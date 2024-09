IceFighters: Am Sonntag ist SaisonerÃ¶ffnung!

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig feiern am Sonntag, dem 15. September, ab 12 Uhr den Start in die neue Saison. Bevor es...

Bevor es um 16 Uhr zum abschließenden Vorbereitungsspiel gegen den tschechischen Zweitligisten HC Benátky nad Jizerou kommt, erwartet die Fans ab 12 Uhr mittags ein buntes Rahmenprogramm. Gleich zu Beginn wird der IceFighters-Kader für die Saison 2024/2025 auf einer Bühne vor der Halle den Fans vorgestellt. Direkt im Anschluss findet ab 13 Uhr eine Autogrammstunde mit allen Spielern statt. Danach steht der Nachwuchs im Mittelpunkt des Interesses, denn auch die Nachwuchs-Eishockeyteams des Leipziger Eissport Clubs und die LEC-Eiskunstlaufabteilung werden den Gästen präsentiert.

Bevor ab 15 Uhr der Einlass in die Halle erfolgt, wird offiziell bekanntgegeben, welchen Namen die Heimspielstätte der KSW IceFighters Leipzig ab sofort tragen wird.

Die jüngsten IceFighters-Fans können sich beim Torwandschießen ausprobieren, auf der Hüpfburg toben oder sich beim Kinderschminken mit kleinen Kunstwerken das Gesicht verzieren lassen. Für die leibliche Versorgung sorgt das Cateringteam vom Stadthafen Leipzig.

Um 16 Uhr kommt es dann zum Höhepunkt des Tages. Das Team der KSW IceFighters Leipzig trifft in seinem letzten Härtetest vor dem Punktspielstart auf den HC Benátky nad Jizerou. Dann wird man sicher schon sehen, mit welcher Spielidee der neue Headcoach Patric Wener die Saison in Angriff nimmt und wie die Zusammensetzung der einzelnen Reihen sein wird. Der Eintritt zu dem Spiel ist für alle frei. Die Eintrittskarten sind bis auf wenige Restkarten vergriffen. Für Dauerkartenbesitzer sind die angestammten Sitzplätze bis 15 Uhr reserviert. Danach werden auch diese Sitzplatztickets an Interessenten vergeben.

Ablauf:

12.00 Uhr Mannschaftvorstellung KSW IceFighters Leipzig

13.00 Uhr Autogrammstunde KSW IceFighters Leipzig

14.00 Uhr Vorstellung Leipziger Eissport Club (Nachwuchsteams Eishockey und Eiskunstlauf)

14.45 Uhr Vorstellung des neuen Stadionnamens

15.00 Uhr Öffnung zur Arena

16.00 Uhr Spielbeginn KSW IceFighters Leipzig – HC Benátky nad Jizerou