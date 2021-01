Ice Tigers werden fÃ¼r starkes Schlussdrittel nicht belohnt

Nürnberg (STM) Trotz eines starken Schlussdrittels reichte es für die Nürnberg Ice Tigers nicht zu Punkten gegen den EHC München. Leider wachten die Nürnberger...

Nürnberg (STM) Trotz eines starken Schlussdrittels reichte es für die Nürnberg Ice Tigers nicht zu Punkten gegen den EHC München. Leider wachten die Nürnberger offensiv zu spät auf, konnten sich aber mit einer sehr couragierten Leistung für den desolaten Auftritt vom Donnerstag in Ingolstadt rehabilitieren. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Cornel und Brett Pollock, der doppelt traf.

Es war ein echter Tiefpunkt dieser Saison, der Auftritt der Ice Tigers am letzten Donnerstag in Ingolstadt. Es war ein Auftritt, der für die Fans in Nürnberg nur schwer zu ertragen war. Gerade im ersten Drittel war es desolat, was die Mannschaft von Frank Fischöder präsentierte. Gerade einmal 28 Sekunde dauerte es, da musste der bedauerliche Ilya Sharipov das erste Mal hinter sich greifen. 19 Minuten später hatte das Debakel seinen Lauf genommen.

Nach insgesamt vier Situationen in doppelter Unterzahl waren die Ice Tigers mit dem 0-5 zur ersten Pause sogar noch gut bedient, so überlegen war Ingolstadt schon seit Jahren mehr in keinem Derby. Selbst als die Panther nach dem sechsten Tor zu Beginn des zweiten Drittels deutlich vom Gas gingen, war immer noch ein Klassenunterschied erkennbar. Nach insgesamt acht Gegentreffern, davon sechs bei eigener Unterzahl, hatten es die Ice Tigers und ihre Fans überstanden.

Im heutigen Heimspiel gegen den EHC München galt es, ein Zeichen zu setzen, dass der unrühmliche Auftritt vom Donnerstag nur ein Ausrutscher war. München, eine der stärksten Auswärtsmannschaften dieser Liga, war in den letzten Wochen ebenfalls immer wieder vom Verletzungspech verfolgt. Insgesamt sechs Ausfälle hatte Don Jackson heute zu beklagen, darunter so namhafte wie Konrad Abeltshauser, Maxi Kastner oder Derek Roy. Da mit Zitterbart und Appendino noch zwei weitere Verteidiger langfristig ausfallen, legten der EHC diese Woche noch einmal auf dem Transfermarkt nach und verpflichtete mit Ethan Prow noch einen Spieler aus der Organisation der Florida Panther, der bisher aber hauptsächlich in der AHL aktiv war.

Auch die Ice Tigers hatten zwei weitere Ausfälle zu verkraften. Während Chris Brown verletzungsbedingt passen musste, war der Grund bei Dane Fox deutlich erfreulicher. Der Kandier weilte bei seiner schwangeren Frau in einem Nürnberger Krankenhaus. Mit nur noch elf Stürmern waren die Ice Tigers erneut gezwungen ihre Sturmreihen zu ändern. Kurth, Kechter und Kislinger bildeten die dritte Reihe, wechselweise gesellte sich ein Center zu Elias und Walther im vierten Sturm.

Die Geschichte des Spiels zweier stark dezimierter Mannschaften in den ersten 40 Minuten ist schnell erzählt. Die Ice Tigers traten deutlich engagierter als am Donnerstag auf, ohne dabei aber die Gäste aus der Landeshauptstadt in den ersten zwei Dritteln in Schwierigkeiten zu bringen. Der EHC München war einfach das bessere Team, zudem waren die Ice Tigers, wie schon in einigen Spielen offensiv in den ersten zwei Dritteln zu harmlos. München hatte das Geschehen auf dem Eis im Griff und schoss auch im richtigen Moment die Tore.

Im ersten Drittel war es Patrick Hager, der nach einem Puckverlust der Ice Tigers im eigenen Drittel, irgendwie an den Puck kam und diesen mit Hilfe des Innenpfostens über die Linie brachte (15.). Zu Beginn des zweiten Drittels nutzte der aufgerückte Andrew MacWilliam ein schönes Zuspiel von Hager und vollendete aus kurzer Distanz zum 0-2 (23.). Nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Seidenberg hatten die Ice Tigers in einem fünfminütigen Powerplay die Gelegenheit zu verkürzen, aber so richtig wollte das Überzahlspiel heute nicht funktionieren. So kam es, wie es kommen musste, nach Ablauf der Strafzeit gegen Seidenberg traf Zach Redmond ansatzlos zum 0-3 (39.).

Ganz anders dann der Auftritt der Nürnberger im Schlussdrittel. Nach etwas mehr als fünf gespielten Dritteln ohne eigenen Treffer beendeten die Ice Tigers ihre Torflaute. Eric Cornel fasste sich ein Herz und verkürzte zum zwischenzeitlichen 1-3 (41.), ehe sich die Nürnberger das Leben mit drei Strafzeiten in Folge selbst wieder schwermachten. Das dritte Powerplay nutzten die Gäste durch Peterka zum 1-4 (47.).

Aber heute stimmten bei den Ice Tigers Einsatz und Moral, auch nach dem vierten Gegentreffer steckten sie nicht auf und wurden für ihre Bemühungen belohnt. Brett Pollock traf flach in die lange Ecke zum 2-4 (50.). Wenig später hatte Bires gar noch den Anschlusstreffer auf dem Schläger, scheiterte aber ein Reich (52.).

So hielt der Vorsprung der Gäste bis in die Schlussminuten. Nach einer Strafzeit gegen Aulie nahm Fischöder eine Auszeit und den guten Niklas Treutle vom Eis, aber ein Foul von Adam zerstörte zunächst die Hoffnung auf ein spätes Comeback. Zwar traf Pollock vierzehn Sekunden vor Spielschluss noch sehenswert zum 3-4 (60.), aber am Ende blieb den Ice Tigers nur die Gewissheit, sich nach dem schlimmen Donnerstag in erheblich besserer Verfassung präsentiert zu haben.

„Zum Glück war das Spiel dann Zu Ende, noch fünf Minuten länger, und es die Ice Tigers hätten das Spiel vermutlich noch gedreht. Wir waren sehr froh über die Führung nach zwei Dritteln, das hat uns in die Karten gespielt. Es war ein guter Auftritt der Ice Tigers und ich bin sehr froh über die drei Punkte“ so Don Jackson.

„Wir wollten heute eine Reaktion zeigen, nach dem Debakel am Donnerstag und das ist uns auch gut gelungen. Wir sind defensiv wesentlich stabiler gestanden, haben in der eigenen Zone unser System etwas umgestellt, was meinen Spielern Sicherheit verliehen hat. Offensiv waren wir auch aktiver, sind aber erst im letzten Drittel für unser gutes Spiel belohnt worden. Leider hat es nicht für Punkte gereicht, aber heute haben Einstellung und Kampf gestimmt“, so das Fazit von Frank Fischöder.

John Peterka: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, aber zu viele Strafen genommen und es uns dadurch unnötig schwer gemacht.“

Endergebnis

Nürnberg Ice Tigers gegen EHC Red Bull München 3:4 (0:1|0:2|3:1)

Tore

0:1 | 14:07 | Patrick Hager

0:2 | 22:33 | Andrew MacWilliam

0:3 | 38:41 | Zach Redmond

1:3 | 40:15 | Eric Cornel

1:4 | 46:43 | John Peterka

2:4 | 49:32 | Brett Pollock

3:4 | 59:44 | Brett Pollock