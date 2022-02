Ice Tigers mit dem spÃ¤ten Comeback â€“ MacLeod mit dem Siegtreffer

Nürnberg. (STM) Endlich wieder Zuschauer in der Arena Nürnberg, endlich wieder echte Eishockeystimmung beim 3-2 Heimsieg der Nürnberg Ice Tigers gegen die Adler Mannheim....

Nürnberg. (STM) Endlich wieder Zuschauer in der Arena Nürnberg, endlich wieder echte Eishockeystimmung beim 3-2 Heimsieg der Nürnberg Ice Tigers gegen die Adler Mannheim.

Gregor MacLeod verwandelte die Arena mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend kurz vor dem Ende in einen wahren Hexenkessel. Kurz zuvor hatte Dane Fox für den späten Ausgleich gesorgt. Am Ende sah man strahlende Gesichter bei den Ice Tigers auf der verdienten Ehrenrunde.

Es war eine lange Durststrecke für die Fans der Nürnberg Ice Tigers. Am 30.November 2021 konnten sie ihren Verein das letzte Mal im Stadion unterstützen, danach waren wieder Geisterspiele in Nürnberg und in den meisten anderen Arenen der DEL angesagt. Auch wenn heute nur 2236 Zuschauer in der Arena waren, sie bereitetem einem spannenden Eishockeyspiel einen würdigen Rahmen, endlich hörte man neben den Stimmen der Spieler und Verantwortlichen an der Bande auch wieder Fangesänge von den Rängen.

Nach der langen Olympiapause waren die Nürnberger gut gestartet, am Freitag sicherte Tim Fleischer mit seinem Treffer in der Verlängerung den Ice Tigers zwei enorm wichtige Punkte. Mit den Adlern aus Mannheim kam heute ein echtes Spitzenteam in die Noris. Tom Rowe konnte zwar auf den erkrankten Ryan Stoa zurückreifen (Magen-Darm-Grippe), dafür musste Nicholas Welsh mit der gleichen Diagnose passen. Stoa kehrte als dreizehnter Stürmer zurück, bekam aber zunächst nur sehr dosiert Eiszeit.

Das Spiel benötige keine Anlaufphase, beide Teams präsentierten sich ab Beginn bereits auf Betriebstemperatur. In Unterzahl vergab Max Kislinger die erste Chance für die Gastgeber (5.), ehe Gregor MacLeod seine Farben mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung brachte. Von der blauen Linie fand sein Schuss unaufhaltsam den Weg in die lange Ecke (6.). Die Adler zeigten sich wenig beeindruckt, Wohlgemuth scheiterte an Treutle (7.), ehe Florian Elias einen schönen Konter über Lean Bergmann gekonnt zum Ausgleich vollendete (9.).

Auf der Gegenseite hatte Daniel Schmölz völlig frei vor Endras die erneute Führung auf dem Schläger, scheiterte aber ebenso wie Tyler Sheehy, dessen Nachschuss am Pfosten landete (10.).

Auch nach der ersten Pause kamen die Ice Tigers mit viel Schwung aus der Kabine, waren mit den Adlern absolut auf Augenhöhe. Einzig mit ihren Chancen gingen die Nürnberger allzu sorglos um. Dane Fox scheiterte im Powerplay an Endras (21.), ebenso wie wenig später Marcus Weber (23.).

Der Torhüter der Adler rückte immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens, ehe sich das Team von Pavel Gross wieder auf seine offensiven Fähigkeiten besann.

Bergmann prüfte Treutle mit einem platzierten Schuss (23.), auch gegen Matthias Plachta war der Torhüter der Ice Tigers zur Stelle (32.). Kurz vor Ende des zweiten Drittels war Treutle dann aber chancenlos. Gerade hatten die Ice Tigers ein Powerplay der Adler schadlos überstanden, da traf Lean Bergmann mit einem schönen Schuss aus dem Handgelenk zur 2-1 Führung für die Gäste (39.).

So mussten die Ice Tigers im Schlussdrittel einem knappen Rückstand hinterherlaufen. Blake Parlett hatte den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber mit seinem Schuss aus der Drehung am Pfosten (41.). Für lange Zeit sollte das die letzte klare Möglichkeit für die Nürnberger gewesen sein. Die Adler verwalteten die knappe Führung sehr effizient, beförderten den Puck schnell aus der eigenen Zone und nahmen so wertvolle Zeit von der Uhr.

Aber wie schon am Freitag in Iserlohn kämpften sich die Ice Tigers ins Spiel zurück. Eine Strafzeit gegen Holzer bescherte ein spätes Powerplay. Chris Brown bediente den völlig freistehenden Dane Fox im Slot, der gekonnt vom 2-2 vollendete (58.). Als sich die Zuschauer schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten, war es Gregor MacLeod, der mit einer überragenden Einzelleistung 32 Sekunden vor dem Ende für den 3-2 Siegtreffer sorgte. Die letzten Sekunden gingen im Jubel der Nürnberger Zuschauer unter. Auch 2236 Zuschauer können ein Stadion nach langer Abwesenheit in einen Hexenkessel verwandeln.

Weniger Grund zum Jubeln hatte Pavel Gross nach Spielschluss, dessen Mannschaft lange Zeit wie der Sieger ausgesehen hatte. „Das ist ohne Frage eine schwere Niederlage für uns. Es war ein gutes, intensives Spiel von beiden Seiten mit einer gesunden Portion Härte. Am Ende hätten wir aber besser verteidigen müssen und haben die entscheidenden direkten Duelle verloren. Lob aber auch an die Ice Tigers, sie haben bis zum Ende an sich geglaubt und das Spiel gedreht“.

Entsprechend zufrieden war auch Tom Rowe, zumindest mit den drei Punkten. „Das war ein wichtiger Sieg für uns, wir wollen in der Tabelle noch ein Stück nach oben, daher können wir in dieser Phase der Saison jeden Punkt gebrauchen. Unser Start war ok, im zweiten Drittel haben wir etwas den Faden verloren, waren in der eigenen Zone zu weit weg vom Gegenspieler und Mannheim hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Am Ende bin ich sehr glücklich, wie mein Team das Spiel gedreht hat und auch für die Fans hat es mich sehr gefreut.

Schon am Mittwoch können die Ice Tigers wieder für ausgelassene Stimmung auf den Rängen sorgen, Gegner ist dann der ERC Ingolstadt.