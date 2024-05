Ice Tigers bestÃ¤tigen den nÃ¤chsten Neuzugang

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können den nächsten Neuzugang für die PENNY DEL-Saison 2024/25 bestätigen Der 27-jährige Samuel Dove-McFalls wechselt von...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können den nächsten Neuzugang für die PENNY DEL-Saison 2024/25 bestätigen

Der 27-jährige Samuel Dove-McFalls wechselt von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 nach Nürnberg und erhält einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Der im kanadischen Montreal geborene Stürmer mit deutschem Pass brachte es in der vergangenen Saison auf acht Tore und zwölf Assists in 28 Spielen. Nach einer Eingewöhnungsphase punktete er in zehn seiner letzten elf Spiele für Weißwasser. Mit einer Quote von 54,5 Prozent gehörte der 1,88 Meter große Mittelstürmer zu den besten Bullyspielern der DEL2.

Vor seinem Engagement in Deutschland und nach seiner College-Laufbahn an der University of New Brunswick absolvierte der 2015 von den Philadelphia Flyers in der 4. Runde gedraftete Linksschütze 27 Spiele in der AHL (zwei Tore, drei Assists) und 45 Partien in der ECHL mit 16 Toren und 22 Vorlagen.

„Samuel Dove-McFalls ist ein Spieler, der den Willen hat, sich in unserer Liga zu beweisen. Ich habe seinen Werdegang über die vergangenen Jahre verfolgt und bin überzeugt davon, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann. Er ist ein groß gewachsener, verlässlicher Zwei-Wege-Stürmer, der als Mittel- oder Außenstürmer einsetzbar ist und uns Tiefe im Sturm verleiht“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.