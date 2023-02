IceFighters Leipzig ab sofort mit neuem Namen

Leipzig. (PM IceFighters) Die IceFighters Leipzig haben mit der KSW-Gruppe einen neuen Hauptsponsor und Namengeber. Ab sofort tritt der Eishockey-Oberligist damit unter dem Namen...

Leipzig. (PM IceFighters) Die IceFighters Leipzig haben mit der KSW-Gruppe einen neuen Hauptsponsor und Namengeber.

Ab sofort tritt der Eishockey-Oberligist damit unter dem Namen KSW IceFighters Leipzig auf. KSW-Geschäftsführer Holger Krimmling ist darüber hinaus als weiterer Gesellschafter in die Spielbetriebsgesellschaft IceFighters Leipzig GmbH eingetreten.

Die KSW-Gruppe mit Sitz in Lützen wurde 2003 in Leipzig gegründet. Die Projektentwickler sind sowohl in der Renovierung von Denkmalschutzobjekten als auch in der Realisierung eigener Bauvorhaben engagiert. Dazu gehören Wohnimmobilien ebenso wie Hotelobjekte, studentisches Wohnen und Gewerbeobjekte.

IceFighters-Geschäftsführer und Headcoach Sven Gerike: „Das ist ein weiterer Meilenstein in unserer Entwicklung. Einen derart renommierten Partner wie die KSW- Gruppe gewinnen zu können, ist schon etwas Besonderes und zeigt, dass unser stetig wachsender Stellenwert im Sport dieser Region wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Dass Holger Krimmling gleichzeitig auch Teil des Unternehmens wird, zeigt, welches Vertrauen wir uns inzwischen erarbeitet haben. Auch im Namen der beiden weiteren IceFighters-Geschäftsführer Thomas Frey und Thomas Potrzebski heiße ich unseren neuen Gesellschafter und unseren neuen Namensgeber herzlich willkommen. Wir freuen uns darauf, den weiteren Entwicklungsweg der KSW IceFighters Leipzig gemeinsam mit unserem neuen Partner beschreiten zu dürfen.“

Für den neuen Namenssponsor der IceFighters steht das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum seines täglichen Handelns. Dieser Maxime folgt auch das Engagement der KSW-Gruppe bei den IceFighters und darüber hinaus. „Hier geht es um weit mehr als Sport“, sagt KSW-Geschäftsführer Holger Krimmling und fügt hinzu: „Der Eissport in Leipzig hat nach vielen Jahren des Überlebenskampfes im ehemaligen Kohlrabizirkus eine Heimat gefunden, die mehr als nur Profi-Eishockey zu bieten hat. Auch der Nachwuchs im Leipziger Eissport-Club hat damit eine tolle Perspektive. Eishockey und Eiskunstlauf können sich weiterentwickeln und etablieren. Und zehntausende Leipziger nutzen den Eiszirkus fürs Schlittschuhlaufen, gehen zur Eisdisco, zum Eisstockschießen oder veranstalten dort Firmenfeiern. Bald wird es eine durchgehende Nutzung auch im Sommer geben. Das gesamte Areal erwacht zu neuem Leben. Das möchten wir gern mitgestalten und uns einbringen.“

Kürzlich hatte die Stadt Leipzig durch einen Stadtratsbeschluss den Weg für eine kontinuierliche und langfristige Bewirtschaftung des historischen Gebäudes frei gemacht und dies in die Hände einer Betreibergesellschaft, der Eiszirkus Leipzig GmbH, übergeben.

Zunächst sind die Gedanken aller Beteiligten jedoch bei der Oberligasaison, die in ihre entscheidende Phase tritt. Die KSW IceFighters nehmen derzeit den sechsten Tabellenplatz ein, der die direkte Qualifikation für die im März beginnenden Playoffs bedeutet. Am Freitag, dem 17. Februar, laufen Kapitän Joonas Riekkinen und die KSW IceFighters Leipzig beim Heimspiel gegen Herford erstmals unter ihrem neuen Namen und mit den neuen Trikots auf. Danach folgen bis zum 5. März noch jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Spätestens dann ist klar, ob es zunächst in die Pre-Playoffs geht oder ob die KSW IceFighters direkt in die Überkreuzvergleiche mit der Oberliga Süd einsteigen.

Headcoach Sven Gerike, der nach der Saison sein Traineramt an Frank Fischöder übergibt und als Geschäftsführer und sportlicher Leiter fungieren wird, schaut jedoch nicht nur voraus, sondern möchte auch dem bisherigen Namengeber danken: „Fast genau sechs Jahre lang war die eXa-online GmbH unser Sponsor und Partner und hat uns durch eine extrem schwierige und turbulente Zeit hindurch begleitet und die Treue gehalten. Vor allem Geschäftsführer Carsten Paul bin ich sehr dankbar. Er war mehr als ein Sponsor und stand uns auch als Berater und Mentor zur Seite.“

4477 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München