Ice Dragons zweimal gegen Teams aus dem Ruhrgebiet

Herford. (PM HEV) Die Eishockey Oberliga Nord steuert auf die Halbzeit zu und nimmt immer mehr Fahrt auf.

Am Freitag erwartet der Herforder Eishockey Verein beim Handwerkertag ab 20.30 Uhr den Herner EV Miners in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“, bevor für die Ice Dragons am Sonntag die Reise zu den Moskitos Essen führt (Start um 18.30 Uhr).

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Herforder EV seinen beliebten Handwerkertag und ein ausverkauftes Haus ist auch beim HEV-Duell gegen die Gäste aus Herne nahezu garantiert. Obwohl die Miners aktuell lediglich den 12. und somit letzten Tabellenplatz belegen, ist absolute Vorsicht geboten. Herne zählte an den vergangenen drei Spieltagen zu den stärksten Teams und erarbeitete sich sieben äußerst wertvolle Punkte, mit denen man zumindest wieder Blickkontakt zu den übrigen Mannschaften hat. Im ersten Aufeinandertreffen gab es einen 5:2-Erfolg für die Ice Dragons, wobei die Ostwestfalen nach dem ersten Drittel noch mit 1:2 zurücklagen. „In dieser Liga kann alles passieren und man muss zusehen, dass man möglichst jedes Wochenende punktet“, gab Herfords Chefcoach Henry Thom bereits mehrfach als Devise aus. Sein Team scheint diese Worte verinnerlicht zu haben und sammelte inzwischen 30 Zähler ein. Auf Platz 8 liegend, möchte man nun versuchen, sich weiter vorzuarbeiten.

In der Sonntagsbegegnung treffen die Ice Dragons auswärts auf den derzeitigen Tabellennachbarn Moskitos Essen. Auch das erste Duell mit den Moskitos entschied Herford knapp mit 4:2 für sich, nun gilt es jedoch außerhalb der heimischen Drachenhöhle zu bestehen. Spannend ging es am vergangenen Wochenende für die Essener Mannschaft zu. Sowohl bei den Saale Bulls Halle wie auch gegen den Herner EV musste das Penaltyschießen über Sieg und Niederlage entscheiden. Unterlag Essen in Halle noch mit 4:5, so hatte man gegen Herne beim 3:2 das bessere Ende für sich. Wie zuletzt im Derby gegen die Hammer Eisbären, das die Ostwestfalen mit 7:4 für sich entschieden, wird die Mannschaft um Kapitän Marius Garten wieder alles auf dem Eis lassen müssen, will man etwas Zählbares aus Essen in die Heimat mitnehmen.

Tickets für die Freitagsbegegnung gegen Herne gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet auch eine Abendkasse. Aufgrund des Handwerkertages mit zahlreichen Teilnehmern und der hohen Ticketanfrage, empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen sowie eine pünktliche Anreise. Am Handwerkertag wird es im Außenbereich einen zusätzlichen Imbisswagen geben, an dem ausschließlich Currywürstchen im Angebot sein werden. Der DragonsFood-Wagen hat sein normales Sortiment im Angebot. Der Außenbereich wird wie gewohnt ab 19.00 Uhr geöffnet sein.

