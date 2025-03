Ice Dragons wollen zurÃ¼ckschlagen

Herford. (PM HEV) Aufgeben keine Option – die Enttäuschung ist beim Herforder Eishockey Verein nach der dramatischen 2:3-Heimspielniederlage gegen den Deggendorfer SC vom vergangenen Dienstag verflogen.

Die Erkenntnis, dem Südligisten alles abverlangt zu haben, überwiegt inzwischen und ist nun Grundlage, im dritten Aufeinandertreffen im Oberliga-PlayOff-Achtelfinale erneut alles auf dem Eis zu lassen und alles in die Waagschale zu werfen.

Ab 20.00 Uhr werden die Ice Dragons im Freitagsduell in der Festung an der Trat versuchen, die Gastgeber in ein weiteres offenes Duell hineinzuziehen, um dieses Mal am Ende das Eis als Sieger zu verlassen und die Serie auf 1:2 zu verkürzen. Jedem ostwestfälischen Eishockeyfan dürfte am vergangenen Dienstag klar geworden sein, wie schwierig diese Aufgabe ist, doch jedem ostwestfälischen Eishockeyfan wurde auch vor Augen geführt, wie nah der HEV dran war.

Mehrfach hat das Herforder Team im Saisonverlauf bewiesen, dass es über gute Comeback-Qualitäten verfügt, dass es in der Lage ist, über Schmerzgrenzen hinauszugehen, dass es sich in Spiele gegen favorisierte Mannschaften hineinbeißen kann. Tugenden, die der HEV nun abrufen möchte und auch abrufen muss. Denn die Serie soll noch nicht beendet sein und am Sonntag nach Herford zurückgeholt werden.

Für alle, die das Spiel nicht live in Deggendorf verfolgen, wird die Begegnung auf www.sprade.tv übertragen. Der Herforder Eishockey Verein bietet für alle Daheimgebliebenen wieder ein PublicViewing in der Almhütte an. Ab 19.00 Uhr öffnen die Türen des DrachenClubs sowie der DragonFood-Wagen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zeitgleich findet in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die U20-Begegnung zwischen Herford und Wiehl statt, auf die Herforder Eishockey Fans wartet also wieder ein besonderes Erlebnis in und an der Drachenhöhle. Und wer weiß, vielleicht folgt am Sonntag Spiel 4 der PlayOff-Serie.

Sollte der Herforder Eishockey Verein das Freitagsspiel in Deggendorf gewinnen, kommt es am Sonntag um 18.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum vierten Duell mit dem Deggendorfer SC. Tickets werden in diesem Fall für den Online-Vorverkauf auf www.scantickets.de am Samstag freigeschaltet und sind bis zwei Stunden vor Spielbeginn verfügbar. Eine Abendkasse würde mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr mit ausreichend Karten ebenfalls öffnen.

