Ice Dragons wollen weiteren Schritt Richtung PlayOffs gehen

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein möchte in der Oberliga Nord den nächsten großen Schritt in Richtung PlayOffs gehen.

Den Ice Dragons fehlen lediglich noch fünf eigene Punkte an den verbleibenden fünf Spieltagen zur direkten PlayOff-Qualifikation und diese Zähler wollen die Ostwestfalen aus eigener Kraft einfahren.

In der Freitagsbegegnung steht zunächst das HEV-Duell beim Herner EV Miners auf dem Programm. Ab 20.00 Uhr ist Herford zu Gast beim Tabellenletzten, den man aber keinesfalls unterschätzen darf. Zwar hat Herne nur noch theoretische Chancen auf das Erreichen der PrePlayOffs, doch die Miners wollen sich gut in den verbleibenden Spielen präsentieren und mit Sicherheit will jeder Akteur noch einmal positiv in Erscheinung treten. Bei den Ice Dragons ist somit ein hochkonzentrierter Auftritt in Herne gefordert, um das eigene Punktekonto weiter zu füllen.

Am Sonntag folgt dann das nächste Heimspielhighlight in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Gegen die Saale Bulls Halle wird es ab 18.30 Uhr erstmals einen Teddy Bear Toss zugunsten der Aktion Lichtblicke und des Ronald McDonald-Hauses in Herford geben. Teddys für den Teddy Bear Toss sind gegen eine Spende vor Ort erhältlich und werden mit dem ersten Tor der Ice Dragons auf das Eis geworfen. Das Spiel gegen die Saale Bulls Halle steht zudem im Zeichen der Familie und Inklusion und der Herforder Eishockey Verein weist gerne auf seine Familientickets sowie die Möglichkeit der Nutzung des barrierefreien Bereiches in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ hin. Auf die Besucher des barrierefreien Bereiches wartet dieses Mal eine kleine Überraschung. Personen (z. B. Rollstuhlfahrer), die den barrierefreien Bereich nutzen wollen, melden sich bitte bis einschließlich Samstag unter so.mayer@herforder-ev.de an.

Die Saale Bulls Halle kämpfen derzeit um die bestmögliche Ausgangslage in den PrePlayOffs, haben jedoch bei aktuell zwölf Punkten Rückstand auf Herford noch theoretische Chancen auf die direkte PlayOff-Qualifikation. So dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes und wichtiges und mit Sicherheit auch stimmungsvolles Duell freuen.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Begegnungen der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins die Nutzung der Vorverkaufsstellen.

