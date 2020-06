Ice Tigers haben einen neuen Hauptsponsor gefunden

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den wichtigsten Grundstein für eine erstklassige Zukunft gelegt: Die NCP engineering GmbH mit Firmensitzen in...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den wichtigsten Grundstein für eine erstklassige Zukunft gelegt: Die NCP engineering GmbH mit Firmensitzen in Nürnberg und Florida ist ab sofort neuer Hauptsponsor des fränkischen DEL-Clubs und sichert sich durch ihr großes Engagement ein umfangreiches Leistungspaket.

Die zunächst für drei Jahre bis zum Ende der Saison 2022/23 geschlossene Zusammenarbeit zwischen den Ice Tigers und dem Software-Hersteller und Spezialisten für Remote Access wurde heute im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Als Hauptsponsor wird NCP künftig unter anderem auf der Trikotbrust oberhalb des Teamlogos, auf dem Trikotrücken, den Spielerhosen und auf Untereiswerbeflächen zu sehen sein. Außerdem erhält NCP Bandenwerbung im TV-Bereich und Werbespots auf dem Videowürfel und der 360-Grad-LED-Bande.

NCP-Firmengründer Peter Söll sieht in der Zusammenarbeit eine große Chance für beide Seiten. „Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es für Teams im Profisport unglaublich wichtig, eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Als weltweiter Technologieführer im Bereich Mobile Computing spielt die Sicherheit für unser Unternehmen ebenfalls eine ganz große Rolle“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung. „Als sportbegeisterter und in Nürnberg verwurzelter Mensch freut es mich unheimlich, die neue Ära der Nürnberg Ice Tigers mit meiner Firma als Hauptsponsor begleiten zu dürfen. Durch das Engagement möchten wir unseren Bekanntheitsgrad weiter steigern und dazu beitragen, dass die vielen Eishockeyfans in der Metropolregion weiterhin erstklassigen Sport zu sehen bekommen.“

Auch Ice Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner sieht im neuen Hauptsponsor einen zentralen Meilenstein für eine positive Zukunft des Nürnberger Eishockeys: „Dass sich ein so erfolgreiches und modernes Unternehmen wie NCP bei uns in diesem Maße engagiert, ehrt uns unglaublich und bestätigt uns erneut in dem Weg, den wir vor zwei Jahren eingeschlagen haben. Die Gespräche mit Herrn Söll waren von Anfang an äußerst konstruktiv und sympathisch und hatten das gemeinsame Ziel, beide Seiten einen großen Schritt nach vorne zu bringen. Ich freue mich sehr auf eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit NCP als Hauptsponsor und wichtigen Teil unserer Ice Tigers-Familie.“

„Werden uns jetzt ganz sicher nicht zurücklehnen“

Angesichts der vielen Unwägbarkeiten der aktuellen Situation sind die Nürnberg Ice Tigers trotz des großen Engagements von NCP weiter auf der Suche nach Sponsoren in allen anderen Partnerebenen und befinden sich schon lange in aussichtsreichen Gesprächen. „Wir werden uns jetzt ganz sicher nicht zurücklehnen, schließlich wollen wir so gut aufgestellt sein wie nur irgend möglich“, verspricht Gastner. „Wir geben weiter Vollgas, damit wir langfristig auf eigenen Beinen stehen und in eine erfolgreiche Zukunft gehen können.“