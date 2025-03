Ice Tigers gleichen die Serie in Overtime aus

Nürnberg. (STM) Es gab keine Serie in der langen DEL-Geschichte der Nürnberg Ice Tigers, die enger war als das diesjährige Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt.

Zum dritten Mal in vier Begegnungen fiel die Entscheidung erst in Overtime. Heute war es Jeremy McKenna, der sein Team mit dem Siegtreffer zum 3-2 vor 7622 Zuschauern in der ausverkauften Arena zum Serienausgleich führte. Die anderen beiden Nürnberger Treffer erzielten Graber und Braun. Schmerzlich auf Nürnberger Seite der Ausfall von Evan Barratt, der nach einem heftigen Check von Morgan Ellis nicht mehr auf das Eis zurückkehrte.

Endlich, würde man wohl sagen aus Sicht der Nürnberg Ice Tigers. Drittes enges Spiel im Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt und endlich ist den Nürnbergern am Freitag in Ingolstadt der erste Sieg gelungen. Es war ein wildes Spiel, viele Strafzeiten auf beiden Seiten, aber am Ende funktionierte das Powerplay der Ice Tigers besser, drei Tore erzielten die Franken in Überzahl, und auch der Siegtreffer durch Hayden Shawn fiel kurz nach dem Ablauf einer Strafzeit gegen Sheen, die nach dem Spiel noch für Diskussionen bei den Panthern sorgte.

Auf Ingolstädter Seite wollte man kein Foul von Sheen an Stoa gesehen haben, eine Ansicht, die man durchaus teilen kann. Auf der anderen Seite aber fiel der Siegtreffer der Schanzer in Spiel zwei auch nach einer sehr umstrittenen Strafzeit gegen Kechter. Für Diskussionsstoff sorgte vor dem heutigen Spiel Gästetrainer Mark French, der mitten in der Serie seinen Torhüter tauschte. Christian Heljanko, der Ingolstadt den Sieg in Nürnberg festhielt, aber am Freitag bei zwei Gegentoren unglücklich aussah, bekam eine Pause. Für ihn stand Devin Williams im Tor, mit Charles Bertrand rückte somit ein weiterer Kontingentstürmer ins Aufgebot.

Keine Veränderung hingegen beim Team von Mitch O´Keefe, der sich am Freitag nicht nur über den Sieg in Ingolstadt freuen konnte, sondern auch über die doch überraschende Vertragsverlängerung von Owen Headrick, dem es sicher an lukrativen Angeboten aus der DEL nicht gemangelt hat. Trotzdem entschied sich der Marathonmann der Ice Tigers für eine weitere Spielzeit am Kurt-Leucht-Weg. Es sollte auch heute wieder ein arbeitsintensiver Nachmittag für Headrick werden.

Ingolstadt kam mit viel Elan aus der Kabine, das erste Drittel gehörte eindeutig den Gästen, die auffällig viel Zeit im Drittel der Ice Tigers verbrachten, die ihrerseits in den ersten Minuten erhebliche Probleme mit der Geschwindigkeit der Panther hatten. Stachowiak (4.) und Sheen (5.) hatten erste Chancen für Panther, während auf der Gegenseite schon acht Minuten gespielt waren, ehe Will Graber einen ersten, allerdings harmlosen Schuss auf das Tor der Panther abgab.

Auch in der Folgezeit waren die Gäste die bessere Mannschaft, auch wenn die Ice Tigers nun gefährlicher wurden. Ein Schuss von Alanov traf die Oberkante der Latte (9.). Wenig später hatte Stachowiak die Führung auf dem Schläger, als er in Unterzahl völlig allein vor Hungerecker auftauchte, aber der Torhüter der Ice Tigers stach Stachowiak den Puck aus (14.). Im direkten Gegenzug trafen die Ice Tigers erneut das Torgestänge, Josef Eham war der Schütze (14.).

Kurz vor Drittelende gingen die Panther dann verdient in Führung. Sheen verfehlte im Powerplay das Tor deutlich, Shaw konnte den Rebound von der Bande nicht kontrollieren, und Wayne Simpson überwand Hungerecker in der kurzen Ecke (17.). Kurz nach Wiederbeginn ereignete sich eine Szene, die die ganze Serie verändern könnte. Morgan Ellis traf Evan Barratt von der Seite kommend mit einem krachenden Check am Kopf. Der Topscorer der Ice Tigers blieb lange liegen, kehrte für einen Wechsel auf das Eis zurück, dann musste er passen.

Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf eine kleine Strafe gegen Ellis, der damit noch gut bedient war. Immerhin konnten die Ice Tigers das folgende Powerplay für den Ausgleich nutzen. Will Graber traf wunderschön in die lange Ecke (22.). Mitch O´ Keefe war gezwungen seine Reihen umzustellen, dem Spiel der Ice Tigers spielte das überhaupt nicht in die Karten. Austin Keating hatte den zweiten Treffer für die Panther auf dem Schläger, scheiterte aber am Pfosten (25.).

Charlie Gerard hatte noch eine gute Möglichkeit für die Ice Tigers (30.), ehe die Gäste wieder das Kommando übernahmen. Wieder rettete der Pfosten für Leon Hungerecker und die Ice Tigers, Matt Bodie hatte zu genau Maß genommen (32.). Wenig später scheiterte Breton an Hungerecker (35.), ehe die Gäste erneut in Überzahl zuschlugen.

Kenny Agostino überwand Hungerecker mit einem Beinschuss (37.). Wie schon im ersten Heimspiel gingen die Ice Tigers erneut mit einem 1-2 Rückstand in das letzte Drittel, dieses Mal auch ohne Evan Barratt, der nicht mehr zurückkehrte. Jeremy McKenna hatte die erste Chance im Schlussabschnitt, schoss aber knapp über das Tor von Williams (41.). Wenig später war es Cole Maier, der zwei Ingolstädter umkurvte, aber im letzten Moment auch an Williams scheiterte (45.).

Die Ice Tigers investierten Viel, wurden aber zunächst nicht belohnt. Ein von McKenna abgefälschter Schuss landete am linken Torpfosten (46.). Einer aber hatte sich seinen ersten Treffer die ganze Saison inklusive Play-offs aufgehoben: Tine Braun. Nach einer Strafzeit gegen Bertrand kamen die Ice Tigers zum Ausgleich. McKenna hatte abgezogen, Williams musste prallen lassen und Braun stand da, wo sonst eigentlich ein Torjäger stehen muss. Entschlossen drückte er den Puck zum 2-2 Ausgleich über die Linie (52.).

Es war der vierte Treffer bei numerischer Überlegenheit in diesem Spiel, zudem scheiterten beide Mannschaften je drei Mal am Pfosten. Und so ging auch dieses Duell, wie schon am Freitag, folgerichtig in die Verlängerung. Insgesamt war es bereits die dritte Overtime in dieser Serie, zum zweiten Mal hatten die Ice Tigers das bessere Ende für sich. Jeremy McKenna verwandelte die Arena in ein Tollhaus (65.). Weiter geht die Serie am Mittwoch in Ingolstadt. Mit dem heutigen Sieg sicherten sich die Ice Tigers ein weiteres Heimspiel.

