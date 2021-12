Ice Tigers feiern vierten Sieg in Folge

Nürnberg .(STM) Ihren vierten Sieg feierten die Nürnberg Ice Tigers beim 6-1 Heimerfolg gegen die Kölner Haie. Bei einem absolut überzeugenden Auftritt trübte nur...

Nürnberg .(STM) Ihren vierten Sieg feierten die Nürnberg Ice Tigers beim 6-1 Heimerfolg gegen die Kölner Haie.

Bei einem absolut überzeugenden Auftritt trübte nur das hässliche Foul an Nicholas Welsh die gute Stimmung bei den Gastgebern. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Schmölz, Parlett, Reimer, Friedrich und Tyler Sheehy, der zweimal erfolgreich war.

Es war der letzte Auftritt der Ice Tigers in der heimischen Arena im Kalenderjahr 2021. Mit dem Rückenwind aus drei Siegen in Folge wollten die Ice Tigers heute gegen die Kölner Haie ihren positiven Trend bestätigen. Verzichten musste Tom Rowe dabei auf Stürmer Chris Brown (Schulter), dagegen kehrte Tim Fleischer in den Kader zurück. Alex Dubeau bekam seinen zweiten Start in der DEL, den zweiten gegen die Kölner Haie.

Die Gäste aus der Domstadt erwischten den besseren Start an diesem Abend. Gleich das erste Powerplay nach einer Strafzeit gegen Marko Friedrich konnten die Haie verwerten. Nach schöner Vorarbeit von Mark Olver war es Quinton Howden, der zum 0-1 erfolgreich war (7.). Die Ice Tigers zeigten sich unbeeindruckt und hatten die richtige Antwort parat. Dane Fox behauptete sich gegen Sieloff, sah den mitgelaufenen Tyler Sheehy, der mit einem Schuss in die lange Ecke den Ausgleich besorgte (9.).

Wie nahe Freude und Leid im Sport zusammenhängen, zeigte sich heute im Mitteldrittel binnen weniger Sekunden. Daniel Schmölz freute sich über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2-1 für seine Ice Tigers, den er in typischer Schmölz-Manier aus kurzer Distanz erzielte (25.), ehe wenige Sekunden später sich Nicholas Welsh nach einem üblen Kniecheck von Marcel Müller vor Schmerzen auf dem Eis krümmte.

Man mag Marcel Müller keine Absicht unterstellen, besser machte es das Foul von Müller aber auch nicht. Überhaupt wird Nicholas Welsh nach seinen ersten Monaten in Deutschland nicht die besten Erinnerungen an Spiele gegen die Kölner Haie haben. Schon beim ersten Aufeinandertreffen in der Domstadt erwischte es Welsh nach einem Check von Edwards schwer am Kopf und er verpasste einige Spiele aufgrund einer Gehirnerschütterung.

Ein Ausfall ihres kreativsten und läuferisch besten Verteidigers könnten die Ice Tiger nur schwer kompensieren. Da war es nur ein schwacher Trost, dass die Ice Tigers das lange Powerplay nach der Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Müller zu ihrem dritten Treffer nutzten. Blake Parlett fälschte einen Schuss von Gregor MacLeod gekonnt ab (30.). Auf der Gegenseite entschärfte Dubeau einen Schuss von Barinka in höchster Not, ehe Jake Ustorf nach einem Alleingang sogar noch das 4-1 auf dem Schläger hatte (34.).

Wie schon am Sonntag gegen Red Bull München gingen die Ice Tigers wieder mit einem Vorsprung in das Schlussdrittel und erneut gingen die Nürnberger mit dieser Situation ganz ausgezeichnet um. Im Stile einer Spitzenmannschaft ließen die Ice Tigers die Gäste offensiv kaum zur Entfaltung kommen, die wenigen Schüsse waren keine echte Herausforderung für den guten Alex Dubeau, der insgesamt einen eher ruhigen Abend verlebte.

Zudem zeigten sich die Ice Tigers offensiv konsequent und nutzen ein weiteres Powerplay zum vierten Treffer. Patrick Reimer verzögerte lange, wartete auf den richtigen Moment und verlud Tomas Pöpperle gekonnt mit einem Schuss in die kurze Ecke (50.). Und es kam noch besser, Marko Friedrich sorgte mit seinem Treffer zum 5-1 für die endgültige Entscheidung zu Gunsten der Ice Tigers (56.). Kurz vor dem Ende legten die Franken sogar noch den sechsten Treffer nach, Tyler Sheehy sorgte mit seinem 15. Saisontreffer für den Endstand (59.).

„Wir waren bis zur großen Strafe gegen Marcel Müller gut im Spiel, aber vom dritten Tor der Ice Tigers haben wir uns nicht mehr erholt. Nürnberg hat das heute sehr gut gemacht, hat viele Scheiben zum Tor gebracht und war insgesamt die bessere Mannschaft heute Abend. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, so das Fazit von Uwe Krupp.

Sichtlich zufrieden hingegen war Tom Rowe mit der Vorstellung seiner Mannschaft. „Wir haben unseren Spielplan perfekt umgesetzt, sind mit vier Reihen ein hohes Tempo gegangen, obwohl wir mit Brown und dann Welsh zwei Ausfälle verkraften mussten. Unsere Verteidiger haben heute sehr gut gespielt, haben den Puck schnell aus der eigenen Zone befördert, unser Forechecking war sehr effektiv. Das war heute eine Leistung, auf der wir aufbauen können“.

Auch im Hinblick auf Nicholas Welsh konnte Rowe leichte Entwarnung geben, nach der ersten Einschätzung handelt es sich nur um einen schweren Pferdekuss.