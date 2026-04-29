Ice Tigers geben ihren ersten Sturm-Neuzugang bekannt

Nürnberg. PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können mit Noah Samanski ihren ersten Neuzugang im Sturm für die kommende PENNY DEL-Saison 2026/27 vermelden.

Der 20-jährige Erdinger wechselt von den Blue Devils Weiden aus der DEL2 nach Nürnberg und erhält einen Dreijahresvertrag bis 2029.

Noah Samanski absolvierte 50 Hauptrundenspiele für die Blue Devils und war mit elf Toren und 14 Assists punktbester U21-Förderspieler der gesamten DEL2. Im Laufe der Saison wurde er gleich zweimal als U21-Förderspieler des Monats ausgezeichnet. In den DEL2-Playdowns trug der ehemalige U20-Nationalspieler mit vier Toren und zwei Vorlagen in neun Partien maßgeblich zum Klassenerhalt der Blue Devils bei.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Nach einer sehr guten ersten Profisaison in Weiden bin ich froh, dass sich Noah Samanski für Nürnberg entschieden hat, um seine DEL-Laufbahn zu starten. Er ist ein sehr talentierter junger Mittelstürmer mit einer großen Spielintelligenz.“