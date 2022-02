Ice Tigers: Dubeau bleibt bis Saisonende

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den befristeten Vertrag mit Alex Dubeau bis zum Ende der laufenden PENNY DEL-Saison 2021/22 verlängert....

Der 27-jährige Torhüter kam bislang in fünf Spielen für die Nürnberg Ice Tigers zum Einsatz und weist eine Fangquote von 90,4 Prozent auf.

„Gerade im Hinblick auf die vielen, eng getakteten Spiele nach der Olympiapause haben wir uns dazu entschlossen, Alex bis Saisonende zu behalten. Wir mussten erst kürzlich selbst erleben, dass in diesen Zeiten viele Spieler auch kurzfristig ausfallen können, so dass wir mit drei guten Torhütern bestmöglich aufgestellt in die Schlussphase der Saison gehen möchten“, sagte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.