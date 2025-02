Ice Tigers bestÃ¤tigen Verpflichtung von TorjÃ¤ger Mark Rassell

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers verstärken sich wenige Tage vor Ende der Transferfrist noch einmal mit einem Stürmer.

Mit Mark Rassell wechselt (wie Eishockey-Magazin bereits berichtete) der Top-Scorer des HC TIWAG Innsbruck aus der ICE Hockey League nach Nürnberg. Rassell erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden PENNY DEL-Saison.

Mit 24 Toren und elf Assists aus 44 Spielen war der 27-jährige Kanadier bester Scorer seines Teams und zweitbester Torschütze der gesamten ICEHL. In der vergangenen Saison brachte er es für die Idaho Steelheads auf 32 Tore und 16 Assists in 43 ECHL-Spielen und kam zudem 21 Mal in der AHL für Calgary und Texas zum Einsatz (sechs Tore, eine Vorlage).

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir haben uns dazu entschieden, mit Mark Rassell einen torgefährlichen Stürmer für die Schlussphase der Hauptrunde zu verpflichten. Er wird uns mehr Tiefe verleihen und die Möglichkeit geben, im Falle von Verletzungen zu reagieren. Der Rest der Saison wird sehr intensiv werden, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen. Mark kennt viele unserer Spieler bereits persönlich und hat mit Samuel Dove-McFalls zusammengespielt. Das sollte die Eingewöhnungsphase deutlich beschleunigen.“

