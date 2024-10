Ice Dragons wollen weiter punkten

Herford. (PM HEV) Chance zur Revanche – der Herforder Eishockey Verein schaut in der Oberliga Nord auf das nächste Punktspielwochenende. Dabei haben es die...

Herford. (PM HEV) Chance zur Revanche – der Herforder Eishockey Verein schaut in der Oberliga Nord auf das nächste Punktspielwochenende.

Dabei haben es die Aufgaben für die Ice Dragons in sich. In der Freitagsbegegnung empfangen die Ostwestfalen ab 20.30 Uhr den Tabellenzweiten Tilburg Trappers in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“, am Sonntag kommt es ab 16.00 Uhr in Erfurt zum zweiten Drachenduell der Saison. In beiden Partien geht es für den HEV wieder um wertvolle Punkte, zudem besteht die Möglichkeit sich für die Niederlagen aus den jeweils ersten Begegnungen zu revanchieren.

Das niederländische Topteam der Tilburg Trappers, welches einen Großteil der Nationalmannschaft des Nachbarlandes stellt, ist in der Oberliga Nord aktuell die einzige Mannschaft, gegen den der HEV bislang punktlos blieb. Seit der Saison 2020/21 entschieden die Trappers jede Begegnung nach der regulären Spielzeit für sich und behielten auch im ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit mit 4:1 die Oberhand. „Herford hat noch nie einen Zähler gegen Tilburg geholt, doch nun wollen wir das gerne ändern“, gab Headcoach Henry Thom als Devise nach dem vergangenen Wochenende aus. Mit Sicherheit werden auch die ostwestfälischen Fans, die vom HEV-Trainer zuletzt ein Sonderlob erhielten, wieder alles geben, um ihre Ice Dragons lautstark zu unterstützen und mitzuhelfen ein kleines Stück HEV-Vereinsgeschichte zu schreiben.

Weitaus ausgeglichener ist die Bilanz gegen die TecArt Black Dragons, die am Sonntag ab 16.00 Uhr Gastgeber des nächsten Drachenduells sind. Die Partien zwischen Erfurt und Herford verliefen fast immer spannend und umkämpft. Nachdem zuletzt die Black Dragons 5:3 gewannen, steht für die Ice Dragons auch bei der zweiten Aufgabe des Wochenendes eine Revanche beim derzeitigen Tabellenneunten auf dem Programm.

Tickets für die Begegnung gegen die Tilburg Trappers gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Eine Abendkasse öffnet mit Einlassbeginn um 19.30 Uhr, zudem werden alle Spiele der Oberliga Nord live auf sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketnachfrage die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen beim Einlass zu vermeiden.

Mit den Tilburg Trappers stellt sich nicht nur der aktuelle Tabellenzweite in Ostwestfalen vor, sondern auch das einzige Team, gegen das die Ice Dragons noch nie in der Vergangenheit Punkte einfuhren. Genau dieses soll sich nun mit der Rückendeckung der lautstarken ostwestfälischen Eishockeyfans ändern. Nachdem die Trappers zunächst ein Auf und Ab in den ersten saisonspielen erlebten, lief es zuletzt sehr gut. Drei Siege in Folge, darunter auch ein 5:4 nach Verlängerung gegen den Topfavoriten Hannover Scorpions, sorgten dafür, dass man sich im Spitzenfeld der Oberliga Nord festsetze. Spätestens nach dem deutlichen 9:2-Erfolg über den Herner EV meldete sich das Tilburger Team im Kampf um die Tabellenführung zurück.

