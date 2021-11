Ice Tigers wehren sich lange â€“ 2-4 Heimniederlage gegen den EHC MÃ¼nchen

Nürnberg (STM) Es war ein Tag voller schlechter Nachrichten für die bayerischen DEL-Standorte. Da rückte die 2-4 Heimniederlage der Ice Tigers gegen den EHC...

Nürnberg (STM) Es war ein Tag voller schlechter Nachrichten für die bayerischen DEL-Standorte. Da rückte die 2-4 Heimniederlage der Ice Tigers gegen den EHC München beinahe in den Hintergrund.

Was bleibt war ein kämpferisch überzeugender Auftritt der Ice Tigers, die dem Favoriten aus München lange das Leben sehr schwer machten. Die Nürnberger Tore erzielten Tyler Sheehy und Max Kislinger.

Die erste schlechte Nachricht für die Nürnberg Ice Tigers kam schon am Nachmittag aus München von Ministerpräsident Markus Söder. Aufgrund der dramatisch verschlechterten pandemischen Lage wird es ab nächster Woche einschneidende Änderungen bei den Sportveranstaltungen im Freistaat geben. Die Stadien dürfen nur noch zu 25 Prozent ausgelastet sein, es gilt 2G-Plus und eine FFP2-Maskenpflicht.

Corona und seine Folgen hat die bayerischen DEL-Standorte erneut mit voller Wucht getroffen, nachdem man so hoffnungsvoll in die laufende Saison gestartet war. Aber nicht nur die Verordnung trifft die Ice Tigers hart, auch das Virus hat den Kader der von Tom Rowe stark ausgedünnt. Neben seinen Co-Trainer Manuel Kofler musste Rowe auch auf die infizierten Andrew Bodnarchuk und Marko Friedrich verzichten, sowie die beiden verletzten Verteidiger Blake Parlett und Julius Karrer.

Somit blieben den Ice Tigers zwar 13 Stürmer, aber nur noch vier etatmäßige Verteidiger. Tom Rowe blieb nichts Anderes übrig, als zweien seiner Angreifer kurzfristig eine neue Stellenbeschreibung zu verpassen. Tim Fleischer und Gregor MacLeod tauschten die Rollen und halfen in der Verteidigung aus. Zudem wurde kurzfristig Filip Rieger aus Höchstadt mit einer Förderlizenz versehen, um auf die Ausfälle von Ilya Sharipov (verletzt) und Jonas Vogt (Corona) auf der Torhüterposition zu kompensieren.

Auch der EHC München war in den letzten Wochen von Corona geplagt, inzwischen sind aber zum Glück die meisten Spieler wieder genesen und einsatzfähig. Die Ice Tigers waren aufgrund der angespannten Personalsituation in einer klaren Außeneiterrolle, nahmen diese aber ab der ersten Minute voller Leidenschaft an. Es war eine wahre Freude zu sehen, mit wieviel Eifer und Einsatz die Ice Tigers die schwere Aufgabe angingen, zudem ist es Tom Rowe in den letzten Wochen auch gelungen, seiner Mannschaft die nötige Struktur mit auf den Weg zu geben.

So taten sich die Gäste aus der Landeshauptstadt über weite Strecken sehr schwer, hatten aber trotzdem den besseren Start an diesem Abend. Konrad Abeltshauser schloss einen sehenswerten Angriff mit viel Geduld und Präzision ab und sorgte für die 1-0 Führung (15.). Aber die Ice Tigers schüttelten sich nur kurz und hatten wenig später im Powerplay die passende Antwort parat. Nick Welsh hatte viel Zeit an der blauen Linie und fand mit seinem Schuss exakt den Schläger von Tyler Sheehy, der unhaltbar zum verdienten Ausgleich abfälschte (16.).

Die Ice Tigers waren im Spiel, konnten aber mit zunehmender Dauer im zweiten Drittel nicht verhindern, dass sich das Geschehen mehr und mehr vor das Tor von Niklas Treutle verlagerte. Phasenweise hatten die Ice Tigers erhebliche Probleme, sich dem Druck der Gäste zu entledigen, die Wechsel wurden immer länger für die verbliebenen Verteidiger der Ice Tigers. Offensive Entlastung hatten die Ice Tigers kaum noch, ein energisches Solo von Tim Fleischer bildete die Ausnahme (30.).

Auf der Gegenseite war es immer wieder die vielbeinige Verteidigung der Ice Tigers, oder der starke Niklas Treutle, der seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand bewahrte. So ging es mit einem 1-1 in die letzten zwanzig Minuten. Alleine aufgrund ihrer leidenschaftlichen Vorstellung hatten sich die Ice Tigers dieses Ergebnis auch verdient. Die kalte Dusche folgte aber sofort nach Wiederbeginn. Weniger als eine Minute war gespielt, da brachte Gogulla die Gäste mit einer feinen Einzelleistung wieder in Front, Ryan Stoa hatte mit einem schlampigen Pass in der eigenen Zone den Treffer unglücklich eingeleitet (41.).

Doch auch dieser Rückstand brach die Moral der Ice Tigers nicht. Auch wenn die Kräfte sichtbar nachgelassen hatten, so leicht wollten sie sich nicht mit der drohenden Niederlage zufriedengeben. Ausgerechnet der in dieser Saison noch so glücklose Max Kislinger war es, der mit seinem ersten Tor für den 2-2 Ausgleich sorgte. Mit viel Schwung kam Kislinger ins Drittel der Gäste, zögerte lange und traf genau in die lange Ecke (46.). Im anschließenden Powerplay waren die Ice Tigers sogar dem dritten Treffer sehr nahe, ehe der EHC München dann doch noch spät für klare Verhältnisse sorgte. Zach Redmond (52.) und Yasin Ehliz (55.) sorgten für die Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste.

Trotz der Niederlage war Tom Rowe durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Spieler. „Ich bin sehr stolz auf den Einsatz und die Leidenschaft, die meine Jungs heute auf dem Eis gezeigt haben. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel gegen eine Spitzenmannschaft in dieser Liga wird. Gerade unsere vier verbliebenen Verteidiger, aber auch die jungen Spieler haben einen außergewöhnlich guten Job gemacht. Wenn wir weiter so spielen, werden wir auch wieder die Ergebnisse erzielen, die wir uns wünschen“.

„Nürnberg hat unter Tom Rowe einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das Spiel war sehr eng bis in die Schlussphase und meine Mannschaft musste sehr viel investieren, um Ende mit zwei späten Toren das Spiel zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich über unseren Sieg, gratuliere aber auch den Ice Tigers zu ihrer Leistung heute Abend“, so das faire Statement von Don Jackson auf der Pressekonferenz.

Auch wenn es zum ersten Mal unter Tom Rowe nicht für einen Punktgewinn reichte, so war es doch eine überzeugende Vorstellung der Ice Tigers, für die zu hoffen ist, dass baldmöglichst der ein oder andere Spieler wieder zurückkehrt. Da waren die Nachrichten aus München am Nachmittag deutlich schwerer zu verkraften als Geschehnisse auf dem Eis am Abend.