Ice Tigers Sportchef Stefan Ustorf: â€žSchere geht immer weiter auseinanderâ€œ

Bonn / München. (PM MagentaSport) Stefan Ustorf, Sportdirektor Nürnberg Ice Tigers, äußerte sich am Rande der Partie München gegen Nürnberg in der ersten Drittelpause über die Bewegung des Marktes und die frühzeitige Bekanntgabe von Transfers.

„Ich würde immer Stillschweigen bewahren. Ich würde das gerne bis zum Ende der Saison nicht öffentlich machen. Ich bin ein großer Fan des Transferfensters. Es ist immer ziemlich früh, was Spieler angeht, aber das ist so im deutschen Eishockey. Damit leben wir alle seit 30 Jahren und das wird sich auch nicht ändern. Wie man das handhabt, muss jeder Verein selbst wissen. Für den Spieler wäre es einfacher, wenn man sagt, man spricht erst nach der Saison darüber. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft im deutschen Eishockey. Die deutschen Top-Spieler, die Nationalspieler, vor allem die besten Alter, enden bei den 3 oder 4 Vereinen. Wir bezahlen gute Gehälter, aber die Schere im deutschen Eishockey geht immer weiter auseinander“, so Ustorf bei MagentaSport.

