Ice Tigers: Niederlage im ersten Vorbereitungsspiel gegen Straubing

Nürnberg (STM) Eine 2-3 Niederlagen nach Verlängerung mussten die Nürnberg Ice Tigers gegen Straubing hinnehmen. Nach einer ordentlichen Leistung entschied ein Treffer von Acolatse im Powerplay das Spiel für die Gäste. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Pollock und Weber.

Es war ein seltsamer Anblick in der Arena in Nürnberg, wie man es sonst nur von einem Spiel aus Nachwuchs kennt. Bis auf ein paar Offizielle und die Presse war es vollkommen leer beim ersten von zwei Vorbereitungsspielen auf die neue DEL-Saison, die am 17. Dezember beginnt.

Aufgrund einiger Corona-Fälle und der Quarantäne der Spieler aus Nordamerika war es für Frank Fischöder in den letzten Wochen kaum möglich, einmal mit einem vollen Kader zu trainieren. Auch heute musste der neue Trainer der Ice Tigers auf Reimer, Bires und Adam (Nachwirkungen Corona) und Ramoser und Hessler (verletzt) verzichten. Zum Glück war es den Ice Tigers gelungen, mit John Broda und Moritz Elias zwei Stürmer aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim auszuleihen, die sich heute über reichlich Eiszeit freuen durften.

Mit nur sechs Verteidigern und elf Stürmern ging es für die Ice Tigers darum, zum ersten Mal nach langer Pause unter Wettkampfbedingungen zu spielen, nach all den Wochen und Monaten, in denen es ungewiss war, ob die DEL überhaupt an den Start gehen kann. Gegen die Straubing Tigers, die immerhin schon zwei Spiele gegen den ERC bestreiten konnten, blieb vieles verständlicherweise Stückwerk.

Straubing ging früh durch Williams in Führung (2.), auch in der Folgezeit hatten die Gäste bis besseren Torchancen, ehe kurz vor Drittelende einer der Nürnberger Neuzugänge das erste Mal nachhaltig auf sich aufmerksam machte. Brett Pollock bekam den Puck an der eigenen blauen Linie, nahm Schwung auf, umkurvte die Straubinger Verteidiger und traf überlegt zum 1-1 (18.).

Nach einem torlosen Mitteldrittel gingen die Gäste im Powerplay erneut in Führung, Laganiere traf zum 1-2 (45.). Die Ice Tigers hingegen taten sich sehr schwer in Überzahl, oft funktionierte der Aufbau nicht und auch so haperte es an der Abstimmung. Aber die Ice Tigers kamen noch einmal zurück, Marcus Weber schnappte sich den Puck und traf genau unter die Latte (55.), im direkten Gegenzug verhinderte die Latte den zweiten Treffern von Laganiere (56.).

So ging es in die Verlängerung, in der ein erneuter Powerplaytreffer durch Acolatse das Spiel zu Gunsten der Gäste entschied (61.).

Nürnberg gefiel vor allem läuferisch, die Neuzugänge sind alle gut auf den Schlittschuhen unterwegs, hier macht sich bemerkbar, dass die Mannschaft dieses Jahr deutlich jünger ist als in der vergangenen Saison. Zudem hatte Sharipov einen ordentlichen Auftritt im Tor. Spielerisch war noch Luft nach oben, das wird sich auch in der kurzen Zeit bis zum DEL-Start nicht mehr aufholen lassen, gerade aufgrund der zahlreichen Ausfälle der letzten Wochen.

„Ich war mit der Einstellung meiner Spieler sehr zufrieden, wir hatten kaum die Möglichkeit einmal komplett zu trainieren, dafür war das heute sehr ordentlich. Ein paar Dinge in der Defensive müssen wir besser machen, auch der Zug zum Tor hat manchmal gefehlt. Das Powerplay haben wir noch gar nicht trainiert. Natürlich hätte ich das Spiel gerne gewonnen, aber mir hat der Auftritt der Mannschaft gefallen, so Frank Fischöder mit seiner Analyse.

„Broda und Elias haben das heute gegen Erwachsene sehr gut gemacht, Broda ist körperlich sehr stabil, Elias konnte das Tempo gut mitgehen, ich bin sehr froh, dass uns beide bis zum Wiederbeginn der DNL zur Verfügung stehen“, fand Fischöder auch lobende Worte für seine beiden Leihgaben aus Mannheim.

Bereits am Mittwoch bestreiten die Ice Tigers gegen Augsburg das zweite und zugleich letzte Vorbereitungsspiel. Bully ist um 19.30 Uhr.