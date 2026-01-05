Ice Tigers zeigen nach „harten Gesprächen“ eine Reaktion und starten mit einem Heimsieg ins neue Jahr

Nürnberg. (STM) Einen guten Start ins neue Jahr erwischten die Nürnberg Ice Tigers.

Vor 6853 Zuschauern gewann das Team von Mitch O`Keefe mit 4-2 gegen die Grizzlys Wolfsburg und rückt damit in der Tabelle auf Rang acht vor. Einzig der Ausfall von Evan Barratt trübte die Stimmung der Ice Tigers. Die Tore für Nürnberg erzielten Barratt, Karrer und Sam Dove-McFalls, der einen Doppelpack schnürte.

Es war kein guter Ausflug der Nürnberg Ice Tigers an den Seilersee nach Iserlohn. Im letzten Spiel des Jahres 2025 musste das Team von Mitch O`Keefe nach einem fahrigen Mitteldrittel eine 3-4 Niederlage hinnehmen. Drei Gegentore im zweiten Drittel waren dann doch zu viel des Guten, um am Ende noch etwas Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen.

So war im ersten Spiel des neuen Jahres Wiedergutmachung angesagt, erst recht gegen einen direkten Konkurrenten. Nach dem alle Importspieler wieder einsatzfähig waren, entschieden sich die Ice Tigers mit Luca Ganz ihren dritten Torhüter auf die Bank zu setzen und somit mit sieben Importstürmern agieren zu können. Niklas Treutle bekam den Start im Tor, Eugen Alanov war neben Evan Fitzpatrick überzählig, Justus Böttner weiter verletzt.

Es war seit dem Amtsantritt von Stefan Ustorf mit Sicherheit der auf dem Papier stärkste Kader, den die Ice Tigers ausgerechnet einen Tag nach dem Geburtstag ihres Sportdirektor aufs Eis schickten. Und der Beginn machte Hoffnung auf einen gelungenen Abend. Gerade einmal 57 Sekunden waren gespielt, da sorgte Evan Barratt mit einem platzierten Schuss aus dem Handgelenk für die frühe 1-0 Führung. Wenig später hatte der aufgerückte Marcus Weber bei einem Konter das 2-0 auf dem Schläger, aber Dustin Strahlmeier war zur Stelle (5.).

Nach einem Puckverlust in der eigenen Zone war es wieder Strahlmeier, der gegen Brett Murray Schlimmeres verhinderte (11.), und auch beim Schuss aus der Nahdistanz von Maier hieß der Sieger wieder Strahlmeier (13.). Es war ein starkes Drittel der Ice Tigers, die sich dann auch noch mit zwei Treffern für ihren Aufwand belohnten. Beim 2-0 war es Charlie Gerard, der lange wartete, ehe sich mit Julius Karrer ein freier Mitspieler fand, der überlegt in die lange Ecke einschoss (15.).

Kurz vor Drittelende funktionierte dann auch noch das Powerplay der Ice Tigers. Wieder war es Gerard, der für die Vorarbeit verantwortlich war. Sam Dove-McFalls traf 24 Sekunden vor der ersten Sirene zum 3-0 (20.). Mit einer klaren Führung ging es in den Mittelabschnitt, der für die Nürnberger einen denkbar schlechten Beginn hatte. Treutle konnte einen abgefälschten Schuss nicht sicher fangen, Tyler Gaudet drückte den Puck zum 3-1 über die Linie (22.).

Überhaupt agierten die Gäste nun deutlich gefälliger, spielten sehr körperbetont und wollten mit aller Macht zurück in die Partie. Zunächst hatten die Ice Tigers die passende Antwort parat. Nach einem tollen Zuspiel von Evan Barratt traf erneute Dove-McFalls zum 4-1 (25.). Aber die Gäste ließen nicht nach. Nach einem Puckverlust von Meireles traf Matt White nur die Oberkante der Latte (28.). Im ersten Powerplay kamen die Grizzlys dann noch zum verdienten Anschlusstreffer. Bobby Lynch traf mit einem satten Schlagschuss zum 4-2 (37.).

Kurz darauf eine weitere Schrecksekunde für die Ice Tigers. DEL-Topscorer Evan Barratt musste nach einem Zweikampf an der Bande das Eis verlassen und kehrte an diesem Abend nicht mehr zurück. Es sollte noch ein hartes Stück Arbeit werden für die Ice Tigers in den letzten zwanzig Minuten. Wolfsburg kam mit Schwung aus der Kabine, zwei unnötige Strafzeiten der Ice Tigers verschafften den Grizzlys zusätzlich Aufwind. Insgesamt aber präsentierten sich die Nürnberger defensiv stabil, die Gäste kamen kaum zu nennenswerten Chancen.

Kurz vor dem Ende nahm Mike Stewart eine Auszeit und seinen Torhüter vom Eis, aber die Ice Tigers überstanden die letzten Minuten unbeschadet und starten mit einem Heimsieg in das neue Jahr. Weiter geht es bereits übermorgen zu Hause gegen die Kölner Haie. Hoffentlich wieder mit Evan Barratt. „Der Start war überhaupt nicht gut, ein Gegentreffer im ersten Wechsel, zwei weitere Gegentore im ersten Drittel. Aber mein Team hat sich gut aus diesem Tief herausgearbeitet, hat eine gute Reaktion gezeigt und viel Druck aufgebaut, aber der Anschlusstreffer wollte uns nicht mehr gelingen. Vierzig gute Minuten reichen in dieser Liga nicht“, so das Fazit von Mike Stewart.

„Stefan Ustorf und ich mussten nach Iserlohn einige harte Gespräche führen, unsere Leistung war nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber die Mannschaft hat heute eine gute Reaktion gezeigt und ein sehr solides Spiel gezeigt. Wir hatten offensiv einige gute Momente und in der defensiven Zone waren wir körperlich präsenter. Niklas Treutle hatte einige wichtige Paraden, und am Ende haben wir verdient gewonnen. Wir haben einen schweren Spielplan vor uns, der Sieg muss uns Selbstvertrauen geben“, so Mitch O`Keefe.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!