Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Nürnberg Ice Tigers Ice Tigers reagieren auf Verletzungen und verpflichten neuen Stürmer
Nürnberg Ice TigersTransfermarkt GER

Ice Tigers reagieren auf Verletzungen und verpflichten neuen Stürmer

17. September 20251 Mins read241
Share
Luis Üffing - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Luis Üffing einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen und damit auf die Verletzungen von Timo Bakos (Innenband) und Jake Ustorf (Gehirnerschütterung) reagiert.

Der 25-Jährige erhält in Nürnberg einen bis zur Deutschland-Cup-Pause im November befristeten Vertrag.

Der in Peißenberg geborene Luis Üffing trug in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot der Düsseldorfer EG. Zuvor spielte der 1,89 Meter große Linksschütze für die Kölner Haie. Insgesamt hat Üffing bislang sechs Tore und 13 Assists in 173 PENNY DEL-Spielen gesammelt.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir mussten auf die Verletzungen von Timo und Jake reagieren und konnten mit Luis Üffing kurzfristig einen Spieler unter Vertrag nehmen, der uns in unserer Situation sofort weiterhelfen kann und hochmotiviert ist, diese Chance zu nutzen.“

Luis Üffing erhält in Nürnberg die Rückennummer 42 und wird bereits am Freitag in Iserlohn mit seinem neuen Team auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

2598
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Geballte DEL- & DEL2-Erfahrung für den Herner EV

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Herner EVTransfermarkt GER

Geballte DEL- & DEL2-Erfahrung für den Herner EV

Herne. (PM HEV) Der Herner EV wird noch einmal auf dem Transfermarkt...

By17. September 2025
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

Düsseldorfer EG verpflichtet weiteren jungen Stürmer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen weiteren Neuzugang: Von den...

By17. September 2025
! +Löwen FrankfurtTransfermarkt GER

„Ein echter Power Forward“ – Neuer Stürmer für die Löwen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt verpflichten den 24-jährigen Angreifer Ty Glover....

By17. September 2025
! +Straubing TigersTransfermarkt GER

Straubing Tigers verpflichten kanadischen Stürmer

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers freuen sich, mit Wade Allison einen...

By13. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten