Ice Dragons zwingen Hannover Scorpions ins PenaltyschieÃŸen

Herford. (PM HEV) Dem Herforder Eishockey Verein ist beim Weihnachtsspiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ der nächste Coup gegen ein Topteam gelungen.

Zwar verloren die Ice Dragons die Partie gegen die Hannover Scorpions, zwangen den Gegner jedoch beim 4:5 SO (1:2/2:1/1:1/0:0/0:1) in das Penaltyschießen und holten somit einen überraschenden und sehr wertvollen Zähler.

Von Beginn an entwickelte sich ein durchaus ausgeglichenes Spiel. Die Gäste hatten zunächst zwar mehr Spielanteile, Herford erarbeitete sich jedoch auch gefährliche Torgelegenheiten. In der 12. Minute erzielte Timo Sticha das 1:0 für den HEV und brachte die heimische Drachenhöhle, die bereits zum siebten Mal in dieser Saison ausverkauft war, zum Kochen. Wenig später erhielt Jegors Kalnins eine harte 5-Minuten-Zeitstrafe, die von den Scorpions gnadenlos ausgenutzt wurde. Zunächst erzielte Christoph Kabitzky in der 16. Minute den Ausgleich, dann brachte Dylan Wruck die Niedersachsen in der 19. Minute mit 2:1 in Führung.

Im 2. Drittel blieb es weiterhin spannend. Emil Lessard Aydin nutzte eine Kontersituation und netzte in der 28. Minute zum 2:2 ein, doch nur rund 60 Sekunden später brachte Michael Knaub die Hannover Scorpions wieder mit 3:2 in Front. Noch vor der letzten Pause glich Ryley Lindgren in Überzahl in der 39. Minute für die Gastgeber wieder zum 3:3 aus.

Im Schlussabschnitt traf dann Jordan Knackstedt in der 46. Minute wieder für die Gäste, doch Herford hatte erneut eine Antwort parat, als Gleb Berezovskij zum 4:4 egalisierte (53.). Beide Teams suchten die Entscheidung in der regulären Spielzeit, doch letztlich ging es nach 60 Minuten in die Overtime.

In der Verlängerung sollte trotz guter Gelegenheiten kein Treffer fallen und so musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Hier setzten sich am Ende die Hannover Scorpions durch. „Die Jungs haben heute nie aufgegeben und sich den Punkt verdient. Ich bin heute sehr stolz auf die Mannschaft“, zeigte sich Chefcoach Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz zufrieden. Herford bleibt mit nunmehr 39 Zählern auf Platz 7 in der Tabelle. In der Samstagsbegegnung geht es für die Ice Dragons zum Derby bei den Hammer Eisbären, bevor am Montag ab 20.30 Uhr die Icefighters aus Leipzig zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sind. Tickets für diese Begegnung sind online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp) erhältlich. Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet eine Abendkasse, zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

Tore:

1:0 11:38 Timo Sticha (Jegors Kalnins)

1:1 15:30 Christoph Kabitzky (Allan McPherson / Arturs Kruminsch) PP1

1:2 18:49 Dylan Wruck (Jordan Knackstedt / Aaron Reinig) PP1

2:2 27:23 Emil Lessard Aydin (Ryley Lindgren / Nick Walters)

2:3 28:29 Michael Knaub (Victor Knaub / Alexander Heinrich)

3:3 38:24 Ryley Lindgren (Gleb Berezovskij / Brandon Schultz) PP1

3:4 45:24 Jordan Knackstedt (Alexander Heinrich / Patrick Klöpper)

4:4 52:47 Gleb Berezovskij (Brett Humberstone / Dennis Sticha)

4:5 65:00 Jordan Knackstedt PS

Strafen:

Herford 8 Minuten + 5 Minuten Jegors Kalnins

Hannover 10 Minuten

Zuschauer: 1029 (ausverkauft)

