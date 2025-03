Ice Dragons: Zwei Spieler verlassen schweren Herzens den „Herforder Weg“

Herford. (PM HEV) Am Ende einer jeden Eishockeysaison müssen leider auch Abgänge verzeichnet werden.

Nach der erfolgreichen Spielzeit 2024/25 wird der eine oder andere Abschied bei den Ice Dragons besonders schwerfallen. Zum Herforder Weg gehört aber auch die Weiterentwicklung junger Spieler und so mancher Akteur hat sich in den vergangenen Monaten in den Fokus anderer Vereine und teilweise auch anderer Ligen gespielt.

Drei Spielzeiten stürmte Anton Seidel für den HEV und lief dabei 122 Mal für die Ice Dragons auf. Insgesamt holte der inzwischen 23jährige 44 Scorerpunkte bei 17 Toren. Durch seine quirlige Spielweise war er immer ein Unruheherd vor dem gegnerischen Gehäuse und durchlebte in den drei Jahren im Herforder Trikot mit seinem Team Höhen und Tiefen. Nachdem Anton Seidel zu Beginn der Saison einige Spiele aufgrund einer Verletzung verpasste, fand er schnell in die Mannschaft zurück und schrieb mit dem Erreichen der PlayOffs, wie alle übrigen Akteure der Ostwestfalen, Vereinsgeschichte.

Wie der Herforder Weg aussehen kann, hat Emil Lessard Aydin bewiesen. Bereits in der Spielzeit 2020/21 zählte der Deutsch-Kanadier zum Kader der Ice Dragons, die damals erstmals in der Oberliga spielten. Auch nach seinem zwischenzeitlichen Weggang riss der Kontakt nicht ab und so kehrte Herfords Nummer 77 Anfang 2024 zu den Ostwestfalen zurück. Mit Emil Lessard Aydin stellten sich schnell wieder Erfolge beim HEV ein und besonders in der vergangenen Spielzeit wusste der 24jährige zu überzeugen. Mit 23 Treffern und 25 Vorlagen bei 47 Spielen verpasste er kein einziges Duell seiner Mannschaft und war drittbester Scorer im Team. Insgesamt zog der Stürmer 105 Mal das Trikot der Ice Dragons an und holte 75 Scorerpunkte bei 42 Toren. Emil Lessard Aydin war in der Erfolgssaison 2024/25 erster und auch letzter Torschütze der Ice Dragons und schrieb so auch seine ganz eigene Geschichte.

Nun trennen sich die Wege zwischen dem Herforder Eishockey Verein und den Spielern Anton Seidel sowie Emil Lessard Aydin. Der HEV bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz bei den Ice Dragons und wünscht sportlich und privat alles Gute für die Zukunft.

