Ice Tigers haben ihren zweiten Goalie unter Vertrag genommen

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben Ilya Sharipov unter Vertrag genommen.

Der 25-jährige Linksfänger wechselt vom ESV Kaufbeuren aus der DEL2 nach Nürnberg und bildet zusammen mit Niklas Treutle das Torhüterduo der Ice Tigers in der kommenden DEL-Saison 2020/21. Der Jahresvertrag des gebürtigen Russen mit deutschem Pass beinhaltet eine Option für eine zweite Saison.

Ilya Sharipov kam in der vergangenen Spielzeit zu seinen ersten sechs DEL-Einsätzen für die Schwenninger Wild Wings, bevor er im Februar dieses Jahres für den Rest der Saison nach Kaufbeuren wechselte und dort sieben Spiele absolvierte. Zuvor spielte Sharipov für den SC Riessersee und die Bietigheim Steelers in der DEL2. Mit den Steelers, deren Trikot er von 2017 bis 2019 trug, wurde er 2018 DEL2-Meister.

Ice Tigers-Sportdirektor André Dietzsch: „Ilya hat in den vergangenen Jahren schon bewiesen, dass er ein sehr guter Torhüter sein kann und ist jetzt im besten Alter, um mit dem nötigen Vertrauen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wir möchten ihm das bestmögliche Umfeld bieten, damit er weiter hart an sich arbeiten und in einen gesunden Konkurrenzkampf mit Niklas Treutle gehen kann.“