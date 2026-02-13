Ice Tigers statten jungen Verteidiger mit neuem Zweijahresvertrag aus

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können bei einem wichtigen Baustein für die sportliche Zukunft Vollzug melden.

Der 22-jährige Verteidiger Jakob Weber hat seinen Vertrag beim fränkischen PENNY DEL-Klub um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Jakob Weber wechselte zur laufenden Spielzeit vom EHC Red Bull München nach Nürnberg und hat alle 44 Saisonspiele für die Ice Tigers bestritten. Seine zwei Tore und elf Vorlagen sind der zweitbeste Wert aller U23-Verteidiger der DEL. Mit etwas mehr als 42 Minuten hat er bislang deutlich mehr Eiszeit in Überzahl bekommen als alle anderen Verteidiger seiner Alterskategorie zusammen. Im Team der Ice Tigers kann der Rechtsschütze mit 84,8 Prozent die zweitbeste Passquote vorweisen. Zudem gewinnt Weber 55,6 Prozent seiner Zweikämpfe.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Mit Jakob Weber können wir einen der talentiertesten jungen deutschen Verteidiger für zwei Jahre an uns binden. Er hat bis jetzt eine sehr solide Saison gespielt und ich bin mir sicher, dass seine Rolle bei uns weiterwachsen wird.“

„Ich habe mich für zwei weitere Jahre in Nürnberg entschieden, da ich hier enormes sportliches Potenzial sehe. Genau deshalb möchte ich meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam mit den Jungs erfolgreich zu sein und den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Ich freue mich auf die kommenden Saisons“, sagt Jakob Weber.