aus der Vorsaison so gut wegstecken konnte. Das Schönste ist aber, dass er mit seinen 25 Lebensjahren immer noch Einiges vor sich hat!“

Erek selbst freut sich ebenfalls auf die neue Saison und auch auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Headcoach Frank Fischöder: „Hier in Leipzig passt es einfach. Ich bin hier zu Hause. Zu unseren Fans muss ich nichts mehr sagen. Das sind eh die Besten. Ich bin froh und dankbar schon so lange ein Teil der IceFighters zu sein und bin gespannt auf die Zeit mit dem neuen Coach.“ Und genau dieser neue Coach sagt über Erek: “Er ist ein robuster und sehr solider Verteidiger mit einer hohen Intensität. Erek bringt uns weiterhin Stabilität und das ist auch gut so!“

Dennis Bondarenko dagegen ist in der Oberliga noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Nach einer schier endlosen Odyssee durch die deutsche Bürokratie bekam er zum letztjährigen Weihnachtsfest endlich seinen deutschen Pass und durfte fortan bei der EG Diez-Limburg seine ersten Erfahrungen sammeln. Dabei war Dennis seit seiner Geburt in Deutschland. In Dresden geboren, zum Kindergarten und zur Schule gegangen und auch in Dresden mit dem Eishockeyspielen angefangen. Bis auf einen kleinen Abstecher nach Regensburg blieb der quirlige Rechtsschütze dem Dresdner Nachwuchs erhalten und gehörte dort zu den Leistungsträgern. Und wie kam sein Wechsel nach Leipzig zustande? „Als wir in Diez gespielt haben, ist er uns aufgrund seiner technischen Fähigkeiten schon beim Aufwärmen aufgefallen. Bei diesem Spiel war auch Frank Fischöder anwesend und den habe ich gebeten, sich Dennis beim Spiel anzuschauen und mir ein Feedback zu geben. Das war ebenso positiv, wie die Recherche im Anschluss und die Gespräche mit ihm. Wir bekommen einen technisch und läuferisch starken Stürmer, der sich beweisen will“, erklärt Sven Gerike den Werdegang der Neuverpflichtung.

Frank Fischöder unterstreicht diese Meinung und erklärt: „Dennis ist schnell, technisch gut und hat Potential. Das brauchen wir hier.“ Der junge Stürmer sieht seinen Wechsel nach Leipzig als logischen Schritt an. „Ich habe in der Vergangenheit viel von Leipzig, den Fans und den Verantwortlichen gehört. Mir war immer klar, dass ich diesen Schritt gehen will, wenn es sich ergibt. Jetzt, da es so weit ist, kann ich es kaum erwarten, dass es im August endlich los geht. Nach dem verrückten letzten Jahr, der Zeit in Estland und dem ewigen Hickhack um meinen Pass bin ich froh schon zum Saisonbeginn Teil eines Teams zu sein.“

Dem können wir uns nur anschließen und freuen uns auf Dennis Bondarenko und Erek Virch, als Spieler der KSW IceFighters Leipzig.



