Ice Tigers springen auf Platz neun â€“ Ã¼berzeugender Heimsieg gegen Schwenningen

Nürnberg. (STM) Es war ein überaus erfolgreicher Eishockey-Nachmittag für die Nürnberg Ice Tigers und ihre Fans. Vor 5454 Zuschauern überzeugte das Team von Tom...

Nürnberg. (STM) Es war ein überaus erfolgreicher Eishockey-Nachmittag für die Nürnberg Ice Tigers und ihre Fans.

Vor 5454 Zuschauern überzeugte das Team von Tom Rowe beim so wichtigen 7-3 Heimsieg gegen die Wild Wings Schwenningen. Die Tore erzielten Parlett, Stoa, Shaw und Matchwinner Rick Schofield, der gleich dreimal erfolgreich war.

Nach einer kurzen, aber nach dem engen Spielplan dringend benötigten Pause, ging es heute für die Nürnberg Ice Tigers gegen den direkten Tabellennachbarn Schwenninger Wild Wings gleich wieder um wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an den Play-offs. Verzichten mussten die Ice Tigers weiterhin auf den verletzten Julius Karrer, kurzfristig musste noch der erkranke Max Kislinger passen. Tyler Sheehy war heute der überzählige Ausländer, den Start im Tor bekam Niklas Treutle.

Die Zuschauer bekamen im ersten Drittel ein echtes Spektakel geboten, sehr zum Leidwesen der Trainer, die den ein oder anderen haarsträubenden Fehler in der Defensive beklagen mussten. Die Ice Tigers erwischten in den ersten zehn Minuten einen echten Traumstart. Gleich in der ersten Minute vollendete Blake Parlett einen Konter gegen zu weit aufgerückte Gäste gekonnt zum Nürnberger Führung, die Ryan Stoa wenig später erhöhte. Ustorf passte den Puck in den Slot und Stoa traf im Nachschuss (3.). Auf der Gegenseite parierte Treutle stark gegen Karachun (8.).

Kurz darauf jubelten die Fans der Ice Tigers ein drittes Mal. Hayden Shaw hatte einfach mal von der blauen Linie abgezogen, Stoa nahm Eriksson erfolgreich die Sicht (10.). Die schnelle Führung war aber eher Gift für das Spiel der Ice Tigers, die in den Folgeminuten mit etwas weniger Intensität agierten und die Wild Wings mit individuellen Fehler wieder ins Spiel brachten. Nach einem Puckverlust hinter dem eigenen Tor traf Tyson Spink völlig frei vor Treutle zum 3-1 (15.).

Es kam noch besser für die Gäste, wieder war es ein leichtfertiger Puckverlust der Ice Tigers, Marcus Weber war es, der eine falsche Entscheidung traf, Will Weber verkürzte mit einem verdeckten Schuss auf spitzem Winkel zum 3-2 (16.). Die Gäste waren wieder in der Partie und nahmen den Schwung mit ins zweite Drittel. Olimb hatte gleich nach Wiederbeginn den Ausgleich auf dem Schläger, Treutle rettete stark (21.). Die Ice Tigers taten sich schwer in dieser Phase, zudem machte sich das Team von Tom Rowe immer wieder mit leichtfertigen Aktionen in der eigenen Zone das Leben schwer.

Es sah mehr nach einem dritten Treffer für die Wild Wings aus, das Tor aber erzielten die Ice Tigers. Tyler Schofield traf zum wichtigen 4-2 (26.). In der Folgezeit beruhigte sich das Spiel etwas, die Ice Tigers gelang es wieder besser, das Spiel vom eigenen Tor fernzuhalten. Im Schlussdrittel sah es in den ersten Minuten ebenso aus, ehe sich Nick Welsh zu einem unnötigen Foul an Tyson Spink hinreißen ließ, der ihn kurz zuvor mit dem Schläger bearbeitet hatte. Tyson Spink machte die Strafzeit richtig teuer für die Ice Tigers und verkürzte im Powerplay auf 4-3 (45.).

Wieder schien das Spiel zu kippen, wieder hatte Rick Schofield die passende Antwort parat. In Überzahl stocherte er den auf der Torlinie liegenden Puck zur 5-3 Führung über die Linie (50.). Überhaupt war es der Nachmittag von Rick Schofield, der wenig später seinen zweiten Hattrick im Trikot der Ice Tigers perfekt machte (56.). Spätestens von diesem Rückschlag erholten sich die Gäste auf dem Schwarzwald nicht mehr.

Einen hatten die Ice Tigers aber noch, exakt vier Sekunden vor dem Ende war es Dennis Lobach, der zum 7-3 ins leere Tor der Wild Wings traf. „Nürnberg war heute mehr bereit für dieses Spiel, war bissiger in den Zweikämpfen. Wir haben uns nach dem schlechten Start wieder zurückgekämpft, am Ende war der Druck der Ice Tigers zu hoch“ so das Fazit von Harry Kreis.

Tom Rowe hingegen war sichtlich angetan von der Leistung seiner Mannschaft. „Es war ein wichtiges Spiel für beide Teams, wir waren bereit und haben schon Play-Off-Eishockey gezeigt. Schwenningen ist ein offensiv sehr gefährliches Team, umso wichtiger war es, dass Treutle heute in so guter Verfassung war“.

Der Rest ging unter im Jubel der begeisterten Zuschauer, die mehr als einverstanden waren mit dem Auftritt ihrer Mannschaft. Bereits am Dienstag geht es für die Ice Tigers zu Hause weiter, Gegner sind die Fischtown Pinguins.

4053 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München