Ice Tigers deklassieren Dresden

Nürnberg. (STM) Es war ein erlebnisreicher Nachmittag für die 5104 Zuschauer in der PSD Bank Arena.

Beim 8-2 Heimsieg gegen überforderte Eislöwen Dresden boten die Ice Tigers ein offensives Spektakel, bei dem die Rückkehr von Dane Fox zu einer Randnotiz avancierte. Gerade die Reihe um Evan Barratt und Cole Maier war von den Eislöwen nicht zu bremsen, Cole Maier erzielte eine Hattrick.

Klammert man die schwere Verletzung von Will Graber aus, war es aus sportlicher Sicht ein perfektes Wochenende für die Nürnberg Ice Tigers. Am Freitag war es Torhüter Evan Fitzpatrick, der mit einer famosen Leistung für den Nürnberger Sieg in Frankfurt verantwortlich war. Erneut nahmen die Ice Tigers in Frankfurt zu viele unnötige Strafzeiten, aber das Team von Tom Rowe konnte kein Kapital daraus schlagen. Am Ende genügte den Ice Tigers eine durchschnittliche Leistung, um den zweiten Sieg in dieser Saison zu feiern.

Wie lange die Nürnberger auf Will Graber verzichten müssen, entscheidet sich nach weiteren Untersuchungen zu Beginn der neuen Woche. Im Spiel gegen den Aufsteiger aus Dresden konnte Mitch O`Keefe nur elf Stürmer aufbieten, dem offensiven Output schadete das an diesem Nachmittag nicht. Die Ice Tigers waren von Beginn an hellwach. Bereits in der ersten Minute gelang Tyler Spezia mit einem abgefälschten Schuss der frühe Führungstreffer. Owen Headrick hatte den zweiten Treffer auf dem Schläger, Hudacek war zur Stelle (4.).

Von den Eislöwen war bis zu diesem Zeitpunkt kaum etwas zu sehen, ehe Dane Fox bei seiner Rückkehr nach Nürnberg Marcus Weber geschickt austanzte und aus dem Handgelenk zum Ausgleich traf (12.). Die Ice Tigers zeigten sich wenig beeindruckt, Thomas Heigl traf nur wenige Sekunden später zur erneuten Führung. Hudacek parierte den ersten und den zweiten Schuss von Barratt, beim dritten Schuss von Heigl war machtlos (12.).

Auch beim dritten und vierten Treffer war Barratt beteiligt. Zuerst sah er im Powerplay Cole Maier im Slot (15.). wenig später war es Sam Dove-McFalls, der einen Pass von Barratt aus der Luft zum 4-1 vollendete (19.). Es war ein beherzter Auftritt der Ice Tigers im ersten Drittel, gegen ein Gegner, der gedanklich noch im Bus zu sitzen schien.

Niklas Sundblad dürfte in der Kabine etwas lauter geworden sein, jedenfalls kam sein Team mit mehr Schwung in das zweite Drittel, ohne allerdings zu nennenswerten Aktionen in der Offensive zu kommen. Die Ice Tigers brauchten ein paar Minuten, ehe Cole Maier in Unterzahl das 5-1 erzielte. Fox spielte einen grausamen Pass in der neutralen Zone, Maier reagierte gedankenschnell und verlud Hudacek im direkten Duell (28.).

Wenig später war es wieder Cole Maier, der den Nachmittag von Julius Hudacek beendete. Nach einem gewonnen Anspiel in der offensiven Zone stelle Maier auf 6-1 (31.). Janick Schwendener stand nun für die Eislöwen zwischen den Pfosten, am Spielverlauf änderte das natürlich nichts. Kurz vor Drittelende bekamen die Gäste einen Penalty zugesprochen, Lance Bouma schob den Puck aber neben das Tor (38.).

Besser machten es die Ice Tigers in Überzahl. Evan Barratt passte mit toller Übersicht genau im richtigen Moment auf Dove-McFalls, der auf 7-1 stellte (40.). Das Spiel war längst entschieden, zu schwach präsentierte sich der Aufsteiger aus Dresden, der vor allem mit der Geschwindigkeit der Ice Tigers erhebliche Probleme hatte.

Nürnberg ging in den letzten zwanzig Minuten deutlich vom Gas, den Eislöwen kam das sichtlich entgegen. Ortega und Yogan hatten in Unterzahl Alleingänge, aber Fitzpatrick behielt die Oberhand (51.). Einen hatten die Ice Tigers noch an diesem unterhaltsamen Nachmittag, Thomas Heigl traf genau in den Winkel zum 8-1 (54.). Austin Ortega machte schließlich mit dem Treffer zum 8-2 endgültig den Deckel drauf (58.).

„Wir hatten wieder einen schlechten Start, haben gleich in der ersten Minute ein Gegentor bekommen und waren auch im weiteren Spiel einfach immer einen Schritt zu langsam, wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Nürnberg hat völlig verdient gewonnen, wir haben viel Arbeit vor uns und müssen anfangen, besseres Eishockey zu spielen. Aber wir wussten, dass es nicht leicht werden wird in dieser Liga“, so Niklas Sundblad.

„Ich war heute sehr zufrieden, aber wir auch im zweiten Drittel nach der deutlichen Führung nicht nachgelassen und sind aktiv geblieben. Mich freut es besonders für Thomas Heigl, der sich seine Eiszeit mehr als verdient und wichtige Tore schießt. Gerade nach dem Ausfall von Will Graber sind wir darauf angewiesen, dass unsere jungen deutschen Stürmer Leistung zeigen“ so Mitch O´Keefe.

Die Ice Tigers wollen erst die endgültige Diagnose von Will Graber abwarten, ehe sie entscheiden, ob ein weiterer Stürmer nachverpflichtet wird. Auch finanzielle Aspekte spielen hier eine Rolle.

„Mit nur elf Stürmer ist es natürlich eng. Ich gebe der Mannschaft 1-2 Tage frei, sie können die kurze Auszeit dringend gebrauchen, bei dem anspruchsvollen Spielplan der nächsten Wochen“ so das Schlusswort von Mitch O´Keefe.

