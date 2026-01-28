Ice Dragons zweimal auswÃ¤rts

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein beendet am kommenden Wochenende mit einem AuswÃ¤rtsspiel am Freitag bei den Hannover Indians die Hauptrunde der Oberliga Nord und startet zwei Tage spÃ¤ter in der Zwischenrundengruppe 2 ebenfalls mit einem AuswÃ¤rtsspiel, wobei der Gegner erst am spÃ¤ten Freitagabend feststeht.

Bei den Ice Dragons hatte man sich die Hauptrunde ganz anders gewÃ¼nscht und vorgestellt. Nach 39 Spieltagen liegen die Ostwestfalen auf Platz 11 der Tabelle und werden in jedem Fall mit einem RÃ¼ckstand auf den PlayOff-Platz 8 ins Rennen der Zwischenrunde gehen. Bevor diese jedoch am Sonntag beginnt, geht es fÃ¼r die Ostwestfalen nach Hannover zum Eisstadion am Pferdeturm. Dort heiÃŸt es noch einmal alles auf dem Eis zu lassen, um beim Tabellenzweiten fÃ¼r eine Ãœberraschung zu sorgen. Da die Punkte in die Zwischenrunde mitgenommen werden, hat das kleine Derby wieder eine Art PlayOff-Charakter. Auch die Gastgeber benÃ¶tigen derzeit jeden Punkt im Kampf um die beste Ausgangslage fÃ¼r die PlayOffs und so wird sich keine der beiden Mannschaften schonen.

FÃ¼r das Herforder Team geht es auch darum das 2:9 gegen die Saale Bulls Halle vom vergangenen Sonntag vergessen zu machen. Trotz der Niederlage und trotz des aktuellen Tabellenplatzes werden wieder viele ostwestfÃ¤lische Fans die Fahrt in die niedersÃ¤chsische Landeshauptstadt antreten, um ihre Mannschaft lautstark zu unterstÃ¼tzen. Erfreulich ist auch, dass Marius Garten nach seiner Matchstrafe bei den Hammer EisbÃ¤ren am Freitag eine deutlich kÃ¼rzere Spielsperre erhielt, als zunÃ¤chst befÃ¼rchtet werden musste. Nach Sichtung des vorliegenden Videomaterials stufte der DEB die ursprÃ¼nglich verhÃ¤ngte Sperre von vier Spielen auf ein Spiel herab, womit der routinierte HEV-Verteidiger nach seinem Pausieren gegen Halle ab sofort wieder spielberechtigt ist.

Fragezeichen stehen noch vor dem Start der Zwischenrunde am kommenden Sonntag. Da Herford theoretisch noch Platz 10 oder 11 am Ende der Hauptrunde belegen kann, steht aktuell lediglich fest, dass die Ice Dragons mit einem AuswÃ¤rtsspiel beginnen. Sollte der HEV am Freitagabend auf Platz 11 bleiben, so steht ab 18.00 Uhr die Begegnung bei den KSW Icefighters Leipzig auf dem Programm, klettert Herford noch auf Platz 10, so kommt es am Sonntag ab 18.30 Uhr zum nÃ¤chsten Derby bei den Hammer EisbÃ¤ren. Das erste Heimspiel der Zwischenrunde wartet dann ein Wochenende spÃ¤ter, wobei der genaue Termin (Freitag oder Sonntag) und der entsprechende Gegner auch erst nach Beendigung der Hauptrunde feststeht.

Dauerkarten und VIP-Tickets behalten in der Zwischenrunde weiterhin ihre GÃ¼ltigkeit. Der Online-Vorverkauf fÃ¼r Tagestickets beginnt am Samstag unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de .

Alle Spiele der Oberliga werden live auf www.sprade.tv Ã¼bertragen.

