Ice Tigers feiern Heimsieg gegen Dresden, aber Mitch O`Keefe blickt schon voraus: „Sonntag in Schwenningen ist ein Sechs-Punkte-Spiel“

NÃ¼rnberg. (STM) Einen am Ende ungefÃ¤hrdeten 5-1 Heimsieg feierten die NÃ¼rnberg Ice Tigers gegen den Tabellenletzten aus Dresden, der den NÃ¼rnbergern aber Ã¼ber 40 Minuten das Leben sehr machte, ehe das Team von Mitch OÂ´Keefe im Schlussdrittel fÃ¼r klare VerhÃ¤ltnisse sorgte.

Vor 6692 Zuschauern erzielten Spezia, Murray, Maier, Akdag und Headrick die Tore fÃ¼r die Ice Tigers.

Mit den EislÃ¶wen Dresden kam das Schlusslicht der DEL nach NÃ¼rnberg, ganze 13 Punkte konnte das Team von der Elbe im bisherigen Saisonverlauf auf der Habenseite verbuchen. Kein Wunder, dass man sich bei den EislÃ¶wen entschied, den Trainer zu tauschen. Gerry Fleming Ã¼bernahm und sollte mit seinem neuen Team alles unternehmen, und den drohenden Abstieg noch zu vermeiden. Die EislÃ¶wen zeigten sich gegenÃ¼ber ihrem ersten Auftritt in NÃ¼rnberg deutlich verbessert, spielten mit mehr Struktur und Ordnung und waren an diesem Abend alles andere als ein leichter Gegner fÃ¼r die NÃ¼rnberg Ice Tigers.

Mitch O`Keefe musste kurzfristig auf die erkrankten Barratt und Ustorf verzichten und lieÃŸ seine verbleidenden elf StÃ¼rmer munter rotieren. Den Start im Tor bekam Evan Fitzpatrick. Das Spiel begann nach Plan fÃ¼r die Ice Tigers, gleich das erste Powerplay nutzten die NÃ¼rnberger zur frÃ¼hen FÃ¼hrung. Nach einer unÃ¼bersichtlichen Situation vor dem Tor der EislÃ¶wen war es am Ende Tyler Spezia, der den Puck entscheidend Ã¼ber die Linie arbeitete (3.).

In der Folgezeit hatten die Ice Tigers ein leichtes Ãœbergewicht, die GÃ¤ste blieben aber gefÃ¤hrlich, gerade die Reihe im Ortega und Parkes beschÃ¤ftigte die NÃ¼rnberger Abwehr. Beide scheiterten kurz hintereinander am guten Fitzpatrick (8.). Auf der Gegenseite trafen dann die Ice Tigers zum zweiten Mal im ersten Drittel. Jakob Weber verzÃ¶gerte geschickt und fand Brett Murray genau im richtigen Moment im Torraum (10.). Kurz vor Drittelende hatten die GÃ¤ste die Chance auf den Anschlusstreffer, wieder war es Ortega, der im letzten Moment an Fitzpatrick scheiterte (19.).

Im Mitteldrittel verlor das Spiel der Ice Tigers deutlich an Fahrt, was auch am konzentrierten Auftritt der GÃ¤ste lag, die nun besser im Spiel waren. Es dauerte eine Weile, ehe Dove-McFalls die nÃ¤chste MÃ¶glichkeit fÃ¼r die Ice Tigers hatte (30.). Im ersten Powerplay der GÃ¤ste tauchte Thomas Heigl allein vor Schwendener auf, konnte den Puck aber nicht im Tor unterbringen (37.). Die letzte Chance im Drittel gehÃ¶rte den EislÃ¶wen, der ehemalige NÃ¼rnberger Dane Fox traf nur den Pfosten (40,), ehe er sich mit Ablauf der Spielzeit noch eine unnÃ¶tige Strafzeit einhandelte. Genie und Wahnsinn binnen weniger Sekunden.

Die Ice Tigers konnten die numerische Ãœberlegenheit nicht nutzen, Owen Headrick scheiterte an der Latte (42.). Die EislÃ¶wen verloren in dieser Phase ihre Disziplin, wenig spÃ¤ter wanderten zwei EislÃ¶wen auf die Strafbank, und diese Mal waren die Ice Tigers effektiver. Wieder war es ein Pfostentreffer von Headrick, aber Cole Maier stand goldrichtig und stelle mÃ¼helos auf 3-0 (48.). Mit dem dritten Treffer sorgten die Ice Tigers fÃ¼r eine Vorentscheidung, auch wenn es die EislÃ¶wen weiter versuchten und belohnt wurden. Hammond traf zum 3-1 (55.). Etwas mehr als vier Minuten nahm Fleming seinen TorhÃ¼ter vom Eis, das nÃ¤chste Tor aber schossen die Ice Tigers. Sinan Akdag traf Ã¼ber das ganze Eis zum 4-1 (57.).

Einen hatten die Ice Tigers dann noch. Nach einem feinen Zuspiel von Alanov belohnte sich Owen Headrick nach zwei Aluminiumtreffern noch mit dem 5-1 (59.). Am Ende genÃ¼gte den Ice Tigers eine durchschnittliche Leistung, um den nÃ¤chsten Heimsieg einzufahren gegen verbesserte EislÃ¶wen, fÃ¼r die Klassenerhalt wieder ein StÃ¼ck weiter in die Ferne gerÃ¼ckt ist. Weiter geht es fÃ¼r die Ice Tigers am Sonntag in Schwenningen.

â€žWir wussten, wie wichtig ein guter Start ist, dennoch haben wir frÃ¼h eine Strafzeit genommen und ein Gegentor bekommen. Im zweiten Drittel haben wir Druck aufgebaut, konnten aber unsere Chancen nicht nutzen und haben dann im dritten Drittel wieder zu viele Strafzeiten genommenâ€œ so das Fazit von Gerry Fleming.

Mitch O`Keefe war heute vor allem mit den drei Punkten zufrieden. â€žGerry hat in den wenigen Wochen viel in Dresden bewegt, das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft mit viel mehr Struktur. Sonntag in Schwenningen ist ein sechs-Punkte-Spiel fÃ¼r uns, das wird das bisher wichtigste Spiel in dieser Saison fÃ¼r unsâ€œ. Nicht mit von der Partie wird Will Graber sein, der aber im Ã¼bernÃ¤chsten Spiel gegen Augsburg eine ernsthafte Option ist. â€žEr wollte dieses Wochenende schon spielen, aber das kommt noch frÃ¼hâ€œ so OÂ´Keefe.

