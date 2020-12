Ice Tigers verlieren den Heimauftakt

Nürnberg (STM) Eine verdiente 1-4 Niederlage gab es für die Nürnberg Ice Tigers im ersten Heimspiel der DEL-Saison. Gegen einen starken ERC Ingolstadt erzielte...

Nürnberg (STM) Eine verdiente 1-4 Niederlage gab es für die Nürnberg Ice Tigers im ersten Heimspiel der DEL-Saison. Gegen einen starken ERC Ingolstadt erzielte Daniel Schmölz den einzigen Treffer für die Nürnberger. Weiter geht es für die Ice Tigers am kommenden Montag beim EHC Red Bull München.

Um das Auftaktprogram sind die Ice Tigers in der dieser Saison wahrlich nicht zu beneiden. Nach Mannheim wartete heute mit dem ERC Ingolstadt die nächste Spitzenmannschaft. Mit Andrej Bires gab ein weiterer Neuzugang nach einer langen Corona-Pause endlich sein Debut und gab der Mannschaft von Frank Fischöder wenigstens etwas mehr Tiefe. Luke Adam und Verteidiger Arturs Kulda sind zumindest bereits in Deutschland, aber noch in Quarantäne und sind erst nach Weihnachten eine Option für die Ice Tigers.

Gerade ein produktiver Stürmer wie Adam würde den Ice Tigers gut zu Gesicht stehen. Wie schon bei der 1-5 Auftaktniederlage in Mannheim, taten sich die Nürnberger Stürmer auch heute sehr schwer etwas auf die Anzeigentafel zu bekommen. Aber auch in der Defensive war der Gastgeber heute gefordert, gegen eine sehr laufstarke Mannschaft aus Ingolstadt.

Lange hatte Larry Mitchell im Sommer und im Herbst gepokert, lange hatte er mit Wayne Simpson, dem DEL-Topscorer der vergangenen Saison, nur einen Ausländer unter Vertrag, ehe Mitchell nach dem sicheren Start der DEL seine Aktivitäten auf dem europäischen Transfermarkt schlagartig hochfuhr.

Mitchell hat einen für DEL-Verhältnisse sehr starken Kader zusammengestellt, der mit Aubry und dem aktuell gesperrten Pietta noch prominente Unterstützung erhält. Ingolstadt war das bessere Team an diesem Abend, die Panther kamen schnell aus der eigenen Zone, ehe die flinken Stürmer die Ice Tigers immer wieder vor Probleme stellten. Es war dann aber keiner der hochkarätigen Neuzugänge, der den ersten Treffer erzielte. Tim Wohlgemuth stand goldrichtig vor dem Tor der Ice Tigers und drückte einen Nachschuss zum 0-1 über die Linie (17.).

Zu Beginn des Mitteldrittels hatten die Ice Tigers ihre beste Phase und kamen entschlossen aus der Kabine. Dane Fox erkämpfte energisch den Puck im Drittel der Gäste und nach einem Schuss von der blauen Linie war es Daniel Schmölz, der mit seinem ersten DEL-Treffer für die Ice Tigers für den Ausgleich sorgte (22.). Nürnberg war nun gut in der Partie, die nächsten Tore aber erzielte der Gast aus Ingolstadt.

Nach einer überstandenen Strafzeit übersahen die Ice Tigers den aufgerückten Morgan Ellis, der zielgenau zum 1-2 vollendete (25.). Dann war es Colton Jobke, sonst eher für kompromisslose Arbeit in der eigenen Zone bekannt, der mit einem Schuss genau unter die Latte traf (34.). Mit einem 1-3 Rückstand ging es für die Ice Tigers in die letzten zwanzig Minuten.

Mit viel Einsatz versuchten die Ice Tigers irgendwie wieder in die Partie zu kommen, aber Ingolstadt hatte an diesem Abend einfach zu viel Qualität. Vor dem eigenen Tor verteidigten die Panther sehr geschickt, spielten den Puck schnell aus der eigenen Zone und nutzten einen Konter zum 1-4 Endstand durch Höfflin (54.). Auch nach diesem Treffer gaben die Ice Tigers nicht auf, aber gefährlich wurde es vor dem Tor der Gäste nicht mehr.

„Wir haben heute eine sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt, waren läuferisch stark und haben sehr schnelles Eishockey gespielt, auch mit der Torhüterleistung war ich sehr zufrieden. Nach der Niederlage gegen Schwenningen wollten wir unbedingt noch einen Sieg vor Weihnachten, daher bin ich sehr glücklich mit der Leistung von heute Abend, so Doug Shedden mit seinem Fazit.

Fisch Fischöder lobte die Einstellung und die harte Arbeit seiner Mannschaft. „Wir hatten gute Phasen heute, aber in manchen Szenen hat uns der Zug zum Tor gefehlt. Wir müssen weiter arbeiten in den nächsten Wochen, dann werden wir mit Sicherheit auch Spiele gewinnen, davon bin ich fest davon überzeugt“.

Im nächsten Heimspiel gegen Schwenningen rechnet Fischöder auch mit Luke Adam und Arturs Kulda, für das Spiel in München wird es für beide hingegen noch nicht reichen.