Ice Tigers binden das nÃ¤chste EigengewÃ¤chs weiter an sich

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Nach Roman Kechter und Niklas Treutle können die Nürnberg Ice Tigers das nächste Eigengewächs weiter an sich binden.

Lukas Ribarik hat beim fränkischen PENNY DEL-Gründungsmitglied eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis 2025 unterschrieben.

In der zurückliegenden Spielzeit hat der 22 Jahre junge Stürmer aus dem Nachwuchs des EHC 80 Nürnberg 39 Spiele für die Ice Tigers absolviert und dabei ein Tor erzielt sowie sechs weitere Treffer vorbereitet. Mit seiner Vertragsverlängerung geht Ribarik in sein viertes Jahr bei den Ice Tigers.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Lukas hat in der vergangenen Saison einen weiteren Schritt nach vorne in seiner Entwicklung gemacht. Er stellt sich immer zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft und repräsentiert die Organisation als Nürnberger auch nach außen auf eine vorbildliche Art und Weise.“