Ice Dragons ziehen ins Finale ein

Herford. (PM HEV) Comeback-Qualität – der Herforder Eishockey Verein ist beim Dragons Cup mit einem knappen 3:2 (0:2/2:0/1:0)-Erfolg über die Füchse Duisburg in das Finale des Dragons Cup eingezogen.

Die Zuschauer in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sahen dabei zwei unterschiedliche Gesichter ihrer Ice Dragons, durften am Ende jedoch den ersten Sieg der PreSeason bejubeln.

Das erste Drittel verlief zunächst überhaupt nicht nach Wunsch der Gastgeber. Duisburg war das spielbestimmende Team und erarbeitete sich bereits in der Anfangsphase ein deutliches Chancenplus. Das 1:0 durch Adam Kiedewicz in der 7. Minute war die logische Folge. Herfords Torhüter Kieren Vogel war es nach der Gästeführung zu verdanken, dass die Füchse nicht frühzeitig erhöhten. Doch in der 18. Minute traf Adam Kiedewicz erneut und sorgte für das 2:0, das auch zur ersten Pause Bestand hatte.

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich jedoch das Bild. Herford arbeitete sich mehr und mehr in die Begegnung hinein, verteidigte nun besser und setzte auch offensiv bessere Akzente. Doch ausgerechnet eine Unterzahlsituation sorgte für die Spielwende. David Makuzki reagierte schnell und nutzte in der 35. Minute eine Kontersituation zum 1:2. Herford setzte sofort nach und kam noch vor dem letzten Seitenwechsel zum 2:2-Ausgleich. Nach einem Pfostentreffer von Jackson Pierson verwertete Nils Wegner in der 38. Minute den Abpraller und netzte ein.

Im Schlussabschnitt traf erneut Nils Wegner in der 46. Minute aus spitzem Winkel zum 3:2, womit Duisburg nun gefordert war. Die Füchse erhöhten noch einmal den Druck, Herford verteidigte aber erfolgreich und blieb bei eigenen Gegenzügen ebenfalls gefährlich. Am Ende durften sich die Ice Dragons über den knappen Erfolg und dem gleichbedeutenden Finaleinzug beim Dragons Cup freuen.

„Mit dem ersten Drittel war ich natürlich nicht zufrieden und so wurde es in der Kabine auch einmal laut. Wir haben uns danach deutlich gesteigert“, äußerte sich Herfords Chefcoach Henry Thom im Anschluss an die Begegnung.

Im Finale des Dragons Cup trifft der Herforder Eishockey Verein in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ am heutigen Sonntag ab 18.30 Uhr auf die Saale Bulls Halle, die das erste Halbfinale mit einem 8:3-Erfolg über die Tilburg Trappers dominierten. Das Spiel um Platz 3 bestreiten ab 15.00 Uhr die Füchse Duisburg und die Tilburg Trappers. Tagestickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Hauptkasse, die ab 14.00 Uhr öffnet. Die Karten berechtigen zum Besuch beider Begegnungen. Der VIP DrachenClub öffnet ab 17.30 Uhr, VIP-Besucher haben zuvor selbstverständlich die Gelegenheit, über den Haupteingang auch das Spiel um Platz 3 zu besuchen.

Tore:

0:1 06:49 Adam Kiedewicz (Carolus Nagtzaam / Philip Kuschel)

0:2 17:53 Adam Kiedewicz (Martin Schymainski / Carolus Nagtzaam)

1:2 34:53 David Makuzki (Yannis Walch / Jackson Pierson) SH1

2:2 37:51 Nils Wegner (Jackson Pierson / Jannis Kälble)

3:2 45:17 Nils Wegner (Gleb Berezovskij / Timo Sticha)

Strafen:

Herford 4 Minuten

Duisburg 0 Minuten

Zuschauer:

459