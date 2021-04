Ice Tigers: VersÃ¶hnliches Ende im letzten Heimspiel â€“ Verdienter Erfolg gegen KÃ¶lner Haie

Nürnberg. (STM) Einen verdienten 3-2 Sieg feierten die Nürnberg Ice Tigers im letzten Heimspiel der Saison gegen die Kölner Haie und sorgten so für...

Es bleibt dabei, die Nürnberg Ice Tigers sammeln weiter fleißig Punkte in der Verzahnungsrunde. Einzig gegen die Kölner Haie war das Team von Frank Fischöder noch ohne Punktgewinn. Ein ver-dienter 3-2 Heimsieg sollte das ändern. Somit verbuchten die Ice Tigers auch im achten Spiel in Folge Punkte auf der Habenseite. Eine Entwicklung, die lange in dieser Saison nicht absehbar war.

Für beide Mannschaften ging es sportlich gesehen um nicht mehr viel, die Kölner Haie hatten vor dem heutigen Spieltag bestenfalls theoretische Chancen auf einen Play-off-Platz, der für die Ice Tigers schon seit Wochen unerreichbar ist. So ging es darum, die Saison sportlich anständig zu En-de zu bringen, oder sich als Spieler nachhaltig für einen Vertrag in der neuen Saison zu empfehlen.

Für Andrew Bodnarchuk und Tim Bender reichte es nicht mehr zu einem Einsatz, kurzfristig melde-te sich noch Stürmer Marcel Kurth mit einer Oberkörperverletzung ab. Tim Walther agierte somit als Mittelstürmer zwischen Bires und Lobach, den Start im Tor bekam erneut der zuletzt so stark spielende Niklas Treutle.

Es entwickelte sich ein ordentliches Spiel, bei dem es beide Teams in der Defensive nicht allzu ge-nau nahmen. Die Folge waren Torchancen auf beiden Seiten und reichlich Gelegenheit für beide Torhüter, ihr Können zu zeigen. Den besseren Start hatten die Gäste aus der Domstadt. Nach einer Nachlässigkeit in der Nürnberger Hintermannschaft war es Marcel Barinka, der seine Farben früh in Führung brachte (4.).

Auch die Ice Tigers wussten offensiv durchaus zu gefallen, Weitzmann rettete gegen Cornel (9.), war dann aber bei einem Konter über Fox und Walther chancenlos. Timo Walther nutzte einen fei-nen Querpass von Fox zu seinem zweiten DEL-Treffer, nachdem er am Mittwoch in Berlin endlich seine lange Durststrecke beendet hatte (9.). So ansehnlich es offensiv war, so leichtsinnig gingen die Ice Tigers aber im ersten Drittel mit dem Puck in der eigenen Zone um.

Ein Missverständnis zwischen Kulda und Adam brachte die Haie zu ihrem zweiten Treffer. Nutznie-ßer war Pascal Zerressen, der im Nachschuss zum 1-2 erfolgreich war (17.). Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Luke Adam kurz vor der ersten Sirene. Hannibal Weitzmann parierte den Di-rektschuss von Adam spektakulär (20.).

Auch in der Folgezeit rückte der Torhüter der Haie in den Mittelpunkt. Brown (21.) und Pollock (25.). hatten beste Möglichkeiten, Weitzmann hatte das bessere Ende für sich. So großzügig die Ice Tigers auch mit ihren Chancen umgingen, so effizient war das Powerplay an diesem Abend. Gleich die erste Möglichkeit brachte den längst überfälligen Ausgleich. Wie schon so oft in dieser Saison war es eine Co-Produktion von Luke Adam und Daniel Schmölz.

Adam passte messerscharf in den Slot und fand genau die Kelle von Schmölz, der trotzt größter Führsorge durch Moritz Müller zum 2-2 vollendete (32.). Ein Pfostenschuss von Marcel Barinka war der letzte offensive Höhepunkt in einem ausgeglichenen Mitteldrittel. Im Anschluss nahm das Spiel eine längere Auszeit, Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, ehe ein weiteres Power-play der Ice Tigers eine spannende Schlussphase einläutete.

Dane Fox kam eher zufällig an den Puck, fasste sich ein Herz und zog sofort ab. Abgefälscht von einem Kölner Verteidiger landete der Puck zum 3-2 im Netz. (48.). Nach dem ersten Rückstand an diesem Abend stellten die Haie die Arbeit in der eigenen Zone fast vollständig ein, ohne dass die Ice Tigers daraus Kapital schlagen konnten.

Adam (49.) und Brown (53.) scheiterte alleine vor Weitzmann, der zwischenzeitlich auch das nötige Glück hatte, als ein Schuss von Lobach an der Latte landete (51.). Die Ice Tigers hatten genügend Chancen, das Spiel zu entscheiden, einzig die schlechte Nürnberger Chancenverwertung und der starke Weitzmann hielten die Haie im Spiel. 56 Sekunden vor dem Ende entschärfte Weitzmann auch noch einen Penalty von Patrick Reimer.

Trotzdem brachten die Ice Tigers am Ende das verdiente 3-2 über die Zeit und feierten so ein versöhnliches Ende nach einer sportlich schwierigen Saison. Am Sonntag müssen die Ice Tigers zum letzten Auswärtsspiel noch einmal weit reisen. Um 14:30 ist Bully in Bremerhaven.

„Wir hätten heute mehr investieren müssen und entschlossener vor dem Tor sein müssen, um hier als Sieger vom Eis zu gehen. Nürnberg wirkte schneller und spritziger, von daher geht der Sieg für die Ice Tigers in Ordnung“, fasste Uwe Krupp seine Eindrücke zusammen.

„Ich bin froh, dass wir in den letzten Wochen zu Hause beständig gepunktet haben. Auch heute hat-ten wir einen schweren Start, haben dann aber das Spiel verdient gewonnen. Die Tendenz geht bei uns in die richtige Richtung. Ich bin sehr glücklich, dass meine Mannschaft das letzte Heimspiel erfolgreich gestalten konnte“, so das Fazit von einem zufriedenen Frank Fischöder.