Ice Dragons zum Pferdeturm und gegen Miners

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein blickt auf das nächste Wochenende in der Oberliga Nord Hauptrunde. In der Freitagsbegegnung geht es...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein blickt auf das nächste Wochenende in der Oberliga Nord Hauptrunde.

In der Freitagsbegegnung geht es für die Ice Dragons zum legendären Pferdeturm nach Hannover, wenn man ab 20.00 Uhr auf die Indians trifft. Am Sonntag folgt ab 18.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Heimpartie gegen den Herner EV Miners.

Bei den Hannover Indians begibt sich das Team um Kapitän Jonas Gerstung auf ungewohntes Terrain. Zwar hat man schon oft Spiele bei den Hannover Indians bestritten, jedoch hat es im Sommer einen großen Umbau im Eisstadion am Pferdeturm gegeben und die Eisfläche wurde auf die kleineren nordamerikanischen Maße umgestaltet. Mit 9 Punkten haben die Niedersachsen einen Zähler mehr als Herford und stehen aktuell auf Platz 6 der Tabelle. Während die Indians versuchen, sich in die oberen Regionen der Oberliga abzusetzen, geht es für Herford darum, weiterhin jeden möglichen Zähler zu sammeln.

In der Sonntagsbegegnung wartet das erste HEV-Duell der Saison. Ab 18.30 Uhr gibt der Herner EV Miners seine Visitenkarte in Herford ab. Der Westkontrahent ist nicht optimal in die Saison gestartet. Zwar gab es im Auftaktspiel gegen Hamm einen Sieg nach Verlängerung, jedoch stehen inzwischen auch vier Niederlagen zu Buche. Ein Ausrufezeichen setzte Herne jedoch im letzten Heimspiel, als man die Saale Bulls Halle mit 4:1 besiegte. So werden zwischen dem Tabellenachten Herford und dem Tabellenzehnten Herne sehr wertvolle Punkte vergeben und man darf sich auf eine kampfbetonte Partie vorbereiten.

Tickets für das Sonntagsspiel gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Zudem öffnet mit Einlassbeginn um 17.30 Uhr auch eine Abendkasse. Die beliebten Familientickets zum Preis von 30,- € gibt es auf www.scantickets.de sowie an der Abendkasse. Beide Begegnungen werden außerdem live auf www.sprade.tv übertragen.

5479 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten