Ice Tigers unterliegen erneut knapp

Nürnberg (STM) Es war ein toller Abend und beste Werbung für Eishockey in Nürnberg. Vor ausverkauftem Haus boten die Ice Tigers eine famose Leistung, unterlagen dem ERC Ingolstadt aber auch im zweiten Spiel im DEL-Viertelfinale denkbar knapp mit 1-3. Vor 7672 Zuschauern erzielte Jeremy McKenna den einzigen Treffer für die Ice Tigers zum zwischenzeitlichen 1-1 Ausgleich. Weiter geht die Serie am Freitag in Ingolstadt.

Stolze vierzig Punkte trennten die Nürnberg Ice Tigers und den ERC Ingolstadt nach der Hauptrunde der DEL. Mit 113 Punkten untermauerte das Team von Mark French seine Ausnahmestellung in der Deutschen Eishockey Liga und war schon im Frühjahr einer der ernsthaftesten Anwärter auf die Meisterschaft. So gingen die Schanzer auch als klarer Favorit auf dem Papier in die Viertelfinal-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers, die erst beim hart umkämpften 4-2 Heimsieg gegen die Wild Wings Schwenningen die Eintrittskarte für die besten acht Eishockey-Mannschaften in Deutschland lösten.

Im ersten Drittel in Ingolstadt war dann von vierzig Punkten Unterschied kaum etwas zu sehen. Mit einer konzentrierten Leistung gingen die Ice Tigers mit einer 2-0 Führung in die erst Pause, gegen noch rostig wirkende Ingolstädter. Im Mitteldrittel aber bewiesen die Panther, wa zu leisten im Stande sind, wenn man sie ins Spielen kommen lässt. Vier Gegentore mussten die Nürnberger hinnehmen, ehe ihnen im Schlussdrittel, wie schon oft in dieser Saison, ein spätes Comeback gelang. Gerade aber im Mitteldrittel war das Spiel der Ice Tigers zu fehlerbehaftet.

In der Overtime aber verloren die Ice Tigers ausgerechnet im Powerplay ihren roten Faden und leisteten sich im Aufbau drei leichte Puckverluste. Den letzten nutzte Stachowiak, um das Spiel mit einem platzierten Schuss unter die Latte zu beenden. So war das Team von Mitch O´Keefe heute vor heimischen Publikum bereits gefordert, wollte man die Serie offenhalten. Eine kleine Änderung nahmen die Ice Tigers vor, Jake Ustorf kehrte zurück, für ihn musste Lukas Ribarik weichen.

Auch heute erwischten die Ice Tigers einen guten Start in die Partie, Cole Maier scheiterte mit seinem Versuch auf die kurze Ecke im Powerplay (4.). Anders als am Sonntag, waren die Panther heute von Beginn an gut im Spiel und beschäftigten die Nürnberger Defensive mit ihrem schnellen Spiel. Kenny Agostino hatte einen ersten Annäherungsversuch (9.), der starke Stachowiak scheiterte an Hungerecker (10.).

So langsam näherten sich die Gäste an, ehe die Schanzer dann in Führung gingen. Einen Schuss von Hüttl fälschte Agostino unhaltbar ab (13.). Insgesamt wirkte das Spiel der Panther ein Stück weit reifer und abgeklärter, aber die Ice Tigers begegneten dem Vorrundenprimus mit viel Einsatz und Leidenschaft. Cole Maier hatte eine letzte Chance im ersten Drittel, wieder war Christian Heljanko zur Stelle (20.).

Auch nach der Pause überzeugten die Ice Tigers, einzig der so wichtige Treffer zum Ausgleich wollte nicht gelingen. Die Panther machten es geschickt, drängten die Stürmer der Ice Tigers immer weit weg vom Tor, so dass sich selten klare Chancen ergaben. Auf der Gegenseite reagierte Hungerecker spektakulär mit der Fanghand gegen Johannes Krauß und verhinderte einen höheren Rückstand (27.).

Die Ice Tigers hatten nun ihre besten Phase in diesem Drittel, endlich gelang es den Nürnberger Stürmern die Defensive der Panther aus der Ordnung zu bringen, endlich konnten sich die Ice Tigers länger im Drittel der Gäste festsetzen. Nach einer Strafzeit gegen Breton trafen die Nürnberger im Powerplay. Jeremy McKenna machte das, was er schon so eindrucksvoll die ganze Saison gemacht hatte, er traf mit einem platzierten Direktschuss vom Bullypunkt aus in die lange Ecke zum verdienten Ausgleich (32.).

Beinahe hätte der Torjäger der Ice Tigers noch nachgelegt, verzog aber knapp (37.). Auf der Gegenseite hatte Dunham die erneute Führung auf dem Schläger, Hungerecker parierte stark (37.). Nach einer umstrittenen Strafzeit gegen Kechter gelang den Gästen kurz vor Drittelende doch noch der zweite Treffer. Wieder war es Kenny Agostino, dessen ansatzloser Schuss genau unter die Latte passte (39.).

Es war vielleicht das beste Drittel der Ice Tigers in dieser Saison, dennoch musste die Nürnberger im letzten Drittel einem Rückstand hinterherlaufen. Es sollte eine echte Aufgabe werden für die Ice Tigers, gegen einen ERC Ingolstadt, der im letzten Drittel seine ganze Klasse unter Beweis stellte. So sehr es die Ice Tigers auch versuchten, es gelang ihnen kaum, mit Schwung durch die neutrale Zone zu kommen und sich vor dem Tor von Heljanko festzuspielen. Erst als sich Maier energisch hinter dem Tor durchsetzte, kam Charlie Gerard zur ersten Chance (51.).

Es war ein Weckruf für die Ice Tigers, einen letzten Versuch zu unternehmen, das Spiel noch zu drehen. Etwas mehr als zwei Minuten vor dem Ende nahm O´Keefe seinen Torhüter vom Eis, ein letzter Schuss von Barratt ging über die Latte, ehe Sheen mit dem 1-3 die Heimniederlage der Ice Tigers besiegelte (59.). Nach Spielschluss bewiesen die Fans der Ice Tigers viel Gespür und verabschiedeten ihre Mannschaft mit viel Beifall in die Kabine. Unterstützung können die Nürnberger auch am Freitag in Ingolstadt gebrauchen.

