Ice Tigers beklagen viele verletzte Spieler

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers mussten zuletzt auf sechs Spieler verzichten, die zumindest teilweise noch lange ausfallen werden.

Joachim Ramoser musste sich einer für seine persönliche Zukunft zwingend notwendigen Knieoperation unterziehen und wird in dieser Saison nicht zum Einsatz kommen. Vincent Hessler laboriert an einer erneut aufgetretenen Handverletzung und wird in dieser Woche noch einmal von einem Spezialisten untersucht, um die weitere Behandlung zu definieren. Eine Rückkehr ins Team ist derzeit nicht absehbar.

Marcus Weber hat sich eine Muskelverletzung im Bein zugezogen und wird den Ice Tigers voraussichtlich noch etwa fünf Wochen fehlen. Tyson McLellan fällt mit einer Unterkörperverletzung ungefähr vier Wochen aus, Tom Gilbert für denselben Zeitraum mit einer Oberkörperverletzung. Marcel Kurth befindet sich im Aufbautraining und könnte bei optimalem Verlauf noch in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Die Nürnberg Ice Tigers wünschen allen verletzten Spielern eine gute und schnelle Besserung und werden sie bei ihrem Heilungsverlauf mit dem kompletten Team bestmöglich unterstützen.