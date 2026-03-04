Ice Tigers erneut von der Rolle

Nürnberg (STM) Es war erneut ein sehr ernüchternder Auftritt der Nürnberg Ice Tigers vor heimischen Publikum.

Bei der 2-5 Niederlagen gegen die Wild Wings Schwenningen zeigte das Team von Mitch O´Keefe erneut eine in allen Belangen enttäuschende Vorstellung. Es droht eine kurze Saison für die Ice Tigers zu werden, sollte das Team in den nächsten Spielen nicht ein anderes Gesicht zeigen. 5380 Zuschauern machten ihrem Unmut hörbar Luft. Die Treffer für die Ice Tigers erzielten Marcus Weber und Tyler Spezia.

Es war der zweite uninspirierte Auftritt der Nürnberg Ice Tigers nach der Olympia-Pause vor eigenem Publikum. Wer nach der 1-4 Niederlage gegen die Iserlohn Roosters dachte, es könne nur noch besser werden, wurde heute eines Besseren belehrt. Bei der 2-5 Heimniederlage gegen die Wild Wings Schwenningen gaben die Ice Tigers ein ganz schwaches Bild ab. In der aktuellen Verfassung droht dem Team von Mitch O´Keefe ein Aus bereits nach der Vorrunde.

Bereits nach der Niederlage gegen Iserlohn war O´Keefe nach der Pressekonferenz sauer auf die Vorstellung seiner Mannschaft, die es heute keinen Deut besser machte. Kaum ein Spieler erreichte in der wichtigsten Phase der Saison gegen einen direkten Konkurrenten seine Normalform, zudem fehlte es dem Spiel der Nürnberger an allen Grundlagen, um einen Chance gegen ein an diesem Abend durchschnittliches Team aus Schwenningen zu haben.

Mit hängenden Köpfen schlichen die sonst so stolzen Spieler der Ice Tigers über das Eis, verloren nahezu jeden wichtigen Zweikampf und entwickelten erneut überhaupt keinen Zug zum Tor. Dazu ein Powerplay, das an diesem Abend zum Fürchten war. Selbst in einer langen doppelten Überzahl hatten die Ice Tigers schon erhebliche Probleme geordnet in das Drittel der Wild Wings zu kommen.

Wie es auch mit einfachen Mitteln gehen kann, zeigten die Gäste vom Neckar. Gettinger nutzte eine doppelte Überzahl zur frühen 1-0 Führung (4.). Es dauerte bis zur 16. Minute, ehe Eriksson im Tor der Gäste erstmals geprüft wurde. Dass es nur mit einem knappen Rückstand in die erste Pause ging, war das bis dahin einzig Positive aus Sicht der Ice Tigers.

Im zweiten Drittel keimte zunächst zumindest etwas Hoffnung beim Nürnberger Anhang auf. Nach einem Puckgewinn von Alanov in der offensiven Zone war es der wiedergenesene Kapitän Marcus Weber, der zum 1-1 erfolgreich war (24.). Doch die Hoffnung währte nur kurz. Nach einem Fehler mit anschließender Strafzeit gegen Sinan Akdag trafen die Gäste erneut im Powerplay. Der Puck flog hoch durch das Nürnberger Drittel, Karachun schaltete gedankenschnell und die Gäste waren wieder Führung (25.).

Die baute Hakon Hänelt nach einen langen Pass von O´Regan noch aus. Im direkten Duell mit Treutle schob er dem Nürnberger Torhüter den Puck im richtigen Moment durch die Beine (31.). Einen hatten die Wild Wings noch, ehe der Nürnberger Anhang sein Team erstmals mit einem lauten Pfeifkonzert in die Kabine schickte. Hungerecker fälschte einen Schuss von der blauen Linie zum 1-4 ab (38.).

Mitch O´Keefe tauschte seinen Torhüter, Evan Fitzpatrick kam zum Schlussdrittel ins Tor, zudem blieb der angeschlagene Murray endgültig in der Kabine, nach dem er es gegen Ende des zweiten Drittels noch einmal versucht hatte. Am Geschehen auf dem Eis änderte das nichts, spätestens mit dem Treffer zum 1-4 war das Spiel entschieden. Was immer die Ice Tigers auch versuchten, es wollte nichts gelingen. Zudem wäre es nach dieser Vorstellung auch nicht verdient gewesen.

Ähnlich wie die Akteure auf dem Eis, stellte auch der Nürnberger Anhang seine Bemühungen im Schlussdrittel ein, die Wild Wings hatten keine Probleme, das Spiel nach Hause zu bringen. Auch der zweite Nürnberger Treffer durch Spezia änderte daran nichts (55.). Kyle Platzer traf in der Schlussminute ins leere Nürnberger Tor zum 2-5 Endstand.

Wenn es etwas Positives an diesem Abend gab, dann war es die Niederlage der Augsburger Panther in Köln. Die Gästen hingegen dürfte nach dem heutigen Sieg die erste Play-off-Runde nicht mehr zu nehmen sein. „Es war heute kein gutes Spiel von beiden Seiten, wir hatten das Glück beim ersten Tor auf unserer Seite, aber auch nach der Führung war ich nicht zufrieden mit unseren Puck Management. Das Positive ist, wir haben unsere Chancen genutzt und das Spiel am Ende auch verdient gewonnen“, so Steve Walker.

„Es war erneut kein gutes Spiel von unserer Seite, gerade unsere Special Teams waren nicht gut. Wir haben in den ersten beiden Dritteln nichts von unserer eigentlichen Identität gezeigt. Wir müssen wieder ein anderes Mindset entwickeln, unsere besten Spieler müssen auch die besten Spieler sein. Das war heute nicht der Fall und das müssen wir schnell ändern. Wir brauchen eine andere Intensität im Training und in den Spielen.

Bereits am Freitag geht es für die Ice Tigers mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin weiter. Es kann nur besser werden.