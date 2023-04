Ice Tigers geben ihren ersten Neuzugang bekannt

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können mit Justus Böttner ihren ersten Neuzugang für die kommende PENNY DEL-Saison 2023/24 präsentieren. Der 20-jährige...

Der 20-jährige Verteidiger wechselt von der Düsseldorfer EG nach Nürnberg und erhält einen Zweijahresvertrag.

Justus Böttner stand beim Oberligisten Black Dragons Erfurt unter Vertrag, kam in der zurückliegenden Spielzeit mit einer Förderlizenz aber ausschließlich für die DEG zum Einsatz und erzielte ein Tor und fünf Assists in seinen ersten 46 DEL-Spielen. Für die deutsche U20-Nationalmannschaft nahm der in Arnstadt in Thüringen geborene Linksschütze im Dezember 2021 an der wegen Corona nach zwei Spielen abgebrochenen Weltmeisterschaft teil.

„Justus Böttner zählt noch zwei Jahre zum U23-Kontingent, hat aber schon eine volle DEL-Saison hinter sich. Mit seiner sehr positiven Einstellung und seinem Talent gibt er uns die nötige Tiefe auf der Verteidigerposition“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

Justus Böttner im Interview