Ice Tigers reagieren auf Verletzungen und verpflichten neuen Stürmer

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Luis Üffing einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen und damit auf die Verletzungen von Timo Bakos (Innenband) und Jake Ustorf (Gehirnerschütterung) reagiert.

Der 25-Jährige erhält in Nürnberg einen bis zur Deutschland-Cup-Pause im November befristeten Vertrag.

Der in Peißenberg geborene Luis Üffing trug in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot der Düsseldorfer EG. Zuvor spielte der 1,89 Meter große Linksschütze für die Kölner Haie. Insgesamt hat Üffing bislang sechs Tore und 13 Assists in 173 PENNY DEL-Spielen gesammelt.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir mussten auf die Verletzungen von Timo und Jake reagieren und konnten mit Luis Üffing kurzfristig einen Spieler unter Vertrag nehmen, der uns in unserer Situation sofort weiterhelfen kann und hochmotiviert ist, diese Chance zu nutzen.“

Luis Üffing erhält in Nürnberg die Rückennummer 42 und wird bereits am Freitag in Iserlohn mit seinem neuen Team auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen