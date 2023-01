Icefighters kassieren deutliche Derby-Niederlage

Braunlage/Salzgitter. (PM Icefighters) Die TAG Salzgitter Icefighters starteten mit einer herben Niederlage in das neue Jahr. Nach fast vier Wochen Spielpause scheiterte das Team...

Nach fast vier Wochen Spielpause scheiterte das Team von Radek Vit und Sascha Pelikan am Freitagabend bei den Harzer Falken mit 10:2 (6:1, 1:0, 3:1) aus Sicht der Gastgeber.

Frühe Vorentscheidung

Dabei legten die Gäste mit dem Treffer von Felix Siglreithmaier nach knapp zwei Minuten einen Blitzstart hin. Die Freude war jedoch schnell vergangen, als die Falken keine 90 Sekunden später eine Antwort parat hatten und für den Ausgleich sorgten. Dem folgte ein Offensivfeuer, welches bereits nach kurzer Zeit für die Vorentscheidung sorgte.

Im zweiten Abschnitt klingelte es aufgrund mangelnder Treffsicherheit nur einmal im Kasten der Salzgitteraner. Braunlage legte dafür im Schlussabschnitt nochmals nach, für die Icefighters traf lediglich Adam Strakos.

„Spiel kam zum falschen Zeitpunkt“

„Das Spiel in Braunlage kam zum falschen Zeitpunkt für uns. Nachdem wir bereits in den letzten Spielen große Probleme mit Verletzungen und Krankheiten hatten, hat sich das in der Pause über die Feiertage noch einmal verstärkt. An ein vernünftiges Training war nicht zu denken. Am Mittwoch diese Woche kamen dann die meisten Spieler zurück, aber es hat nicht gereicht, damit wir uns gut genug für ein starkes Braunlager Team vorbereiten konnten. Wir waren an diesem Tag in allen Belangen unterlegen und haben verdient verloren. Nun gilt es den Fokus auf das Spiel am Sonntag zu lenken und uns in den nächsten Wochen wieder auf unser bestmögliches Level zu bringen“, resümiert Vit das Spiel.