Ice Tigers feiern Auftaktsieg, aber Nürnbergs Coach warnt: „Wir müssen die Spiele intensiver angehen“

Nürnberg. (STM) Den Ice Tigers ist es gelungen, die Niederlagenserie aus der Vorbereitung zum richtigen Zeitpunkt zu beenden.

Gegen einen lange Zeit unangenehm zu bespielenden Augsburger EV waren es heute die jungen deutschen Spieler, die das Spiel zu Gunsten der Ice Tigers drehten. Beim 4-1 Heimsieg vor 6395 Zuschauern erzielten Thomas Heigl, Evan Barratt, Sam Dove-McFalls und Noah Samanski die Treffer.

Noch nie hatten die Ice Tigers in ihrer DEL-Geschichte eine schlechtere Vorbereitung gespielt. Sieben Spiele, sieben Niederlagen, so lautete die Bilanz. Unruhe kam auf, vor allem beim Anhang. Wie viel die Ergebnisse aus einer Vorbereitung wert sind, untermauerte heute das Team von Mitch O´Keefe. Auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand ließ sich sein Team nicht beunruhigen. Mit Willen und Geduld drehten die Ice Tigers das Spiel und feierten somit einen enorm wichtigen Auftaktsieg.

Beide Teams mussten auf ihren vermeintlichen Bessermacher verzichten. Bei den Gästen fehlte Cameron Wright, bei den Ice Tigers wurde Will Dufour nach einer in der Vorbereitung erlittenen Verletzung nicht rechtzeitig fit. Es war der einzige Ausfall bei den Ice Tigers, das Comeback von Constantin Braun am letzten Wochenende in Kassel verlief wie gewünscht. Den Start im Tor bekam Niklas Treutle.

Die Fans der Ice Tigers erwarteten eine Antwort, nach einer enttäuschenden Vorbereitung mit sieben Niederlagen aus ebenso vielen Spielen, Mitch O` Keefe erwartete, dass sein Team einen weiteren Schritt in die richtige Richtung mit dem neuen System geht. Konsequent mit vier Sturmreihen wolle O`Keefe agieren, stelle mit Thomas Heigl und Thomas Bakos zwei junge deutsche Stürmer in die ersten beiden Reihen, um so möglichst mit vier ausgeglichenen Sturmreihen spielen zu können.

Beide Teams taten sich schwer in den ersten Minuten der neuen Saison, offensiv gelang zunächst wenig. Chris Jandric hatte die erste Chance, schaffte es aber nicht, den Puck im Slot unter Kontrolle zu bringen (9.). Wenig später war es Jakob Weber, der an Ancicka scheiterte (16.). Die beste Chance gehörte aber Augsburg, Alexander Blank scheiterte kurz vor Drittelende am Pfosten (19.).

Auch zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Gäste erneut Pech, als Niklas Treutle ein Schuss aus der Fanghand rutschte, und der Puck erneut am Gestänge landete. Dann war das Glück der Ice Tigers aufgebraucht, Jimmy Lambert brachte den AEV mit einem tollen Schuss aus dem Handgelenk nicht unverdient in Führung (22.). Der Rückstand war ein echter Wirkungstreffer für die Ice Tigers, die in der Folgezeit erhebliche Probleme mit den agilen Augsburgern hatten, die auf den zweiten Treffer drängten. Wood traf mit einem Schuss von der blauen Linie erneut den Pfosten (24.).

Mitch O´Keefe reagierte und stellte seinen Sturmreihen um. Jackson Cates sollte an der Seite von Barratt und Dove-McFalls für mehr Durchschlagskraft sorgen, Thomas Heigl wechselte zu seinem Bruder in die Reihe. „Ich musste zu dem diesem Zeitpunkt reagieren. Unser Spiel hat mich zu sehr unsere Vorbereitung erinnert, ich musste etwas verändern und wollte mit Cates der ersten Reihe einen zusätzlichen Impuls geben“ so Mitch O´Keefe.

Die Umstellungen belebten das Spiel der Ice Tigers, Barratt hatte den Ausgleich auf dem Schläger (26.), ehe Noah Samanski mit seinem ersten DEL-Treffer für den Ausgleich sorgte. Im Fallen hob er den Puck mit der Rückhand gekonnt unter die Latte (35.)

Im Schlussdrittel hatten die Ice Tigers den besseren Start. Nach einer Strafe gegen Pilu nutzten die Ice Tigers ihr zweites Powerplay an diesem Abend. Evan Barratt nahm den Schuss, Spezia Ancicka die Sicht und Nürnberg ging mit 2-1 in Führung (43.). Die Ice Tigers überstanden in der Folgezeit ein Powerplay der Gäste unbeschadet und hatten dann auch das nötige Glück auf ihrer Seite, als die beiden Schiedsrichter eine unübersichtliche Situation vor Niklas Treutle abgepfiffen hatten, eher der Puck die Torlinie überquerte (51.).

Auch nach dem 3-1 durch Thomas Heigl nahmen sich die Schiedsrichter viel Zeit mit der Ansicht der Videobilder, aber der Nürnberger Treffer hatte Bestand (53.). Nach einem Zuspiel von Niklaus Heigl hatten die Gäste ein Kickbewegung mit dem Schlittschuh gesehen. Die Gäste steckten aber auch nach diesem Rückschlag nicht auf und nahmen drei Minuten vor dem Ende ihren Torhüter vom Eis. Nach einer Strafzeit gegen die Ice Tigers bot sich den Gästen eine lange, doppelte Überzahl, ehe Sam Dove-McFalls das Spiel mit seinem Treffer zum 4-1 entschied (59.) und die triste Vorbereitung endgültig vergessen wollte.

„Es war ein enges, umkämpftes Spiel, beide Teams hatten ihr Momentum. Am Ende hatten wir auch mit einigen kontroversen Schiedsrichterentscheidungen zu kämpfen“ so das knappe Fazit von Gerry Fleming.

Mitch O´Keefe hingegen hatte schon wieder die Arbeit für Sonntag im Blick: „Wir müssen deutlich aggressiver spielen, wir sind schlecht aus der Kabine gekommen, Augsburg war über 30 Minuten das bessere Team. Wir müssen die Spiele intensiver angehen, unsere Arbeitskleidung anziehen und uns über 60 Minuten reinhängen. Wir haben ein schweres Programm zum Auftakt, wir werden deutlich besser spielen müssen“.

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